Булочки с маком, румяные и сдобные – давайте приготовим! Большой плюс этого рецепта – простота приготовления теста, без долгого вымешивания и сложных кулинарных приемов.

Легко и быстро делать, вкусно есть! Рецепт таких булочек с маком вам точно пригодится, и теплая выпечка согреет в холодные пасмурные дни. Попробуйте!

Быстрые булочки с маком из сдобного дрожжевого теста

Тесто: Ряженка – 250 мл Мука – 500 г Дрожжи сухие быстрые – 1 пакетик (11 г) Сахар – 100 г Яйцо – 1 целое и 1 желток Соль – 1/2 ч. л. Масло сливочное – 1/2 пачки (90 г) Начинка Мак – 100 г Масло сливочное – 1/2 пачки (90 г) Сахар – 100 г Крахмал кукурузный – 10 г (2 ст. л.) Итого: 1340 г

Белки 90, жиры 190, углеводы 632, ккал 4787. На 100 г - белки 7, жиры 14, углеводы 47, ккал 357.

Начинка. Масло для начинки нужно мягкое, но не растопленное. Достаньте заранее из холодильника, чтобы размягчилось. Мягкое масло перемешайте с маком, сахаром и крахмалом. Крахмал нужен для того, чтобы начинка меньше вытекала, но можно обойтись и без него.

Тесто. Все продукты нужны комнатной температуры, а ряженка теплая. Масло растопите.

* Если используете дрожжи, которые нужно предварительно активировать, залейте их половиной стакана ряженки из общего количества и положите одну-две чайные ложки сахара. На пакетике с дрожжами есть вся информация, ориентируйтесь на неё.

1. В миске хорошо перемешайте муку и сухие дрожжи.

2. Добавьте соль и сахар, перемешайте.

3. Влейте ряженку, добавьте яйца (и дрожжи, если растворяли их предварительно) и начните замешивать тесто, постепенно добавляя растопленное теплое масло. Получится мягкое эластичное, немного липнущее тесто.

4. Сразу начинайте делать булочки. Из этого количества продуктов получится 10 больших булочек, или 20-22 маленьких. Большие булочки удобно печь в форме с высокими бортами, тогда они не расплываются и остаются высокими. Для маленьких подойдет обычный противень.

5. Для больших булок раскатайте сразу все тесто в пласт размером ок. 35*50 см. Для маленьких два пласта потоньше, размером 30*40 см.

6. Распределите начинку, не доходя до краев примерно 1 см. и сверните плотно рулетом. Свободный край защипните.

7. Разметьте на нужное количество кусочков. Нарезать на кусочки удобно прочной ниткой, леской, зубной нитью – оберните ее вокруг рулета, соедините концы крест-накрест и тяните за оба в противоположные стороны. Получится ровный срез, и не сплющенный, круглый кусочек.

8. Выложите булочки на противень, накройте полотенцем и оставьте на час-полтора для расстойки – за это время они хорошо увеличатся в размере.

9. Перед выпечкой можно еще немного присыпать каждую булочку сахаром.

10. Заранее разогрейте духовку до 200 градусов, выпекайте булочки минут 15-20 маленькие, около получаса большие. Дайте им хорошо подрумяниться. Получаются мягкие сдобные булочки с хрустящей корочкой.

Приятного аппетита!