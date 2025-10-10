Как идеально сварить яйцо пашот?

Сегодня, 10 октября, отмечается весьма забавный праздник - Всемирный день яйца! Без малого половина блюд в наших тарелках готовится с добавлением этого ценного продукта, поэтому считаем нужным отметить этот замечательный праздник. Сегодня мы решили поэкспериментировать и найти идеальную инструкцию: как сварить яйцо пашот.

Яйцо пашот - (от французского pochette — «мешочек») — это яйцо, сваренное без скорлупы в кипящей воде. У правильно приготовленного блюда белок становится плотным и нежным, а желток кремовым и жидким.

Итак, из всех рецептов мы протестировали три. Все они, в целом, рабочие, но один из них самый простой и результативный.

Для того, чтобы быстро и красиво сварить яйцо пашот, нам нужно: кастрюля с кипящей водой, небольшое ситечко и соль.

В кастрюле кипятим небольшое количество воды. Солим воду.

В это время куриное яйцо (из холодильника) разбиваем в ситечко. Это важный момент в данном способе приготовления. Через ситечко вытечет лишний белок, который в кастрюле отделяется и некрасиво плавает сам по себе. Белка мы теряем совсем немного. Переживать не надо.

Как только вода закипит, сразу же убавляем огонь на минимум, чтобы кипение стало едва заметным. Аккуратно, максимально близко к кипящей воде отправляем яйцо из ситечка в кипяток. Главное – без резких движений. Варим 2-3 минуты, зависит от того, какой вы хотите желток. Мы варили около 2 минут.

Достаем яйцо шумовкой. Всё готово.

Этот способ оказался самым лучшим, яйцо получилось идеальным.

Второе яйцо мы решили сварить без использования ситечка. Разбили его просто в миску и отправили также аккуратно в кипящую соленую воду. В воде образовались белковые нити (те самые, которые стекут через ситечко в первом способе). Можно слегка помочь себе силиконовой лопаткой и подсобрать яйцо. Достаем яйцо через 2-3 минуты.

По факту белок, от которого мы не избавились изначально, остался в кастрюле, само по себе готовое пашот таким способом выглядит ненамного хуже предыдущего.

Третий способ ранее был очень популярен в интернете. Для него нужен уксус и воронка, которую мы сделаем в кипятке.

В подсоленую воду отправляем чайную ложку 9% укусуса и, когда вода закипит, убавляем огонь и ложкой делаем воронку в воде (интенсивно мешаем, как-будто есть что там мешать). В эту воронку отправляем разбитое из миски яйцо.

Результат эстетически нас не впечатлил. Яйцо получается, но не очень аккуратным, структура белка слишком пористая.

В итоге, самым классным, быстрым и рабочим рецептом оказался первый. Главное выкладывать яйцо в воду аккуратно, при этом сама вода не должна сильно кипеть. Не забывайте подсаливать воду!

Ну и в конце мы сделали самый блогерский и ресторанный бутерброд. Ингредиенты, конечно же, можно брать любые. Главное – вкусный хлеб, любой мягкий сыр, овощи и зелень, белок (ветчина, курица, лосось). Желток из яйца пашот действительно выглядит очень фотогенично. Такой бутерброд будет отличной альтернативой завтраку в хорошем кафе в выходной день.

Приятного аппетита!