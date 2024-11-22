Пирог из теста фило в стиле греческой Тиропиты

Тесто фило. Какие рецепты есть для приготовления из него в домашних условиях? Конечно же, это рецепты пирогов с самыми разными начинками! Тесто фило - греческое изобретение, из него делают популярный греческий пирог с сыром Тиропита. Чаще всего для начинки используют сыр фета в сочетании с каким-то несоленым сыром. Можно использовать твёрдые сыры, творог, зелень, жареный лук, шпинат. Можно добавить овощи по своему вкусу. Я люблю тыкву, поэтому мой сегодняшний пирог - сырно-тыквенный!

Из теста фило можно готовить и сладкие пироги, и мясные - с любой начинкой, смешивая ингредиенты по своему вкусу. Можно приготовить ещё один популярный греческий пирог Spanakopita – пирог со шпинатом, этот рецепт есть в нашей копилке.

Тиропита. Сырно-тыквенный пирог из теста фило

Понадобится: тесто фило — 1 упаковка 500 г;

сыр фета или адыгейский — 300 г;

моцарелла или твердый сыр — 300 г;

яйца — 4 шт.;

сливки 20% — 100 мл;

оливковое масло — 50 г;

тыква очищенная - 400 г;

чеснок 1 зубчик;

зеленые оливки по вкусу;

орегано, чеснок, соль, паприка, чёрный молотый перец по вкусу

! Можно не добавлять оливки, заменить тыкву грибами, сделать сочетание творога с фетой - экспериментируйте!

Если будете делать пирог только с сыром - увеличьте его количество на 400 г (замена тыкве), можно заменить творогом.

Тесто фило продаётся в супермаркетах. Цена за упаковку 500 г - 236 рублей (8 листов). Разморозьте его предварительно, но не открывайте упаковку - оно очень быстро сохнет и ломается.

На форму 20х40 см хватило как раз. Это 15-18 порций.

Приготовление:

1. Тыкву моем с мылом, чистим только от семян и нарезаем дольками. Сбрызгиваем оливковым маслом, солим, перчим, кладем в кармашек из фольги. Ставим запекаться на 30 минут в духовку при температуре 180 градусов. Так её легко будет очистить от кожуры.

2. В это время готовим остальную начинку. Адыгейский сыр разминаем вилкой, моцареллу трем на крупной терке.

3. В глубокой миске взбиваем яйца со сливками. Посыпаем чёрным молотым перцем, орегано, солим.

4. Тыква готова - кожица легко срезается, снимаем её, разминаем мякоть вилкой и смешиваем с сыром. Можно добавить укроп, другую зелень. Добавляем резаные зеленые оливки. Пробуйте! Посолите по вкусу!

5. Смазываем глубокую форму оливковым маслом. Три листа кладем вниз: два внахлест, оставляя края свисать, чтобы получились бортики, а третий - на дно. Места соприкосновения пластов смажьте оливковым маслом.

6. Раскладываем половину начинки и заливаем жидкой смесью из яиц (третью часть).

7. Три листа тесто фило сминаем в гармошку и укладываем поверх начинки. Места соприкосновения пластов смажьте оливковым маслом.

8. Выкладываем оставшуюся часть начинки и снова поливаем жидкой частью (оставив половину).

9. Сверху кладём два листа теста фило внахлест, собирая их немного гармошкой, так, чтобы они были вровень с бортиками. Смазываем оливковым маслом, поливаем оставшейся яичной смесью.

10. По кругу заворачиваем все края теста на верхний слой. Смазываем с помощью кисточки маслом края пирога.

11. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут на нижнем ярусе с нижним подогревом. Проверьте: если донышко пропеклось и низ зарумянился, пирог готов. Если нет - оставьте ещё на 10 минут.

Пирог получается поджаристый, начинка нежная, а корочка хрустящая!

Приятного аппетита!