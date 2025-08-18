ТОП-7 рецептов выпечки с яблоками к Яблочному спасу

Яблочный спас отмечают традиционно 19 августа. Именно в этот день наши предки начинали сбор урожая яблок, освящали их в церкви и заготавливали на зиму.

В садах Урала яблоки уже созрели. Но даже если на вашем участке нет яблонь, в магазинах огромный выбор разных сортов этого популярного фрукта.

Мы сделали подборку самых удачных, на наш взгляд, и самых быстрых рецептов выпечки с яблоками. Все рецепты прошли тщательное тестирование и были оценены на «5+» нашими коллегами.

1. Французский яблочный пирог

Ингредиенты:

Сливочное масло 75 г;

Яйцо 4 шт. (2 в тесто, 2 на заливку);

Сахар 150 г (100 г в тесто, 50 г в заливку);

Мука 100 г;

Крахмал 50 г;

Ванильный сахар 2 ст.л.;

Разрыхлитель 1 ч.л.;

Сметана 150 г;

Яблоки 600-700 г.

1. Размягченное сливочное масло взбить со 100 г сахара, 1 ст.л ванильного сахара, добавить 2 яйца.

2. Смешать муку с крахмалом и разрыхлителем, ввести смесь в масляную массу. Тесто должно получиться густым.

3. Яблоки порезать на дольки шириной 5-7 мм.

4. В смазанную масло форму выложить тесто, а затем по его поверхности распределить дольки яблок, укладывая их венчиком и слегка вдавливая в тесто.

5. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С, и выпекать 35 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Выпекаем до почти готовности пирога, когда при тесте деревянной палочкой тесто не прилипает.

6. Пока пирог в духовке, готовим заливку из сметаны, 2 яиц, 50 г сахара и 1 ст.л. ванильного сахара. Как только пирог почти готов, выливаем на его поверхность заливку, ставим в духовку ещё на 15-20 минут, чтобы сметанный слой зарумянился.

2. Яблочный рулет-шарлотка

Ингредиенты:

Яблоки 600-700 г;

Сахар 80 г;

Яйцо 4 шт. (очень крупных – 3 шт.);

Мука пшеничная 100 г;

Разрыхлитель 1 ч.л.;

Соль щепотка;

Молоко 30 мл;

Ароматизатор для начинки на выбор (корица, лимонная цедра, ваниль, смесь пряностей для яблочного пирога).

Сахарная пудра для посыпки готового рулета (по желанию).

1. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте столовую ложку сахара (из общего количества), если яблоки очень сладкие – полейте их лимонным соком (одну-две ложки), чтобы сбалансировать излишнюю сладость. Ароматизируйте по своему вкусу – корицей, лимонной цедрой или ванильным сахаром, перемешайте.

2. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите яблочную начинку в прямоугольный пласт, шириной 22-25 и длиной ок. 35 см.

3. Яйца взбейте с сахаром до получения пышной-плотной легкой пены. Влейте 30 мл молока, перемешайте. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли, и аккуратно перемешайте. Получилось легкое тесто средней густоты.

4. Выложите тесто поверх яблок и разровняйте. Слой теста будет тонким, это нормально - при выпечке тесто поднимется.

5. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Выпекайте рулет 15-20 минут на среднем уровне. Верх рулета должен стать уверенно-румяным, поэтому делайте поправку на особенности своей духовки.

6. Выньте противень из духовки. Теперь рулет надо перевернуть начинкой вверх. Не снимая с противня, накройте рулет листом пергамента, подложкой для выпечки или полотенцем, сверху - большой разделочной доской и переверните. При помощи этого пергамента/полотенца сворачиваем рулет. Осталось только снять бумагу и свернуть его, яблочный слой при этом окажется внутри.

