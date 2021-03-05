Рецепт блинов с кефиром от Юлии Высоцкой

Масленица в 2021 году начинается 8 Марта 2021 года и продолжается 7 дней, до 14 марта. Мы испекли блины по рецептам популярных шеф-поваров и просто известных людей. Делимся с вами рецептами, которые нам понравились.

Блины с кефиром от Юлии Высоцкой

Вам понадобится:

75 г муки пшеничной и 75 г муки грубого помола (можно заменить на 150 г пшеничной муки)

50 г сливочного масла

300 мл молока

180 мл кефира

2 яйца

1 ст.л. коричневого сахара (можно заменить обычным сахаром)

щепотка соли

масло для жарки

1. Молоко соединяем с кефиром, яйцами, коричневым сахаром и солью. Взбиваем в однородную массу.

2. Масло растапливаем на низких температурах. Два вида муки смешиваем, вливаем в яично-молочную смесь и работаем венчиком, пока не останется комочков.

3. Затем вливаем растопленное масло, перемешиваем и даем тесту отдохнуть минут 30 или час.

4. Смазываем сковороду маслом и обжариваем блинчики с двух сторон.

Приятного аппетита!