Вкусный чечевичный хлеб без муки для стройной фигуры

Сегодня готовим хлеб из чечевицы. Тот самый популярный рецепт, который последнее время вирусится в интернете. Поверить в то, что жидкая масса из бобовых и яиц превратится во вкусный и хрустящий хлеб, было сложно. Но по этому рецепту хлеб получается! Он мягкий внутри, ароматный, приятный по текстуре, с хрустящей корочкой. В таком хлебе много белка и нет глютена. Бутерброд с чечевичным хлебом по вкусу вообще не уступает обычному, но зато он очень питательный и сытный при минимуме жиров и лишних калорий.

Ингредиенты:

180 г красной чечевицы;

300 мл воды;

яйца 2 шт;

греческий йогурт 100 г;

растительное масло 1 ст.л.;

разрыхлитель 6-8 г;

1/2 ч.л. соли;

1/3 ч.л. сахара;

тыквенные семечки и/или любые другие.

1. Чечевицу промоем и зальем холодной водой. Оставляем 8–12 часов. Можно убрать в холодильник.

2. После замачивания воду слейте и вновь промойте чечевицу. Лишней жидкости быть не должно. В чечевицу разбейте два куриных яйца, добавьте греческий йогурт и взбейте массу погружным блендером до состояния пюре.

3. В чечевичное пюре добавьте растительное масло, разрыхлитель, соль и сахар. Тщательно перемешайте. Затем отправьте семечки. Можно взять любые. Мы добавили смесь: тыквенные, подсолнечника, семена льна, кунжут.

4. Массу выливаем в форму для кекса. Лучше всего также использовать пергаментную бумагу. Сверху вдоль хлеба ложкой рисуем пока еще невидимую линию и посыпаем семечками.

5. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов примерно на 50-60 минут. Всё зависит от вашей духовки и высоты формы. Готовность поверяем, как обычно, зубочисткой. Она должна быть сухой.

6. Даём хлебу немного остыть. Буквально 5-10 минут. Хлеб можно нарезать и есть. Он очень вкусный в тёплом виде. Нежный мякиш, чем-то похожий на несладкий манник, и хрустящая корочка с семечками. Вкусно! Вкусно и в тёплом, и в остывшем виде.

7. С таким хлебом получаются прекрасные бутерброды. Мы сделали классный вариант для завтрака выходного дня: творожный сыр, руккола, красная рыба и яйцо пашот (как быстро и удачно его приготовить). Очень вкусно и сытно. Простой способ легко добрать белок и не чувствовать голод еще 4-5 часов.

Кстати, вместе с семечками в хлеб можно добавить любимые специи, травы и даже чеснок. Тогда вкус будет еще ярче и интереснее.

Приятного аппетита!