7. Положите рулет швом (краем) вниз, остывать. Если хотите, посыпьте сразу сахарной пудрой, пока рулет горячий – пудра будет лучше держаться. Остывший рулет легче нарезать. Подрежьте рулет с боков, чтобы стал ровный и красивый, и можно подавать на стол.

3. Сочные яблочные кексы

Ингредиенты:

Масло сливочное 150 г;

Сахар мелкий 2/3 стакана;

Яйца 2 шт;

Мука 1 и 2/3 стакана;

Разрыхлитель 1 пакетик;

Соль щепотка;

Яблоки нарезанные полная банка 0,5 литра;

Лимон 1/2 шт.;

Для посыпки сахарная пудра, корица.

1. Масло достаньте из холодильника и дайте ему согреться, стать мягким. Поместите в чашу миксера масло, половину нормы сахара и взбивайте на средней скорости – сахар потихоньку растворяется, масло белеет и становится пышнее. Добавляем вторую половину сахара и одно яйцо, продолжаем взбивать на средней скорости, потом кладем второе яйцо, не прекращая взбивания. Когда сахар растворился, и смесь стала нежной, легкой, кремовидной – готово.

2. Яблоки очистите от кожи и семян и нарежьте маленькими кубиками. Чтобы не темнели, периодически выжимайте на них немного лимонного сока и перемешивайте. Отмерять удобно банкой – нужна полная пол-литровая банка нарезанных яблок.

3. Взбитую масляно-яичную массу перелейте в миску, добавьте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, перемешайте. Добавьте яблоки, снова перемешайте.

4. Выкладывайте в формочки, можно почти до верха – кексы поднимаются горкой, но не убегают. Получается 16 штук.

5. Заранее разогрейте духовку до 200 градусов, ставьте формочки и пеките до зарумянивания. Это примерно 18- 20 минут. Готовые кексы выложите остыть на решетку, посыпьте сахарной пудрой и корицей.

4. Слоеные сердечки с яблоками

Ингредиенты:

Слоеное тесто 500 г;

Яблоки кисло-сладкие, маленького размера 4 шт.;

Мед 2 ст. л.;

Творожный сыр 150 г;

Яйцо 1 желток;

Сахар 1 ст. л.

Вяленая вишня или черешня, сахарная пудра – для украшения.

1. Разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре. Острым ножом вырежьте сердечки, для удобства можно сделать картонный трафарет – должно получиться 6-8 штук.

2. Соедините творожный сыр, сахар, ванильный сахар и желток, размешайте до однородности.

3. Яблоки нужно вымыть, очистить от кожуры и сердцевины. Разрежьте их на четвертинки, а затем каждую четвертинку – на тонкие дольки-ломтики.

4. Выложите в центр каждого сердечка столовую ложку творожного крема.

5. Уложите ломтики яблок поверх творожного крема, не доходя до края примерно 1,5 – 2 см., при выпечке края теста должны подняться. При помощи кисточки смажьте медом или сиропом, в центр положите вишенку – и можно отправлять в духовку.

6. Выпекайте при температуре 220 градусов примерно 20 минут. Готовое пирожное посыпьте сахарной пудрой.

5. Цветаевский яблочный пирог

Ингредиенты:

Мука 1,5 стакана;

Сметана 0,5 стакана;

Масло сливочное 150 г;

Яйцо 1 шт.;

Разрыхлитель 1 пакетик;

Яблоки 5 шт. (крупные);

Яйцо 1 шт.;

Сахар 1 стакан;

Сметана 1 стакан;

Мука 2 ст. ложки в заливку.

1. В муку высыпаем разрыхлитель, кладем яйцо, сметану и растопленное масло. Вымешиваем все сразу, вместе.

2. Тесто будет мягкое, и раскатать его скорее всего не получится - поэтому прямо руками распределяем по форме. Делаем невысокие бортики, примерно 1,5 см.

3. Яблоки нужно очистить, нашинковать тонкими ломтиками и более-менее равномерно выложить на тесто. Красоты особой не требуется.

