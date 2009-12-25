Если перед Новым годом совсем некогда заниматься выпечкой пряников, испеките их Рождеству! – в каникулы наверняка найдется свободный вечер, и дети вместе с вами будут с удовольствием вырезать, посыпать и раскрашивать печенюшки. Для выпечки таких витражных печененок подойдет тесто, хорошо держащее форму и не сильно «плывущее» при выпечке. Предлагаю два варианта такого теста – пряничное медовое и песочное сахарное.

Медовые прянички с витражами

Понадобится:

Мед – 250 г

Масло сливочное – 60 г

Сметана – 100 г

Мука – 3 стакана без горки;

Разрыхлитель – 2 ч. л. с небольшой горкой;

Соль – щепотка;

Смесь пряностей (кардамон, имбирь, корица, гвоздика) – 2 ч. ложки;

Желток одного яйца – смазать печенье перед выпечкой.



Для глазури:

Яичный белок – 1 шт

Сахарная пудра – 150 г

Лимонный сок – 1 ч. л.

Для витражей:

Леденцы прозрачные разных цветов.

Про пряности. Пропорции, наверное, стоит подобрать по вкусу. Кардамон и корица дают сильный приятный аромат, гвоздика – пряный вкус и сильный аромат, имбирь придает пряный острый вкус печенью. Из готовых смесей мне нравится «Приправа для яблочной начинки» пр-ва Kotanyi, в ней только кардамона нет, зато есть лимонная цедра.

1. Заранее достаньте масло – оно должно согреться до комнатной температуры и стать мягким. Мед, если очень твердый, немного подогрейте в микроволновке или на плите. Растираю мед с маслом до образования однородной смеси, добавляю сметану, пряности. Перемешиваю, всыпаю муку с разрыхлителем. Тесто получается пластичным, похожим на пластилин – накройте пленкой и дайте ему отдохнуть минут 20-30.

2. Леденцы нужно разбить в крошку, можно прямо в обертке. Они достаточно хрупкие и колоть их легко, особенно если положить ненадолго в морозилку.

3. Раскатывайте тесто толщиной в полсантиметра, и вырезайте что хотите – кружочки, снежинки, домики, елочки, сердечки, фигурки. Главное – сделать в заготовке дырочку для ленточки и окошечко для будущего витража. Для выпечки нужен противень с антипригарным покрытием или пергамент для выпечки. Когда прянички уже лежат на противне, смажьте их желтком, взбитым с чайной ложкой воды, и осторожно насыпьте леденцовую крошку в окошечки для витражей.

4. Выпекайте при 180 – 200 градусах, около 10 минут – или до легкого зарумянивания. Карамель расплавится, и будет горячей – осторожно! Дайте остыть на противне и снимайте уже остывшее, карамель как раз затвердеет.

К противню с антипригарным покрытием не прилипает, снимала лопаточкой. К нормальной бумаге для выпечки тоже не прилипает, проверяла.

5. Остывшее печенье украшайте на свой вкус.

Для белой сахарной глазури смешайте-взбейте яичный белок, постепенно добавляя сахарную пудру. Готовая глазурь по консистенции напоминает сметану, она одновременно и густая, и текучая. На большие поверхности можно наносить кисточкой. Для выведения тонких линий скрутите маленький кулечек из бумаги для выпечки, поместите в него 1-2 чайные ложки глазури, верх пакетика-фунтика закрутите – и рисуйте, выдавливая как пасту из тюбика. Сахарную белковую глазурь можно подкрасить ягодным сиропом, какао-порошком, свекольным, шпинатным, морковным соками или пищевыми красителями.

Приятного аппетита!

Песочное сахарное печенье

Понадобится:

Масло сливочное – 200 г

Сахар мелкий или сахарная пудра – 1 стакан;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 2,5 стакана;

Разрыхлитель – 1 ч. л. с небольшой горкой;

Соль – щепотка;

Лимонная или апельсиновая цедра или смесь пряностей – 1 ч. ложка;

Желток одного яйца – смазать печенье перед выпечкой.

Для глазури:

Яичный белок – 1 шт.;

Сахарная пудра – 150 г

Лимонный сок – 1 ч. л. (необязательно);



Для витражей:

Леденцы прозрачные.

1. Масло достаньте заранее, чтобы оно согрелось до комнатной температуры. Миксером взбивайте масло с сахаром до получения пышного крема, добавьте яйцо, и продолжайте взбивать до полного растворения сахара.

2. Добавьте муку с разрыхлителем, солью и сухими ароматическими добавками, и замесите тесто. Долго месить нельзя, оно станет твердым и плотным и печенье не получится рассыпчатым. По консистенции тесто нежное, мягкое – чтобы из него можно было вырезать фигурки, охладите его в холодильнике хотя бы полчаса. Отрезав необходимое количество, остатки снова убирайте в холодильник.

3. Раскатывайте толщиной не более 0,5 см. Пеките в разогретой до 180 гр. духовке около 10-12 минут.