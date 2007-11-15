Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
миссис Пампкин
Выпечка

Банановый хлеб — райское наслаждение!

Бананы вошли в нашу жизнь так прочно, что «экзотическим фруктом» уже не воспринимаются. А теперь с ними еще и кексы пекут!

При выписке из роддома педиатр наставляет: « Никаких экзотических фруктов!!! Можно яблоко, через три дня половину банана». Бананы вошли в нашу жизнь так прочно, что «экзотическим фруктом» уже не воспринимаются. Они абсолютно доступны,  привычны, всеми любимы и  весьма полезны. 

  • Бананы - богатый источник витамина В6, магния  и калия.
  • · Калий контролирует работу нервной системы, сердца и почек.
  • · Недостаток витамина В6 ведет к хронической забывчивости. Стал рассеянным? Скушай бананчик!
  • · Стресс истощает запасы магния. Бананы в рационе повышают нашу  стрессоустойчивость.

А еще бананы содержат серотонин, который регулирует суточные ритмы. В темное время суток выработка естественного серотонина уменьшается, и  появляется утомление, сонливость, квелость. Бананы помогут вернуть утерянный жизненный тонус – правда, съесть надо не одну штучку, а полкило. 

А по сравнению с зимними тепличными огурцами и  «пластиковыми» помидорами в них на порядок меньше всяческой вредной химии. 

Кроме того, это просто-напросто  вкусно! 

Предлагаю побаловать себя  банановым хлебом – он относится к разряду десертных. Подается к чаю, кофе, молоку. Очень вкусен со свежим сливочным маслом. Можно подать со взбитыми сливками или даже (ой-ёй-ёй, скока калорий!!!) шоколадной пастой. 

Время на подготовку – минут 20, на выпекание –  около часа.

Понадобится (на 2 хлебца):
Масло сливочное или маргарин -  200 гр.;
Сахар мелкий -  3/4 стакана;
Яйца – 3  шт.;
Бананы – 4 шт.;
Мука - 3 стакана;
Грецкие орехи - 100 гр.;
Молоко или сметана – ½ стакана;
Разрыхлитель теста – 1 пакетик;
Ванильный сахар

Совет: "Если вместо сахарного песка вы добавите в тесто обычный речной песок, то вместо кекса вынете из духовки кирпич или (если удастся придать нужную форму) керамическую вазочку!"

Тесто можно замешивать в комбайне или ручным миксером «от и до». Это довольно удобно.

Итак: 

1. Бананы очистить и размять вилкой (если очень спелые) или протереть на терке (если твердоваты) - получилось кашица, пюре. Чем бананы спелее и ароматнее, тем лучше.

 

 

2. Орехи нужно измельчить. Одну половину (50 гр.) порубить довольно крупно, вторую половину смолоть мелко (в блендере).  От  этого зависит структура будущего хлеба: мелкомолотые орехи «подсушивают» тесто, придают  хрупкость.

Если все орехи смолоть мелко – получится очень душистый ломкий хлебец, по структуре ближе к кексовой, более сухой. Причем  ароматы банана и орехов сольются. Те, кто пробовал, спрашивали: пахнет чем-то очень знакомым, а чем? Если положить в тесто крупно порубленные орехи, то хлебец получится более плотным, влажным,  а аромат банана - интенсивнее. В принципе, оба варианта вкусны.

 

 

3. Маргарин нужен мягким, комнатной температуры. Лучше достать его заранее, чтобы согрелся и размяк. Холодный будет плохо и долго взбиваться. Греть-растапливать его нельзя – не взобьется вовсе. Мягкий маргарин размять и с сахаром взбивать, пока не побелеет. Сахар должен наполовину раствориться (поэтому лучше взять мелкий сахар. Крупнокристаллический будет о-о-чень долго растворяться). Постепенно, по одному добавляем яйца.  Взбивать до пышной пены, до консистенции крема.

4. Банановое пюре и орехи добавить во взбитую массу.  Положить сметану или молоко, или смесь того и другого – тонкой струйкой или по ложечке, не прекращая перемешивания. Размешивать недолго, только чтобы все перемешалось.

 

5. Теперь положить ванильный сахар, разрыхлитель и муку, вмешать аккуратно и быстро, долго не месить. При длительном замешивании тесто становится вязким и утрачивает свою воздушность.

 

 

6. У меня получилось теста на  две прямоугольных кексовых/хлебных формы внутренним размером 23 см.  Выложить тесто, выпекать при 180 градусах около часа, или в СВЧ "комби-режим" - 180 Вт и 220 градусов минут 35.  

Проверять готовность в середине хлебца деревянной лучинкой-шпажкой. Если палочка вышла сухая – хлеб готов.

 

 

Приятного аппетита!

 

P.S. -  А еще говорят, что  любители бананов и других мягких  фруктов чаще всего привыкли  доминировать в жизни. Напротив, те, кто предпочитает твердые фрукты, бывают чуткими и ранимыми.  

 

Оставить комментарий
Реклама
Выпечка
Реклама
Реклама