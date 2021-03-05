Форум
Выпечка

Рецепт блинов с кефиром от Юлии Высоцкой

Мы повторили известный рецепт.

Масленица в 2021 году начинается 8 Марта 2021 года и продолжается 7 дней, до 14 марта. Мы испекли блины по рецептам популярных шеф-поваров и просто известных людей. Делимся с вами рецептами, которые нам понравились.

Блины с кефиром от Юлии Высоцкой

Вам понадобится:

  • 75 г муки пшеничной и 75 г муки грубого помола (можно заменить на 150 г пшеничной муки)
  • 50 г сливочного масла
  • 300 мл молока
  • 180 мл кефира
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. коричневого сахара (можно заменить обычным сахаром)
  • щепотка соли
  • масло для жарки

 

1. Молоко соединяем с кефиром, яйцами, коричневым сахаром и солью. Взбиваем в однородную массу.

2. Масло растапливаем на низких температурах. Два вида муки смешиваем, вливаем в яично-молочную смесь и работаем венчиком, пока не останется комочков.

3. Затем вливаем растопленное масло, перемешиваем и даем тесту отдохнуть минут 30 или час.

4. Смазываем сковороду маслом и обжариваем блинчики с двух сторон.

Приятного аппетита!

