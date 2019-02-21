Праздник Масленица всегда сопровождается блинами. Отдавая дань традициям, каждая хозяйка будет печь блины. Кроме стандартных блинов из пшеничной муки, можно испечь блинчики из гречневой муки.

По нашему простому рецепту они получаются чуть толще обычных и меньшими по размеру. Блины из гречневой муки не очень эластичные (из-за отсутствия в муке клейковины), поэтому переворачивать их нужно аккуратно. Для мягкости можно часть гречневой муки заменить пшеничной (до половины меры).

Подавать блины лучше с несладкой начинкой.

Блины гречневые

Понадобится: Мука гречневая – 1 стакан;

Яйца – 2 шт.;

Сахар – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Молоко - 2 стакана;

Масло сливочное – 50 гр.

* Взбейте яйца с сахаром и солью. Сахара мы взяли 1 столовую ложку, чтобы блины получились несладкими. Соли достаточно 1 щепотки.

* Растопите сливочное масло в микроволновке и дайте ему остыть.

* К яичной взбитой массе добавляем ингредиенты в следующей последовательности: гречневая мука, молоко, растопленное масло. Аккуратно вымешивайте тесто до исчезновения комков и получения однородной массы. Мы воспользовались электрическим венчиком. Если получилось густовато, добавьте немного молока или воды.

* Выпекать блины можно сразу после замеса теста.

* Раскалите сковородку на максимальной мощности (газовом огне), смажьте растительным маслом и начинайте выпекать. Ждать "схватывания" блина на сковородке нужно примерно по 30 секунд. Если начнете переворачивать раньше, блинчик будет рваться. Сильно большой блин не делайте, ввиду его хрупкости будет трудно перевернуть.

* Подать гречневые блины можно со сметаной, плавленым сыром, семгой.

Приятного аппетита!