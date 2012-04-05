Постные блюда. Слоеные спиральки с грибами и рисом (рецепт с видео!)
Многие хозяйки любят слоеное тесто. Выпечка из него вкусная, легко готовится и всегда получается. Оно сочетается с самыми разными начинками, можно приготовить не только сладкие, но и закусочные пирожки. Сегодня готовим слоеные спиральки с начинкой из грибов и риса.
Слоеные спиральки с грибами и рисом
Понадобится (на 4 шт):
Слоеное бездрожжевое тесто – 1/2 упаковки (250 гр.);
Рис круглый – 100 гр. (1 варочный пакетик);
Грибы – 200-300 гр.;
Лук репчатый – 1 луковица;
Масло растительное для жарки;
Кунжут для посыпки.
Соль, перец.
* Из упаковки теста получается 8 штук, количества начинки, указанной в рецепте, хватит на 4 штуки. Поэтому нужно либо взять половину теста (1 пластину из упаковки), либо увеличить количество начинки в 2 раза.
* Предварительно нужно разморозить тесто (согласно инструкции на упаковке). Обычно его для этого нужно выдержать при комнатной температуре 1-1,5 часа.
* Для начинки сварите рис почти до готовности, и остудите. Грибы и лук нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкого изменения цвета. За счет грибов и лука она будет достаточно сочной, поэтому при жарке важно не пересушить грибы.
* Соедините с рисом, посолите, поперчите. Начинка готова.
* Слоеное тесто нужно раскатать очень тонко, до прозрачности. Сделать это довольно легко, если при раскатывании подсыпать муки, чтоб тесто не прилипало и можно помогать руками – осторожно растягивая тесто.
* Разрежьте тесто на большие квадраты, тонким слоем выложите начинку, сверните каждый квадрат рулетом и защипайте край.
* Получившиеся рулетики сверните спиралью-улиткой, смажьте крепким сладким чаем и посыпьте кунжутом. Выпекать нужно до золотисто-румяного цвета 12-15 минут при температуре 180-200 градусов.
Приятного аппетита!
Смотрите видеоверсию рецепта