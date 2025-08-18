ТОП-7 рецептов выпечки с яблоками к Яблочному спасу
Яблочный спас отмечают традиционно 19 августа. Именно в этот день наши предки начинали сбор урожая яблок, освящали их в церкви и заготавливали на зиму.
В садах Урала яблоки уже созрели. Но даже если на вашем участке нет яблонь, в магазинах огромный выбор разных сортов этого популярного фрукта.
Мы сделали подборку самых удачных, на наш взгляд, и самых быстрых рецептов выпечки с яблоками. Все рецепты прошли тщательное тестирование и были оценены на «5+» нашими коллегами.
1. Французский яблочный пирог
Ингредиенты:
- Сливочное масло 75 г;
- Яйцо 4 шт. (2 в тесто, 2 на заливку);
- Сахар 150 г (100 г в тесто, 50 г в заливку);
- Мука 100 г;
- Крахмал 50 г;
- Ванильный сахар 2 ст.л.;
- Разрыхлитель 1 ч.л.;
- Сметана 150 г;
- Яблоки 600-700 г.
1. Размягченное сливочное масло взбить со 100 г сахара, 1 ст.л ванильного сахара, добавить 2 яйца.
2. Смешать муку с крахмалом и разрыхлителем, ввести смесь в масляную массу. Тесто должно получиться густым.
3. Яблоки порезать на дольки шириной 5-7 мм.
4. В смазанную масло форму выложить тесто, а затем по его поверхности распределить дольки яблок, укладывая их венчиком и слегка вдавливая в тесто.
5. Поставить пирог в духовку, разогретую до 180 С, и выпекать 35 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Выпекаем до почти готовности пирога, когда при тесте деревянной палочкой тесто не прилипает.
6. Пока пирог в духовке, готовим заливку из сметаны, 2 яиц, 50 г сахара и 1 ст.л. ванильного сахара. Как только пирог почти готов, выливаем на его поверхность заливку, ставим в духовку ещё на 15-20 минут, чтобы сметанный слой зарумянился.
2. Яблочный рулет-шарлотка
Ингредиенты:
- Яблоки 600-700 г;
- Сахар 80 г;
- Яйцо 4 шт. (очень крупных – 3 шт.);
- Мука пшеничная 100 г;
- Разрыхлитель 1 ч.л.;
- Соль щепотка;
- Молоко 30 мл;
- Ароматизатор для начинки на выбор (корица, лимонная цедра, ваниль, смесь пряностей для яблочного пирога).
- Сахарная пудра для посыпки готового рулета (по желанию).
1. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте столовую ложку сахара (из общего количества), если яблоки очень сладкие – полейте их лимонным соком (одну-две ложки), чтобы сбалансировать излишнюю сладость. Ароматизируйте по своему вкусу – корицей, лимонной цедрой или ванильным сахаром, перемешайте.
2. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите яблочную начинку в прямоугольный пласт, шириной 22-25 и длиной ок. 35 см.
3. Яйца взбейте с сахаром до получения пышной-плотной легкой пены. Влейте 30 мл молока, перемешайте. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли, и аккуратно перемешайте. Получилось легкое тесто средней густоты.
4. Выложите тесто поверх яблок и разровняйте. Слой теста будет тонким, это нормально - при выпечке тесто поднимется.
5. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Выпекайте рулет 15-20 минут на среднем уровне. Верх рулета должен стать уверенно-румяным, поэтому делайте поправку на особенности своей духовки.
6. Выньте противень из духовки. Теперь рулет надо перевернуть начинкой вверх. Не снимая с противня, накройте рулет листом пергамента, подложкой для выпечки или полотенцем, сверху - большой разделочной доской и переверните. При помощи этого пергамента/полотенца сворачиваем рулет. Осталось только снять бумагу и свернуть его, яблочный слой при этом окажется внутри.
7. Положите рулет швом (краем) вниз, остывать. Если хотите, посыпьте сразу сахарной пудрой, пока рулет горячий – пудра будет лучше держаться. Остывший рулет легче нарезать. Подрежьте рулет с боков, чтобы стал ровный и красивый, и можно подавать на стол.
