Сочный абрикосовый коблер из простых продуктов

Сезон спелых абрикосов на Урале, если ещё не начался, то уже вот-вот наступит! Мы решили не ждать и приготовили невероятно вкусный абрикосовый коблер из простых и доступных продуктов. Нежные, сочные абрикосы и хрустящее золотистое тесто — идеальное летнее сочетание!

Ингредиенты (на форму диаметром 22–24 см):

абрикосы — 800 г;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 100 г;

мука — 200 г;

греческий йогурт или сметана — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 10 г;

крахмал — 10–20 г;

щепотка соли;

цедра ½ лимона.

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180°C.

2. Вымойте абрикосы, удалите косточки и нарежьте плоды дольками. Выложите их в форму для запекания, предварительно застеленную пергаментом.

3. Посыпьте абрикосы сахаром (30–50 г, в зависимости от сладости плодов), добавьте лимонную цедру и равномерно распределите крахмал.

4. Приготовьте тесто. Очень холодное сливочное масло перетрите с мукой, оставшимся сахаром, щепоткой соли и разрыхлителем до состояния крошки. Это можно сделать руками или с помощью блендера. Добавьте йогурт и быстро перемешайте — тесто готово.

5. Выложите тесто поверх абрикосов небольшими порциями, не закрывая начинку полностью. Оставьте небольшие просветы — через них будет выходить пар, а кобблер приобретёт красивую текстуру.

6. Выпекайте около 50 минут до румяной золотистой корочки. Тесто должно остаться слегка влажным благодаря соку абрикосов, а сами плоды — стать мягкими и нежными.

Готовый коблер лучше подавать тёплым: в горячем виде он будет слишком нежным для аккуратной нарезки, поэтому его можно просто раскладывать ложкой по тарелкам. Особенно вкусно дополнить десерт шариком ванильного мороженого.

На приготовление у вас уйдёт всего около 10 минут — всё остальное сделает духовка!

Приятного аппетита!