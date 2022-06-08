Сырно-творожные пончики. Пышная и вкусная выпечка!
Рецепт сырно-творожных пончиков недавно появился на "Поваренке", они выглядели такими аппетитными, что сразу захотелось их приготовить. Пока пончики сидели в духовке, сырный аромат распространился на весь дом! Пончики по этому рецепту готовить очень просто, получились они у меня с первого раза!
Сырно-творожные пончики
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Муку и разрыхлитель просеиваем, добавляем соль и сахар, перемешиваем. Вливаем растительное масло и перетираем все в мелкую крошку.
2. Если у вас зернистый творог, его нужно пробить блендером или протереть через мелкое сито (я просто размяла вилкой, так как у меня была творожная масса, в тесте оставшиеся крупинки видны, но в готовой выпечке они не ощущаются).
Сыр нужно натереть на мелкой терке. Добавьте молоко, яйцо, сыр и творог, замесите тесто, но не мните его слишком долго, как только станет однородным - готово.
3. Разогрейте духовку до 180°. Нужно закрыть противень пергаментом или использовать коврик для выпечки, и смазать его большим количеством растительного масла, иначе все прилипнет.
4. Разделите тесто на 10-12 частей. Берём по кусочку и формируем плоский круг, в середине делаем дырочку, как у пончика, и выкладываем на противень.
5. Смажьте пончики молоком и посыпьте кунжутом. Ставим в духовку на 13-17 минут, смотрите по своей духовке, как только пончики подзолотились, можно доставать.
6. В качестве соуса я сделала сметану с чесноком и укропом, получилось очень вкусно.
Пончики получились нежные, вкус сливочно-сырный. Можно заменить ими ваш привычный хлеб в бутербродах или взять с собой в качестве перекуса.
Приятного аппетита!