3. Сочные яблочные кексы
Ингредиенты:
- Масло сливочное 150 г;
- Сахар мелкий 2/3 стакана;
- Яйца 2 шт;
- Мука 1 и 2/3 стакана;
- Разрыхлитель 1 пакетик;
- Соль щепотка;
- Яблоки нарезанные полная банка 0,5 литра;
- Лимон 1/2 шт.;
- Для посыпки сахарная пудра, корица.
1. Масло достаньте из холодильника и дайте ему согреться, стать мягким. Поместите в чашу миксера масло, половину нормы сахара и взбивайте на средней скорости – сахар потихоньку растворяется, масло белеет и становится пышнее. Добавляем вторую половину сахара и одно яйцо, продолжаем взбивать на средней скорости, потом кладем второе яйцо, не прекращая взбивания. Когда сахар растворился, и смесь стала нежной, легкой, кремовидной – готово.
2. Яблоки очистите от кожи и семян и нарежьте маленькими кубиками. Чтобы не темнели, периодически выжимайте на них немного лимонного сока и перемешивайте. Отмерять удобно банкой – нужна полная пол-литровая банка нарезанных яблок.
3. Взбитую масляно-яичную массу перелейте в миску, добавьте муку с разрыхлителем и щепоткой соли, перемешайте. Добавьте яблоки, снова перемешайте.
4. Выкладывайте в формочки, можно почти до верха – кексы поднимаются горкой, но не убегают. Получается 16 штук.
5. Заранее разогрейте духовку до 200 градусов, ставьте формочки и пеките до зарумянивания. Это примерно 18- 20 минут. Готовые кексы выложите остыть на решетку, посыпьте сахарной пудрой и корицей.
4. Слоеные сердечки с яблоками
Ингредиенты:
- Слоеное тесто 500 г;
- Яблоки кисло-сладкие, маленького размера 4 шт.;
- Мед 2 ст. л.;
- Творожный сыр 150 г;
- Яйцо 1 желток;
- Сахар 1 ст. л.
- Вяленая вишня или черешня, сахарная пудра – для украшения.
1. Разморозьте слоеное тесто при комнатной температуре. Острым ножом вырежьте сердечки, для удобства можно сделать картонный трафарет – должно получиться 6-8 штук.
2. Соедините творожный сыр, сахар, ванильный сахар и желток, размешайте до однородности.
3. Яблоки нужно вымыть, очистить от кожуры и сердцевины. Разрежьте их на четвертинки, а затем каждую четвертинку – на тонкие дольки-ломтики.
4. Выложите в центр каждого сердечка столовую ложку творожного крема.
5. Уложите ломтики яблок поверх творожного крема, не доходя до края примерно 1,5 – 2 см., при выпечке края теста должны подняться. При помощи кисточки смажьте медом или сиропом, в центр положите вишенку – и можно отправлять в духовку.
6. Выпекайте при температуре 220 градусов примерно 20 минут. Готовое пирожное посыпьте сахарной пудрой.
5. Цветаевский яблочный пирог
Ингредиенты:
- Мука 1,5 стакана;
- Сметана 0,5 стакана;
- Масло сливочное 150 г;
- Яйцо 1 шт.;
- Разрыхлитель 1 пакетик;
- Яблоки 5 шт. (крупные);
- Яйцо 1 шт.;
- Сахар 1 стакан;
- Сметана 1 стакан;
- Мука 2 ст. ложки в заливку.
1. В муку высыпаем разрыхлитель, кладем яйцо, сметану и растопленное масло. Вымешиваем все сразу, вместе.
2. Тесто будет мягкое, и раскатать его скорее всего не получится - поэтому прямо руками распределяем по форме. Делаем невысокие бортики, примерно 1,5 см.
3. Яблоки нужно очистить, нашинковать тонкими ломтиками и более-менее равномерно выложить на тесто. Красоты особой не требуется.
4. Теперь готовим заливку-крем. В сметану положить яйцо, сахар, 2 ст. ложки муки и слегка взбить-взболтать смесь до однородности. Что касается сахара… Ориентируйтесь на вкус яблок и свой собственный, если кислые яблоки – положите 1,5 стакана сахара, не любите сладкое – ну, значит, уменьшайте дозу.
5. Наливаем сверху на яблоки яично-сметанный крем. Форму можно немного покачать, чтобы заливка хорошо распределилась.
