Выпечка

Вкусный чечевичный хлеб без муки для стройной фигуры

Сегодня готовим хлеб из чечевицы. Тот самый популярный рецепт, который последнее время вирусится в интернете. Поверить в то, что жидкая масса из бобовых и яиц превратится во вкусный и хрустящий хлеб, было сложно. Но по этому рецепту хлеб получается! Он мягкий внутри, ароматный, приятный по текстуре, с хрустящей корочкой. В таком хлебе много белка и нет глютена. Бутерброд с чечевичным хлебом по вкусу вообще не уступает обычному, но зато он очень питательный и сытный при минимуме жиров и лишних калорий. 

Ингредиенты: 

  • 180 г красной чечевицы;
  • 300 мл воды;
  • яйца 2 шт;
  • греческий йогурт 100 г;
  • растительное масло 1 ст.л.;
  • разрыхлитель 6-8 г;
  • 1/2 ч.л. соли;
  • 1/3 ч.л. сахара;
  • тыквенные семечки и/или любые другие.

1. Чечевицу промоем и зальем холодной водой. Оставляем 8–12 часов. Можно убрать в холодильник. 

2. После замачивания воду слейте и вновь промойте чечевицу. Лишней жидкости быть не должно. В чечевицу разбейте два куриных яйца, добавьте греческий йогурт и взбейте массу погружным блендером до состояния пюре.

3. В чечевичное пюре добавьте растительное масло, разрыхлитель, соль и сахар. Тщательно перемешайте. Затем отправьте семечки. Можно взять любые. Мы добавили смесь: тыквенные, подсолнечника, семена льна, кунжут.

4. Массу выливаем в форму для кекса. Лучше всего также использовать пергаментную бумагу. Сверху вдоль хлеба ложкой рисуем пока еще невидимую линию и посыпаем семечками. 

5. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 50-60 минут. Всё зависит от вашей духовки и высоты формы. Готовность поверяем, как обычно, зубочисткой. Она должна быть сухой.

6. Даём хлебу немного остыть. Буквально 5-10 минут. Хлеб можно нарезать и есть. Он очень вкусный в тёплом виде. Нежный мякиш, чем-то похожий на несладкий манник, и хрустящая корочка с семечками. Вкусно! Вкусно и в тёплом, и в остывшем виде. 

7. С таким хлебом получаются прекрасные бутерброды. Мы сделали классный вариант для завтрака выходного дня: творожный сыр, руккола, красная рыба и яйцо пашот (как быстро и удачно его приготовить). Очень вкусно и сытно. Простой способ легко добрать белок и не чувствовать голод еще 4-5 часов. 

Кстати, вместе с семечками в хлеб можно добавить любимые специи, травы и даже чеснок. Тогда вкус будет еще ярче и интереснее.

Приятного аппетита!

Обсуждение на форуме

Аноним 727
06.03.26, 10:03

Пекла по похожему рецепту, но запах бобовых все-таки довольно-яркий. Сухой чеснок добавляла, но он не перебивает аромата. Дети не стали есть, сама поела, с намазкой вполне себе ничего.

Потом попробовала стевию и ванилин добавить, и испечь маленькими кексиками. Вот это моим зашло, средний сын иногда просит испечь их.

LenyliaZ
06.03.26, 10:49

Спасибо за рецепт. Надо попробовать испечь. На вид очень аппетитно выглядит.

Ignis
06.03.26, 16:00

Не поленилась, купила чечевицы. Размокает. Надеюсь получится

Выпечка
