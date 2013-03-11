Давайте заменим привычный утренний бутерброд полезными и вкусными многозерновыми лепешками – рассыпчатыми, с хрустящей корочкой! Дополнить такие лепешки можно сливочным сыром, творогом, медом, положить пару тоненьких ломтиков киви или кисло-сладкого яблока. Вы получите удовольствие от завтрака, а ваш организм – заряд бодрости и энергии.

Готовить лепешки легко, и продукты понадобятся самые обычные, главное – хлопья берите мелкие, те, которые «пятиминутные». Эти хлопья приготовлены из резаного зерна, оттого они тонкие и быстро варятся, сохраняя максимум полезных веществ.

Лепешки к завтраку

Хлопья – 1 стакан;

Мука – 2 стакана;

Сахар – 0,5 стакана;

Масло сливочное – 100-120 гр.;

Яйцо – 1шт.;

Кефир – 1/2 стакана;

Сушеная вишня (изюм, курага) – 2/3 стакана;

Разрыхлитель – 1 пакетик;

Соль – щепотка;

Для верха – желток, сахар.

* Замешивается тесто для лепешек быстро, нужно только заранее вынуть сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким, или слегка подогреть его в микроволновке – секунд 20-30, чтобы не растаяло совсем. Если кусок частично расплавится, не страшно – главное, чтобы основная часть просто размякла.

* В большой миске соедините все сыпучие ингредиенты – муку с солью и разрыхлителем, хлопья, сахар. Количество сахара можно немного уменьшить.

* Перемешайте, положите вишню и еще раз перемешайте. Вишня дает кислинку, и это мне очень нравится. Заменить её можно сушеной клюквой. Изюм и прочие сухофрукты тоже годятся, но учитывайте, что они добавят сладости – хотя, если кто любит, почему бы и нет? Крупные сухофруктины, такие как курага и чернослив, нужно разрезать на кусочки.

* Добавьте яйцо и кефир, перемешайте. Добавьте мягкое сливочное масло, размешайте вилкой до объединения всех компонентов.

* Тесто будет довольно липким. Оставьте его на 5-10 минут, хлопья впитают немного влаги, и тесто уплотнится, но все равно будет липнуть – так и надо, не кладите больше муки, иначе лепешки станут жесткими. Просто посыпьте мукой руки и доску, и при разделке отделяйте куски теста столовой ложкой.

* Уже можно включить на разогрев духовку, печь будем при температуре 200 градусов. Пока формируете лепешки, духовка разогреется.

* Посыпьте мукой стол, сформируйте толстенькие лепешки, толщиной в палец-полтора и диаметром около 10 см. Смажьте желтком (один желток + чайная ложка воды, размешайте) и посыпьте сахаром.

* Выпекайте до румяной корочки примерно 18-20 минут при температуре 200 гр.

* Подавайте теплыми, с медом, маслом, сливочным сыром.