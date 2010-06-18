Открытые пироги со сметаной – мои самые любимые. Их можно печь в любое время года и с разными начинками. Это вкусные полезные пироги, а уж аромат, который они оставляют, заставит вас готовить их снова и снова.

Преимуществ у такого пирога несколько, во-первых, он быстро готовится и печётся, во-вторых, он полезен тем, что содержит небольшое количество сахара (в принципе, его можно тоже исключить и заменить фруктозой), в-третьих, он содержит большое количество фруктов/ягод, в-четвёртых, он очень сытный и один кусочек прекрасно может заменить завтрак или ланч.

Один из таких пирогов вам уже знаком по рецепту миссис Пампкин – это «Цветаевский» яблочный пирог http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2807

Признаюсь, я немного изменяю рецепт теста и заливки (не добавляю яйца), заменяю яблоки на другие фрукты или ягоды и получаю не менее вкусный пирог! Это ещё раз говорит о том, какой он неприхотливый.

Пробуем? Сегодня предлагаю вашему вниманию

Пирог с черносливом и сметаной

Для теста нам понадобится:

200 г муки

100г сливочного масла

6 ст.л. ледяной воды.

Для начинки:

250 г густой сметаны

250 г чернослива

4 ст.л. сахара и пакетик ванильного сахара.

Грецкие орехи и 1 ч.л. орехового ликёра по желанию.

Для выпечки можно использовать форму от 20 до 24 см в диаметре. Я использовала разъёмную форму с тефлоновым покрытием диаметром 20 см.

Готовим тесто: муку и масло рубим ножом (масло должно быть холодным), добавляем воды и быстро замешиваем.

Тесто руками распределяем по форме, делаем бортики примерно 1,5-2 см и накалываем вилкой. Убираем форму с тестом в холодильник на 30 минут.

Теперь берёмся за начинку. Чернослив заливаем кипятком, чтобы он стал мягкий (если чернослив изначально мягкий, то этого делать не надо). Затем воду сливаем и даем ему немного обсохнуть. Можно для аромата в чернослив добавить 1 ч.л. орехового ликёра.

Сметану смешиваем с сахаром.

Достаём из холодильника форму с тестом, выкладываем чернослив.

Сверху заливаем сметаной с сахаром.

Выпекаем в духовке при 200С до появления золотистой корочки на поверхности.

Такие пироги обычно едят охлаждёнными. Поэтому готовый пирог оставляем в форме, ставим в прохладное место, накрываем полотенцем и ждём.

Затем аккуратно его достаём, посыпаем мелко порубленными грецкими орехами и можно есть! Орехи можно и не добавлять, без них пирог тоже невероятно вкусный!