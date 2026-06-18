Сочный абрикосовый коблер из простых продуктов
Сезон спелых абрикосов на Урале, если ещё не начался, то уже вот-вот наступит! Мы решили не ждать и приготовили невероятно вкусный абрикосовый коблер из простых и доступных продуктов. Нежные, сочные абрикосы и хрустящее золотистое тесто — идеальное летнее сочетание!
Ингредиенты (на форму диаметром 22–24 см):
- абрикосы — 800 г;
- сахар — 120 г;
- сливочное масло — 100 г;
- мука — 200 г;
- греческий йогурт или сметана — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 10 г;
- крахмал — 10–20 г;
- щепотка соли;
- цедра ½ лимона.
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180°C.
2. Вымойте абрикосы, удалите косточки и нарежьте плоды дольками. Выложите их в форму для запекания, предварительно застеленную пергаментом.
3. Посыпьте абрикосы сахаром (30–50 г, в зависимости от сладости плодов), добавьте лимонную цедру и равномерно распределите крахмал.
4. Приготовьте тесто. Очень холодное сливочное масло перетрите с мукой, оставшимся сахаром, щепоткой соли и разрыхлителем до состояния крошки. Это можно сделать руками или с помощью блендера. Добавьте йогурт и быстро перемешайте — тесто готово.
5. Выложите тесто поверх абрикосов небольшими порциями, не закрывая начинку полностью. Оставьте небольшие просветы — через них будет выходить пар, а кобблер приобретёт красивую текстуру.
6. Выпекайте около 50 минут до румяной золотистой корочки. Тесто должно остаться слегка влажным благодаря соку абрикосов, а сами плоды — стать мягкими и нежными.
Готовый коблер лучше подавать тёплым: в горячем виде он будет слишком нежным для аккуратной нарезки, поэтому его можно просто раскладывать ложкой по тарелкам. Особенно вкусно дополнить десерт шариком ванильного мороженого.
На приготовление у вас уйдёт всего около 10 минут — всё остальное сделает духовка!
Приятного аппетита!
Наверное с яблоками тоже будет вкусно.
От миссис Пампкин тут было три похожих рецепта, яблочный в том числе тоже. Я сливовый каждый год осенью делаю
Да) любые ягоды и фрукты. Главное чуть на них крахмала добавить, чтобы прямо сильно-сильно не растеклись)А печенька-тесто очень вкусная даже сама по себе))