Рецепт блинов с кефиром от Юлии Высоцкой
Мы повторили известный рецепт.
Масленица в 2021 году начинается 8 Марта 2021 года и продолжается 7 дней, до 14 марта. Мы испекли блины по рецептам популярных шеф-поваров и просто известных людей. Делимся с вами рецептами, которые нам понравились.
Блины с кефиром от Юлии Высоцкой
Вам понадобится:
- 75 г муки пшеничной и 75 г муки грубого помола (можно заменить на 150 г пшеничной муки)
- 50 г сливочного масла
- 300 мл молока
- 180 мл кефира
- 2 яйца
- 1 ст.л. коричневого сахара (можно заменить обычным сахаром)
- щепотка соли
- масло для жарки
1. Молоко соединяем с кефиром, яйцами, коричневым сахаром и солью. Взбиваем в однородную массу.
2. Масло растапливаем на низких температурах. Два вида муки смешиваем, вливаем в яично-молочную смесь и работаем венчиком, пока не останется комочков.
3. Затем вливаем растопленное масло, перемешиваем и даем тесту отдохнуть минут 30 или час.
4. Смазываем сковороду маслом и обжариваем блинчики с двух сторон.
Приятного аппетита!
Оставить комментарий