4. Теперь готовим заливку-крем. В сметану положить яйцо, сахар, 2 ст. ложки муки и слегка взбить-взболтать смесь до однородности. Что касается сахара… Ориентируйтесь на вкус яблок и свой собственный, если кислые яблоки – положите 1,5 стакана сахара, не любите сладкое – ну, значит, уменьшайте дозу.

5. Наливаем сверху на яблоки яично-сметанный крем. Форму можно немного покачать, чтобы заливка хорошо распределилась.

6. Выпекаем в нагретой до 180-200 °С духовке примерно 50-60 мин. Готовность определять по серединке - она не должна быть жидкой.

6. Пирог-перевертыш с яблоками, овсяными хлопьями, ржаной мукой и пряностями

Ингредиенты:

Овсяные хлопья тонкие 1 стакан (240 мл);

Яйца 3 шт.;

Сахар ½ стакана + 3 ст.л.;

Масло сливочное 100 г;

Мед жидкий – 2-3 ст. л.;

Мука пшеничная и ржаная по ½ стакана;

Разрыхлитель 1,5 ч.л.;

Соль щепотка,

Апельсиновая цедра или апельсиновый сироп – 1-2 чайные ложки;

Смесь пряностей (корица, имбирь, кардамон, ванильный сахар);

Яблоки кисло-сладкие, некрупные 4-5 шт.

1. Приготовьте смесь пряностей на свой вкус, смешав молотую корицу, кардамон, имбирь, гвоздику, ванильный сахар, апельсиновую цедру.

2. Яблоки возьмите небольшого размера. Нужно очистить и разрезать на половинки, вырезать семенные коробочки с семечками. В форму для выпечки насыпьте сахар – 3 ст. ложки, положите половинки яблок срезом вниз.

3. Масло взбейте с сахаром, по одному добавляйте яйца до образования кремообразной массы и растворения сахара. Добавьте мёд.

4. Овсяные хлопья смешайте с пшеничной мукой, ржаной мукой, пряностями, солью и разрыхлителем. Соедините взбитую массу и сухую смесь.

5. Получившееся тесто средней густоты выложите ровным слоем поверх яблок, над верхушками яблок слой теста может быть исчезающе тонок – ничего страшного, в духовке тесто поднимется, и закроет яблоки.

6. Выпекайте пирог в предварительно нагретой до 180 °С духовке до золотистой корочки. Готовый пирог переверните, нарежьте на квадраты по размеру яблок – так, чтобы в каждом кусочке было по половинке яблока.

7. Яблочный пирог с половинками яблок (необходимо время)

Ингредиенты:

Яблоки 6 шт.;

Мука 400 г;

Сахар 100 г;

Желтки 2 шт.;

Сметана 20% жирности 150 г;

Сливочное масло 200 г;

Разрыхлитель 1 ч.л.;

Корица, щепотка соли.

1. Муку смешиваем с разрыхлителем, в эту сухую смесь натираем на тёрке сливочное масло, перемешиваем до состояние крошки.

2. В отдельной миске соединяем сметану, 2 желтка, сахар, щепотку соли, размешиваем, чтобы сахар чуть-чуть растворился.

3. Выливаем эту смесь в масляно-мучную и замешиваем тесто.

4. Делим тесто на 2 неравные части, одна чуть больше 1/3. Заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем на 1 час в холодильник.

5. Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем пополам и убираем сердцевину.

6. Когда тесто отлежалось, меньшую его часть раскатываем прямо на пергаментном листе, тонко.

7. Поверх укладываем половинки яблок (4 ряда по 3 половинки) и посыпаем корицей.

8. Второй пласт теста раскатываем и накрываем яблоки. Края защипываем. Верх можно смазать белком.

9. Выпекаем в духовке 40-50 минут при температуре 180 °С. Ориентируйтесь на свою духовку.

Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой и оставляем остывать.

Приятного аппетита!