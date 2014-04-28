У нас в семье эта выпечка называется «фокачча», хотя и не совсем правильно - традиционная итальянская фокачча, разновидность плоского хлеба, готовится из простого дрожжевого теста: мука, вода, дрожжи и оливковое масло, сверху пряные травы и кристаллы крупной соли. Иногда фокаччу делают с начинкой, чаще всего – сырной, а в этом рецепте тертый сыр добавлен прямо в тесто.

Очень вкусно, особенно с пылу с жару: золотистая масляная корочка ломкая и хрустящая, мякиш пышный и мягкий. Мне кажется, вкуснее всего такая лепешка со свежими овощами, маслинами и зеленью. Из указанного количества продуктов получается две фокаччи диаметром ок. 26 см. Остывшую фокаччу можно немного подогреть, но, если едоков трое-четверо, то часто и остывать нечему… Обязательно испеките, это очень просто!

Фокачча с сыром

Понадобится: Тесто: Мука – 3 полных стакана (примерно 0,5 кг.); Дрожжи сухие «быстрые» – 5-6 гр. (2 чайные ложки без горки); Вода теплая – 350 гр.; Масло оливковое – 70 мл.; Сахар – 1 чайная ложка; Соль – 1 чайная ложка; Сыр твердый тертый – 40 гр.; Для верха: Оливковое масло, крупная соль, травы (свежие или сухие). ! Стакан 250 мл.

* Я использую для этого теста сухие быстродействующие дрожжи, «инстантные». Их добавляют прямо в муку и замешивают тесто без приготовления опары – это быстро и удобно. В продаже в основном именно такие, поэтому при покупке просто посмотрите, что написано на пакетике, какие это дрожжи.

* Тесто простое, легко замесить руками. Муку нужно просеять в миску: при просеивании мука насыщается воздухом, и тесто будет пышнее, заодно убедитесь, что в муке нет никаких посторонних предметов, соринок. Добавляю в муку соль, сахар, дрожжи, тертый сыр и хорошо перемешиваю.

* В теплую воду, примерно 35-37 градусов, не выше (горячая вода снизит активность дрожжей), добавляю оливковое масло, быстро перемешиваю и вливаю в миску с мукой.

* Прямо в миске перемешиваю, сначала вилкой, потом рукой: складывающими движениями, с краев подхватываю и в середину укладываю-приминаю. Минут через 5-7 тесто становится эластичным, к рукам и стенкам посуды практически не липнет, при этом оно мягкое и нежное. Миску нужно накрыть и оставить тесто в теплом месте на час для расстойки, оно увеличится в объеме примерно вдвое.

* Также замесить это тесто можно в кухонном комбайне с насадкой для замешивания теста (крюки), но, по-моему, руками проще и быстрее.

* Через час тесто обминаю, чтобы выпустить углекислый газ, снова накрываю и оставляю еще минут на 30- 40.

* Теперь нужно разделить тесто пополам, получится две лепешки диаметром ок. 26-28 см. Приготовить для посыпки крупную соль, травы (я взяла сушеные розмарин и базилик), оливковое масло. Можно использовать сушеный чеснок, жареный лук, вяленые помидоры, оливки, тертый сыр. Противень или круглые невысокие формы для выпечки смазать маслом, выложить половину теста, руками размять-распределить тесто по форме (тесто очень мягкое, податливое и сделать это легко). Щедро смазать маслом, посыпать травами и крупной солью, и дать еще раз подняться перед выпечкой минут 7-10.

* Выпекать при температуре 220 градусов примерно 15-17 минут, до золотистого цвета. Вкуснее всего эти лепешки сразу из духовки, горячие, мягкие, с масляной хрустящей корочкой.





Приятного аппетита!