В майские праздники большинство из нас традиционно открывает «шашлычно-барбекюшный» сезон, и я хотела приготовить какой-нибудь соус, подходящий к шашлыкам или рыбе на гриле. Но, видимо, погода не располагает к соусам, зато к чаю с пончиками – очень даже!

Я заметила, что простые блюда, которые готовишь «между делом», часто хвалят даже больше, чем сложные-парадные-изысканные. Эти творожные пончики я люблю и помню с детства, и сегодня мы с дочками с удовольствием их испекли. И действительно - минимум хлопот, нетрудно готовить, нужные продукты обычно есть в холодильнике – и всем нравится, мы сами ели и гостей угощали. Пышные, воздушные, с тонкой хрустящей корочкой - попробуйте и вы!

А соусы к шашлыкам и рыбе у нас во Вкуснятине есть, можно пока с них и начать: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5518

Творожные пончики

Понадобится:

Творог – 200 – 250 гр.

Яйца – 2 небольших;

Сахар – 1/2 стакана (можно меньше);

Мука – 1 неполный стакан;

Разрыхлитель – 1 ч. ложка;

Соль – ¼ чайной ложки;

Масло растительное без запаха, для фритюра;

Сахарная пудра для посыпки.

Творог для пончиков нужен самый обычный, рассыпчатый, не слишком сухой-твердый, не слишком мокрый.

Сахар и яйца соединяю с творогом, и разминаю-растираю ложкой или толкушкой. Пончики выходят довольно сладкие, можно количество сахара немного уменьшить.

Добавляю муку, смешанную с разрыхлителем и солью, и замешиваю тесто – некрутое, чуть липкое, мягкое. Муки лучше не добавляйте, или совсем немного, иначе пончики станут жесткими.

Если слегка припылить руки мукой, или смазать маслом, из этого теста легко накатать шариков, размером не крупнее грецкого ореха (большие шарики подгорят раньше, чем пропекутся внутри!). При выпечке пончики увеличиваются в размере в полтора-два раза.

Часть пончиков пришлось сделать колечками-бубликами, потому что старшая дочь сказала, что «пончики шариками не бывают!» В моем-то детстве пончики как раз шариками и были, но желание исполнила: тесто катала колбасками чуть толще карандаша, и соединяла вместе кончики.

Масло для фритюра разогрейте в глубокой посуде, ковшике или маленькой кастрюльке с толстым дном – пончики должны плавать, не касаясь дна. Мне понадобилось примерно пол-литра масла. Я разогреваю масло на максимальном нагреве, затем убавляю до «чуть выше среднего». С температурой нужно поэкспериментировать, поэтому сначала много пончиков не кладите – попробуйте на одном. Если упал на дно, масло не пузырится, пончик долго не всплывает – недогрели масло, такой пончик впитает много жира, пока зажарится. Если слишком быстро зажарился и внутри сырой – убавьте жар. В зависимости от размера, влажности творога и пр. пончик жарится примерно 4-5 минут (время только для ориентира).

Когда вы кладете пончики в масло, они на несколько секунд опускаются на дно, масло вскипает пузырьками, и пончики всплывают. Они сами забавно переворачиваются во время готовки румяной стороной вверх (колечки не переворачиваются, только шарики), когда зарумянятся со всех сторон – достаньте шумовкой, и положите на бумажные салфетки, чтобы впиталось масло.

Еще теплые пончики посыпьте сахарной пудрой, будет вкусно.