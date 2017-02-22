Блины из ржаной муки можно сделать сладкими и есть со сметаной, сгущенкой, ягодами, с молоком. А можно приготовить их с тмином, чесноком и кориандром, положить на мягкий толстенький блин прозрачный ломтик красной рыбы и веточку петрушки, например. Или ломтик запеченного мяса, буженины, да с соленым огурчиком! Или селедочку, кусок хорошей колбасы!.. Ржаные блины отлично сочетаются с такими начинками, значит, в Масленичную неделю надо их напечь.

Тесто для ржаных блинов готовлю «заварным способом» (легко, быстро и без комочков). Блины из него получаются нежные, дырчатые, немного пухлее привычных пшеничных, мягкие и вкусные. Соду/разрыхлитель не использую. Молоко можно заменить кефиром (будет легкая кислинка, как у ржаного хлеба) или сливками (более нежные, мягкий вкус).

Доставайте сковородки!

Блины ржаные

Понадобится: Мука ржаная – 200 гр.;

Яйца – 3 шт.;

Сахар – 3 ст. л.;

Соль – 1/3 ч. л.;

Молоко (сливки 10%) - 250 мл. ;

Вода (кипяток) для заваривания теста – 300 мл.;

Масло растительное – 3 ст. л.; Для блинов с несладкой начинкой: сахар 1 ст. л.,

соль – ½ ч. л.;

пряные добавки (молотый кориандр, тмин, сухой чеснок) - по вкусу.

Примечание. Из этого количества продуктов получается 10-12 шт.

1. Яйца, соль и сахар перемешайте до растворения сахара, добавьте молоко (сливки).

2. Всыпьте всю муку, размешайте – получится густое тесто. Дальше будем его разводить до нужной густоты – так получается однородное тесто без комочков и быстро готовится.

3. Развожу кипятком – завариваю, блины из такого теста получаются нежные и дырчатые. Кипяток вливайте по трети стакана и сразу размешивайте, тесто будет по густоте похожим на кефир. Иногда приходится добавлять больше воды, или в процессе выпечки немного разводить молоком, если тесто загустело. Мука разных производителей набухает по-разному, поэтому корректируйте так, как вам удобнее печь. У меня тесто получается гуще, чем на обычные блины.

4. Теперь вмешайте растительное масло. Тесто готово.

5. Разогретую сковороду «под первый блин» слегка мажу растительным маслом, а в процессе выпечки иногда протираю промасленной бумажной салфеткой. К сковороде такие блины практически не прилипают.

• Нюанс: ржаное тесто более темное, блины быстро румянятся и получаются более зажаристыми по сравнению с пшеничными. Следите, чтоб не пригорали!

• Эти блины толстенькие, мягкие и нежные, и чтобы они не рвались и не ломались при переворачивании, делайте их небольшого диаметра - примерно 15 см., и переворачивайте широкой лопаткой.

• Испеченные блины слегка смазываю топленым маслом, собираю стопочкой. На фото блины из двух порций теста. К несладким я подаю икру, мясной паштет, тонкие ломтики красной рыбы, сырный салат. А сладкие мы любим есть со сметаной и ягодами!

Приятного аппетита!