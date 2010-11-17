Воздушное ореховое печенье – мечта всех сладкоежек. Хрустящее снаружи, нежное и мягкое внутри, с чудесным ореховым вкусом и соблазнительным ароматом, оно украсит любое чаепитие и достойно даже новогоднего стола. Скажете, до Нового года еще далеко? Зато есть время потренироваться в приготовлении и убедиться, что печенье вам по вкусу. А готовить его легко и просто – попробуйте! Думаю, всем понравится, и непременно захочется повторить.

Ореховое печенье

30-35 штук

Понадобится:

Фундук – 300 гр.;

Яйца (понадобятся только белки) – 3 шт.;

Сахар мелкий – 2/3 стакана;

Сахар ванильный – 1 пакетик;

Мука – 2 ст. л. с горкой (или 1 ложка муки + 1 ложка какао);

Корица – 1/3 чайной ложки;

Для украшения (не обязательно): целые ядра орехов – ок. 30 штук.

Примечание. Фундук можно заменить миндалем, кешью, грецкими орехами.

· Фундук немного поджарьте на сухой сковородке на среднем огне, помешивая или потряхивая, чтоб орешки жарились равномерно и не сгорели. Выложите в миску, дайте немного остыть и энергично потрите орешки – большая часть шелухи снимется.

· Когда фундук совсем остынет, его нужно тонко размолоть - я пользуюсь блендером. К молотым орехам добавьте корицу и муку – или муку с какао, если вам нравится шоколадная нотка в ореховом печенье.

· Белки отделяю от желтков. В этом рецепте желтки не понадобятся (с ними можно приготовить "улетное" печенье! В смысле - улетает на раз (прим. ред.) Нежнейшее песочное печенье на желтках), а белки нужно будет взбить с сахаром в плотную пену.

!Напомню, что посуда, в которой будете взбивать белки, и сам венчик должны быть чистыми, без следов жира, тогда белки взобьются легче. Не нужно специально охлаждать белки, теплые (комнатной температуры) взбиваются в более пышную и устойчивую пену.

· Первые несколько минут взбивайте белки без сахара, на низкой скорости – до появления легкой пены. Затем, не прекращая взбивать, добавьте тонкой струйкой примерно четверть от общего объема сахара, и увеличивайте скорость до максимальной, и взбивайте, в три приема добавляя оставшийся сахар, до плотной стойкой пены.

· Готово? Включайте духовку на разогрев – печь будем при 180 градусах. Пока духовка греется, нужно аккуратно перемешать молотые орехи с белковым кремом...

...и выложить на противень (на бумагу для выпечки) небольшими горками.

Удобнее делать это с помощью кондитерского мешка или плотного полиэтиленового пакета с отрезанным уголком, но вполне симпатичные кучки-горочки можно выложить двумя чайными ложками: на одну ложку набираете тесто, при помощи второй – аккуратно сдвигаете его с ложки на противень. Обязательно оставляйте место между будущими печеньями – в духовке они расплывутся и превратятся в лепешечки.

Положите на каждую горку по орешку – и в печь! Минут на 15-17, до слегка золотистого цвета. Свежевыпеченное печенье очень мягкое, и отделить его от бумаги горячим будет сложно. Сдвиньте с противня на доску или решетку вместе с бумагой и дайте остыть – тогда оно затвердеет и легко с неё снимется. Должно получиться хрустящее сверху и мягкое внутри печенье с ярко выраженным ореховым вкусом. Если печь дольше, печенье подсушится в серединке сильнее и станет целиком хрустящим.

· Я люблю подсушенное хрустящее печенье, а моя дочь – мягкое, и с шоколадом. Специально для неё несколько штук «зашоколадила». Это очень просто: разогрейте на водяной бане (в мисочке над кипящей водой) или в микроволновке темный шоколад, и обмакните печенья. Выложите на бумагу для выпечки для застывания.