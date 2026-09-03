Вкуснейшая творожная галета с грушей и сыром

Тестируя этот рецепт, мы и подумать не могли, что получится настолько вкусно! Сегодня предлагаем побаловать домашних невероятно нежной творожной галетой с начинкой из груши и сыра камамбер. Тем более сезон груш сейчас в самом разгаре.

Ингредиенты на 2 галеты

Для теста:

творог 5% — 180 г;

сливочное масло — 40 г;

яйцо — 1 шт.;

яичный желток — 1 шт. для смазывания;

мука — 120–140 г;

разрыхлитель — 5 г;

сахар — 30 г;

ванильный сахар — 10 г;

соль — щепотка.

Для начинки:

груши — 4–5 шт.;

камамбер или бри — 125 г;

сливочное масло — 10 г;

сахар — 10 г;

кешью — 20 г.

1. Готовим тесто. В чашу блендера отправляем творог, холодное сливочное масло и яйцо. Взбиваем до однородной кремовой консистенции.

2. Перекладываем творожную массу в большую миску. Добавляем 100 г муки, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешиваем. Когда тесто начнет собираться в комок, выкладываем его на рабочую поверхность и, постепенно добавляя оставшуюся муку, замешиваем мягкое тесто. Формируем шар, накрываем и убираем в холодильник на 20 минут.

3. Духовку разогреваем до 200 °C.

4. Готовим начинку. Груши очищаем от сердцевины и нарезаем вдоль.

5. На сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем сахар и выкладываем груши. Обжариваем их 5–7 минут, чтобы они стали немного мягче и приобрели карамельный вкус. Снимаем с огня.

6. Собираем галеты. Тесто делим на две равные части. Каждую раскатываем в тонкий круг диаметром примерно 20–25 см. В центр выкладываем теплые груши, чередуя их с кусочками камамбера или бри. Оставляем свободными несколько сантиметров теста по краям.

7. Заворачиваем края теста к центру, формируя галету. Смазываем края взбитым яичным желтком и отправляем в разогретую до 200 °C духовку примерно на 20 минут.

8. Кешью слегка обжариваем на сухой сковороде, измельчаем и посыпаем им готовые галеты.

Получается действительно очень вкусная выпечка! Нежнейшее творожное тесто, сладковатая груша и немного терпкий сыр с белой плесенью — великолепное сочетание.

Галета вкусна как в теплом, так и в остывшем виде. Обязательно попробуйте приготовить ее дома!

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Приятного аппетита!