Постные блюда. Слоеные спиральки с грибами и рисом (рецепт с видео!)

Многие хозяйки любят слоеное тесто. Выпечка из него вкусная, легко готовится и всегда получается. Оно сочетается с самыми разными начинками, можно приготовить не только сладкие, но и закусочные пирожки. Сегодня готовим слоеные спиральки с начинкой из грибов и риса.

Слоеные спиральки с грибами и рисом

Понадобится (на 4 шт):

Слоеное бездрожжевое тесто – 1/2 упаковки (250 гр.);

Рис круглый – 100 гр. (1 варочный пакетик);

Грибы – 200-300 гр.;

Лук репчатый – 1 луковица;

Масло растительное для жарки;

Кунжут для посыпки.

Соль, перец.

* Из упаковки теста получается 8 штук, количества начинки, указанной в рецепте, хватит на 4 штуки. Поэтому нужно либо взять половину теста (1 пластину из упаковки), либо увеличить количество начинки в 2 раза.

* Предварительно нужно разморозить тесто (согласно инструкции на упаковке). Обычно его для этого нужно выдержать при комнатной температуре 1-1,5 часа.

* Для начинки сварите рис почти до готовности, и остудите. Грибы и лук нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкого изменения цвета. За счет грибов и лука она будет достаточно сочной, поэтому при жарке важно не пересушить грибы.

* Соедините с рисом, посолите, поперчите. Начинка готова.

* Слоеное тесто нужно раскатать очень тонко, до прозрачности. Сделать это довольно легко, если при раскатывании подсыпать муки, чтоб тесто не прилипало и можно помогать руками – осторожно растягивая тесто.

* Разрежьте тесто на большие квадраты, тонким слоем выложите начинку, сверните каждый квадрат рулетом и защипайте край.

* Получившиеся рулетики сверните спиралью-улиткой, смажьте крепким сладким чаем и посыпьте кунжутом. Выпекать нужно до золотисто-румяного цвета 12-15 минут при температуре 180-200 градусов.

Приятного аппетита!

