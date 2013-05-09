Форум
Выпечка

Творожные пончики

Минимум хлопот, нетрудно готовить, нужные продукты обычно есть в холодильнике — и всем нравится! Попробуйте и вы!

В майские праздники большинство из нас традиционно открывает «шашлычно-барбекюшный» сезон, и я хотела приготовить какой-нибудь соус, подходящий к шашлыкам или рыбе на гриле. Но, видимо, погода не располагает к соусам, зато к чаю с пончиками – очень даже!

 

Я заметила, что простые блюда, которые готовишь «между делом», часто хвалят даже больше, чем сложные-парадные-изысканные. Эти творожные пончики я люблю и помню с детства, и сегодня мы с дочками с удовольствием их испекли. И действительно -  минимум хлопот, нетрудно готовить, нужные продукты обычно есть в холодильнике – и всем нравится, мы сами ели и гостей угощали. Пышные, воздушные, с тонкой хрустящей корочкой  - попробуйте и вы!

А соусы к шашлыкам и рыбе у нас во Вкуснятине есть, можно пока с них и начать: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5518

 

 

Творожные пончики

Понадобится:

Творог – 200 – 250 гр.

Яйца – 2 небольших;

Сахар – 1/2 стакана (можно меньше);

Мука – 1 неполный стакан;

Разрыхлитель – 1 ч. ложка;

Соль – ¼ чайной ложки;

Масло растительное без запаха, для фритюра;

Сахарная пудра для посыпки.

 

 

 

  • Творог для пончиков нужен самый обычный, рассыпчатый, не слишком сухой-твердый, не слишком мокрый.
  • Сахар и яйца соединяю с творогом, и разминаю-растираю ложкой или толкушкой. Пончики выходят довольно сладкие, можно количество сахара немного уменьшить.

 

 

  • Добавляю муку, смешанную с разрыхлителем и солью, и замешиваю тесто – некрутое, чуть липкое, мягкое. Муки лучше не добавляйте, или совсем немного, иначе пончики станут жесткими.

 

 

  • Если слегка припылить руки мукой, или смазать маслом, из этого теста легко накатать шариков, размером не крупнее грецкого ореха (большие шарики подгорят раньше, чем пропекутся внутри!). При выпечке пончики увеличиваются в размере в полтора-два раза.

 

 

  • Часть пончиков пришлось сделать колечками-бубликами, потому что старшая дочь сказала, что «пончики шариками не бывают!» В моем-то детстве пончики как раз шариками и были, но желание исполнила: тесто катала колбасками чуть толще карандаша, и соединяла вместе кончики.
  • Масло для фритюра разогрейте в глубокой посуде, ковшике или маленькой кастрюльке с толстым дном – пончики должны плавать, не касаясь дна. Мне понадобилось примерно пол-литра масла. Я разогреваю масло на максимальном нагреве, затем убавляю до «чуть выше среднего». С температурой нужно поэкспериментировать, поэтому сначала много пончиков не кладите – попробуйте на одном. Если упал на дно, масло не пузырится, пончик долго не всплывает – недогрели масло, такой пончик впитает много жира, пока зажарится. Если слишком быстро зажарился и внутри сырой – убавьте жар. В зависимости от размера, влажности творога и пр. пончик жарится примерно 4-5 минут (время только для ориентира).

 

 

  • Когда вы кладете пончики в масло, они на несколько секунд опускаются на дно, масло вскипает пузырьками, и пончики всплывают.  Они сами забавно переворачиваются во время готовки румяной стороной вверх (колечки не переворачиваются, только шарики), когда зарумянятся со всех сторон – достаньте шумовкой, и положите на бумажные салфетки, чтобы впиталось масло.

 

 

  • Еще теплые пончики посыпьте сахарной пудрой, будет вкусно.

 

 

 

Приятного аппетита!

 

Выпечка
