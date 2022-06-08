Сырно-творожные пончики. Пышная и вкусная выпечка!

Рецепт сырно-творожных пончиков недавно появился на "Поваренке", они выглядели такими аппетитными, что сразу захотелось их приготовить. Пока пончики сидели в духовке, сырный аромат распространился на весь дом! Пончики по этому рецепту готовить очень просто, получились они у меня с первого раза!

Сырно-творожные пончики

Ингредиенты:

- творог 5% - 1 пачка (200 г);

- разрыхлитель - 1 пакетик (10 г);

- яйцо 1 шт.;

- сыр полутвердый - 200 г;

- мука - 300 г;

- молоко - 100 мл;

- растительное масло - 30 мл;

- соль 1 ч.л.;

- сахар 1 ч.л.;

- приправы по вкусу;

- кунжут - по желанию.

Приготовление:

1. Муку и разрыхлитель просеиваем, добавляем соль и сахар, перемешиваем. Вливаем растительное масло и перетираем все в мелкую крошку.

2. Если у вас зернистый творог, его нужно пробить блендером или протереть через мелкое сито (я просто размяла вилкой, так как у меня была творожная масса, в тесте оставшиеся крупинки видны, но в готовой выпечке они не ощущаются).

Сыр нужно натереть на мелкой терке. Добавьте молоко, яйцо, сыр и творог, замесите тесто, но не мните его слишком долго, как только станет однородным - готово.

3. Разогрейте духовку до 180°. Нужно закрыть противень пергаментом или использовать коврик для выпечки, и смазать его большим количеством растительного масла, иначе все прилипнет.

4. Разделите тесто на 10-12 частей. Берём по кусочку и формируем плоский круг, в середине делаем дырочку, как у пончика, и выкладываем на противень.

5. Смажьте пончики молоком и посыпьте кунжутом. Ставим в духовку на 13-17 минут, смотрите по своей духовке, как только пончики подзолотились, можно доставать.

6. В качестве соуса я сделала сметану с чесноком и укропом, получилось очень вкусно.

Пончики получились нежные, вкус сливочно-сырный. Можно заменить ими ваш привычный хлеб в бутербродах или взять с собой в качестве перекуса.

Приятного аппетита!