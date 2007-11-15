При выписке из роддома педиатр наставляет: « Никаких экзотических фруктов!!! Можно яблоко, через три дня половину банана». Бананы вошли в нашу жизнь так прочно, что «экзотическим фруктом» уже не воспринимаются. Они абсолютно доступны, привычны, всеми любимы и весьма полезны.

Бананы - богатый источник витамина В6, магния и калия.

· Калий контролирует работу нервной системы, сердца и почек.

· Недостаток витамина В6 ведет к хронической забывчивости. Стал рассеянным? Скушай бананчик!

· Стресс истощает запасы магния. Бананы в рационе повышают нашу стрессоустойчивость.

А еще бананы содержат серотонин, который регулирует суточные ритмы. В темное время суток выработка естественного серотонина уменьшается, и появляется утомление, сонливость, квелость. Бананы помогут вернуть утерянный жизненный тонус – правда, съесть надо не одну штучку, а полкило.

А по сравнению с зимними тепличными огурцами и «пластиковыми» помидорами в них на порядок меньше всяческой вредной химии.

Кроме того, это просто-напросто вкусно!

Предлагаю побаловать себя банановым хлебом – он относится к разряду десертных. Подается к чаю, кофе, молоку. Очень вкусен со свежим сливочным маслом. Можно подать со взбитыми сливками или даже (ой-ёй-ёй, скока калорий!!!) шоколадной пастой.

Время на подготовку – минут 20, на выпекание – около часа.

Понадобится (на 2 хлебца):

Масло сливочное или маргарин - 200 гр.;

Сахар мелкий - 3/4 стакана;

Яйца – 3 шт.;

Бананы – 4 шт.;

Мука - 3 стакана;

Грецкие орехи - 100 гр.;

Молоко или сметана – ½ стакана;

Разрыхлитель теста – 1 пакетик;

Ванильный сахар

Совет: "Если вместо сахарного песка вы добавите в тесто обычный речной песок, то вместо кекса вынете из духовки кирпич или (если удастся придать нужную форму) керамическую вазочку!"

Тесто можно замешивать в комбайне или ручным миксером «от и до». Это довольно удобно.

Итак:

1. Бананы очистить и размять вилкой (если очень спелые) или протереть на терке (если твердоваты) - получилось кашица, пюре. Чем бананы спелее и ароматнее, тем лучше.

2. Орехи нужно измельчить. Одну половину (50 гр.) порубить довольно крупно, вторую половину смолоть мелко (в блендере). От этого зависит структура будущего хлеба: мелкомолотые орехи «подсушивают» тесто, придают хрупкость.

Если все орехи смолоть мелко – получится очень душистый ломкий хлебец, по структуре ближе к кексовой, более сухой. Причем ароматы банана и орехов сольются. Те, кто пробовал, спрашивали: пахнет чем-то очень знакомым, а чем? Если положить в тесто крупно порубленные орехи, то хлебец получится более плотным, влажным, а аромат банана - интенсивнее. В принципе, оба варианта вкусны.

3. Маргарин нужен мягким, комнатной температуры. Лучше достать его заранее, чтобы согрелся и размяк. Холодный будет плохо и долго взбиваться. Греть-растапливать его нельзя – не взобьется вовсе. Мягкий маргарин размять и с сахаром взбивать, пока не побелеет. Сахар должен наполовину раствориться (поэтому лучше взять мелкий сахар. Крупнокристаллический будет о-о-чень долго растворяться). Постепенно, по одному добавляем яйца. Взбивать до пышной пены, до консистенции крема.

4. Банановое пюре и орехи добавить во взбитую массу. Положить сметану или молоко, или смесь того и другого – тонкой струйкой или по ложечке, не прекращая перемешивания. Размешивать недолго, только чтобы все перемешалось.

5. Теперь положить ванильный сахар, разрыхлитель и муку, вмешать аккуратно и быстро, долго не месить. При длительном замешивании тесто становится вязким и утрачивает свою воздушность.

6. У меня получилось теста на две прямоугольных кексовых/хлебных формы внутренним размером 23 см. Выложить тесто, выпекать при 180 градусах около часа, или в СВЧ "комби-режим" - 180 Вт и 220 градусов минут 35.

Проверять готовность в середине хлебца деревянной лучинкой-шпажкой. Если палочка вышла сухая – хлеб готов.

Приятного аппетита!