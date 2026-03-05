Вкусный чечевичный хлеб без муки для стройной фигуры
Сегодня готовим хлеб из чечевицы. Тот самый популярный рецепт, который последнее время вирусится в интернете. Поверить в то, что жидкая масса из бобовых и яиц превратится во вкусный и хрустящий хлеб, было сложно. Но по этому рецепту хлеб получается! Он мягкий внутри, ароматный, приятный по текстуре, с хрустящей корочкой. В таком хлебе много белка и нет глютена. Бутерброд с чечевичным хлебом по вкусу вообще не уступает обычному, но зато он очень питательный и сытный при минимуме жиров и лишних калорий.
Ингредиенты:
- 180 г красной чечевицы;
- 300 мл воды;
- яйца 2 шт;
- греческий йогурт 100 г;
- растительное масло 1 ст.л.;
- разрыхлитель 6-8 г;
- 1/2 ч.л. соли;
- 1/3 ч.л. сахара;
- тыквенные семечки и/или любые другие.
1. Чечевицу промоем и зальем холодной водой. Оставляем 8–12 часов. Можно убрать в холодильник.
2. После замачивания воду слейте и вновь промойте чечевицу. Лишней жидкости быть не должно. В чечевицу разбейте два куриных яйца, добавьте греческий йогурт и взбейте массу погружным блендером до состояния пюре.
3. В чечевичное пюре добавьте растительное масло, разрыхлитель, соль и сахар. Тщательно перемешайте. Затем отправьте семечки. Можно взять любые. Мы добавили смесь: тыквенные, подсолнечника, семена льна, кунжут.
4. Массу выливаем в форму для кекса. Лучше всего также использовать пергаментную бумагу. Сверху вдоль хлеба ложкой рисуем пока еще невидимую линию и посыпаем семечками.
5. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 50-60 минут. Всё зависит от вашей духовки и высоты формы. Готовность поверяем, как обычно, зубочисткой. Она должна быть сухой.
6. Даём хлебу немного остыть. Буквально 5-10 минут. Хлеб можно нарезать и есть. Он очень вкусный в тёплом виде. Нежный мякиш, чем-то похожий на несладкий манник, и хрустящая корочка с семечками. Вкусно! Вкусно и в тёплом, и в остывшем виде.
7. С таким хлебом получаются прекрасные бутерброды. Мы сделали классный вариант для завтрака выходного дня: творожный сыр, руккола, красная рыба и яйцо пашот (как быстро и удачно его приготовить). Очень вкусно и сытно. Простой способ легко добрать белок и не чувствовать голод еще 4-5 часов.
Кстати, вместе с семечками в хлеб можно добавить любимые специи, травы и даже чеснок. Тогда вкус будет еще ярче и интереснее.
Приятного аппетита!
Пекла по похожему рецепту, но запах бобовых все-таки довольно-яркий. Сухой чеснок добавляла, но он не перебивает аромата. Дети не стали есть, сама поела, с намазкой вполне себе ничего.
Потом попробовала стевию и ванилин добавить, и испечь маленькими кексиками. Вот это моим зашло, средний сын иногда просит испечь их.
Спасибо за рецепт. Надо попробовать испечь. На вид очень аппетитно выглядит.
Не поленилась, купила чечевицы. Размокает. Надеюсь получится