6. Выпекаем в нагретой до 180-200 °С духовке примерно 50-60 мин. Готовность определять по серединке - она не должна быть жидкой.
6. Пирог-перевертыш с яблоками, овсяными хлопьями, ржаной мукой и пряностями
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья тонкие 1 стакан (240 мл);
- Яйца 3 шт.;
- Сахар ½ стакана + 3 ст.л.;
- Масло сливочное 100 г;
- Мед жидкий – 2-3 ст. л.;
- Мука пшеничная и ржаная по ½ стакана;
- Разрыхлитель 1,5 ч.л.;
- Соль щепотка,
- Апельсиновая цедра или апельсиновый сироп – 1-2 чайные ложки;
- Смесь пряностей (корица, имбирь, кардамон, ванильный сахар);
- Яблоки кисло-сладкие, некрупные 4-5 шт.
1. Приготовьте смесь пряностей на свой вкус, смешав молотую корицу, кардамон, имбирь, гвоздику, ванильный сахар, апельсиновую цедру.
2. Яблоки возьмите небольшого размера. Нужно очистить и разрезать на половинки, вырезать семенные коробочки с семечками. В форму для выпечки насыпьте сахар – 3 ст. ложки, положите половинки яблок срезом вниз.
3. Масло взбейте с сахаром, по одному добавляйте яйца до образования кремообразной массы и растворения сахара. Добавьте мёд.
4. Овсяные хлопья смешайте с пшеничной мукой, ржаной мукой, пряностями, солью и разрыхлителем. Соедините взбитую массу и сухую смесь.
5. Получившееся тесто средней густоты выложите ровным слоем поверх яблок, над верхушками яблок слой теста может быть исчезающе тонок – ничего страшного, в духовке тесто поднимется, и закроет яблоки.
6. Выпекайте пирог в предварительно нагретой до 180 °С духовке до золотистой корочки. Готовый пирог переверните, нарежьте на квадраты по размеру яблок – так, чтобы в каждом кусочке было по половинке яблока.
7. Яблочный пирог с половинками яблок (необходимо время)
Ингредиенты:
- Яблоки 6 шт.;
- Мука 400 г;
- Сахар 100 г;
- Желтки 2 шт.;
- Сметана 20% жирности 150 г;
- Сливочное масло 200 г;
- Разрыхлитель 1 ч.л.;
- Корица, щепотка соли.
1. Муку смешиваем с разрыхлителем, в эту сухую смесь натираем на тёрке сливочное масло, перемешиваем до состояние крошки.
2. В отдельной миске соединяем сметану, 2 желтка, сахар, щепотку соли, размешиваем, чтобы сахар чуть-чуть растворился.
3. Выливаем эту смесь в масляно-мучную и замешиваем тесто.
4. Делим тесто на 2 неравные части, одна чуть больше 1/3. Заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем на 1 час в холодильник.
5. Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем пополам и убираем сердцевину.
6. Когда тесто отлежалось, меньшую его часть раскатываем прямо на пергаментном листе, тонко.
7. Поверх укладываем половинки яблок (4 ряда по 3 половинки) и посыпаем корицей.
8. Второй пласт теста раскатываем и накрываем яблоки. Края защипываем. Верх можно смазать белком.
9. Выпекаем в духовке 40-50 минут при температуре 180 °С. Ориентируйтесь на свою духовку.
Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой и оставляем остывать.
Приятного аппетита!
Супер! Спасибо за рецептики.
Добавила бы еще в подборку классный и простой рецепт выпечки с яблоками: "3 стакана "
Рецепт яблочного пирога «3 стакана»
Понадобится:
яблоки 500-600 г;
мука 1 ст.;
манка 1 ст.;
сахар 1 ст.;
сливочное масло 75-100 г;
разрыхлитель 1 ч.л.
А, у меня когда совсем пропадают яблоки, или они не вкусные и не красивые, то из них делаю начинку для блинчиков.
Режу на небольшие кусочки, жарю на слив.масле, добавляю туда корицу, какао и сахар, затем остужаю и заворачиваю в блинчики, посыпаю сахарной пудрой.
Вкуснятина, похоже на штрудель и быстро.