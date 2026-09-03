Вкуснейшая творожная галета с грушей и сыром
Тестируя этот рецепт, мы и подумать не могли, что получится настолько вкусно! Сегодня предлагаем побаловать домашних невероятно нежной творожной галетой с начинкой из груши и сыра камамбер. Тем более сезон груш сейчас в самом разгаре.
Ингредиенты на 2 галеты
Для теста:
- творог 5% — 180 г;
- сливочное масло — 40 г;
- яйцо — 1 шт.;
- яичный желток — 1 шт. для смазывания;
- мука — 120–140 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- сахар — 30 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- груши — 4–5 шт.;
- камамбер или бри — 125 г;
- сливочное масло — 10 г;
- сахар — 10 г;
- кешью — 20 г.
1. Готовим тесто. В чашу блендера отправляем творог, холодное сливочное масло и яйцо. Взбиваем до однородной кремовой консистенции.
2. Перекладываем творожную массу в большую миску. Добавляем 100 г муки, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешиваем. Когда тесто начнет собираться в комок, выкладываем его на рабочую поверхность и, постепенно добавляя оставшуюся муку, замешиваем мягкое тесто. Формируем шар, накрываем и убираем в холодильник на 20 минут.
3. Духовку разогреваем до 200 °C.
4. Готовим начинку. Груши очищаем от сердцевины и нарезаем вдоль.
5. На сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем сахар и выкладываем груши. Обжариваем их 5–7 минут, чтобы они стали немного мягче и приобрели карамельный вкус. Снимаем с огня.
6. Собираем галеты. Тесто делим на две равные части. Каждую раскатываем в тонкий круг диаметром примерно 20–25 см. В центр выкладываем теплые груши, чередуя их с кусочками камамбера или бри. Оставляем свободными несколько сантиметров теста по краям.
7. Заворачиваем края теста к центру, формируя галету. Смазываем края взбитым яичным желтком и отправляем в разогретую до 200 °C духовку примерно на 20 минут.
8. Кешью слегка обжариваем на сухой сковороде, измельчаем и посыпаем им готовые галеты.
Получается действительно очень вкусная выпечка! Нежнейшее творожное тесто, сладковатая груша и немного терпкий сыр с белой плесенью — великолепное сочетание.
Галета вкусна как в теплом, так и в остывшем виде. Обязательно попробуйте приготовить ее дома!
Приятного аппетита!
Спасибо за рецепт. Обязательно попробую.