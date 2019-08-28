Крамбль: сливовый, грушевый и яблочный

Расскажем, как приготовить сливовый, грушевый и яблочный крамбль. Крамбль - это десерт, похожий на пирог или запеканку: очень много сочной начинки под золотистой рассыпчатой крошкой из песочного теста. Само слово «крамбл» (Сrumble) означает «раскрошить, обсыпать». Настоящая находка для тех, кто ценит начинку во фруктовых пирогах не меньше, чем хрустящую корочку.

Изобрели крамбль английские хозяйки, и поначалу, само собой, он был яблочным. Современные крамбли могут быть приготовлены практически из любых фруктов и ягод, с орехами, сухофруктами, кокосовой стружкой и шоколадом. Более того, кулинары предлагают даже овощные крамбли – несладкие, разумеется, закусочные.

Чем же хорош крамбль?

- Очень вкусен. Много сочной ароматной начинки, «корочка»-посыпка хрустящая и румяная.

- Легко приготовить. Справится любой начинающий кулинар, умеющий нарезать и перемешать.

- Пригодятся свежие фрукты и ягоды, замороженные и даже консервированные, а также сухофрукты – в любом сочетании, которое вам по вкусу.

- Запекайте порционно и индивидуально, или в большой форме и раскладывайте по тарелкам ложкой.

- Вкусно в горячем, теплом и холодном виде, с мороженым, сливками, ванильным соусом и просто так.

- Вполне допустимо заранее сделать крошку и начинку, и хранить в холодильнике – а потом только соединить и запечь.

- В случае неожиданного прихода гостей можно быстро приготовить отличный десерт – как правило, в доме можно найти пару яблок или замороженные ягоды.

Принцип приготовления прост. В жаропрочную форму укладываем кусочки фруктов, засыпаем крошкой, приготовленной из масла, сахара и муки, и запекаем до зарумянивания в среднем полчаса. Базовая пропорция: на килограмм фруктов нужно стакан муки, треть пачки сливочного масла и полстакана сахара.

- Если фрукты очень твердые (яблоки, например, или груши) – до запекания надо их немного потушить на сковородке (или в духовке) с сахаром, кусочком масла и несколькими ложками воды;

- К ягодам и сочным фруктам добавьте ложку крахмала – для загущения сока;

- Сухофрукты можно замочить в роме или коньяке (или просто налить в начинку полрюмки) для аромата;

- Ароматизируйте крамбль цедрой, ванильным сахаром, корицей, гвоздикой, мускатным орехом.

- В крошку-посыпку можно добавить молотые орехи, кокосовую стружку, овсяные хлопья, мак, тертый шоколад, бисквитную крошку или раскрошенное печенье.

- С коричневым сахаром получается ароматнее, чем с обычным.

Крамбль сливовый

Понадобится: Слива – 1 – 1,5 кг;

Мед – 2 ст.л.;

Сахар для посыпки сливы –2 ст.л.;

Крахмал – ½ ст.л.; Для крошки: Масло сливочное – 100 гр.;

Сахар – ½ стакана;

Мука – ¾ стакана;

Миндаль молотый - ¾ стакана.

Стакан 240 мл. Примечание:

а) Из такого количества продуктов получается два крамбля размером 20 см.

б) Количество сахара для посыпки сливы меняйте по вкусу и в зависимости от сладости самих слив.

Делаем крошку-посыпку. Миндаль измельчаем блендером. В миске смешиваем сухие компоненты – молотый миндаль, сахар, муку.

Добавляем холодное масло, нарезанное кусочками. Пальцами разминаем-растираем масло в мучной смеси до образования крошек, похожих на хлебные (можно смешивать в комбайне или даже вилкой растирать). Миску с готовой крошкой уберите в холодильник - пусть постоит, пока начинка готовится.

Сливы разрежьте на половинки или четвертушки и выньте косточки. Плотно уложите в форму – начинки должно быть много, тогда и крамбль вкуснее.

Полейте сливы медом и посыпьте сахаром, перемешанным с крахмалом. Равномерно посыпьте крошкой.

Запекаем в разогретой до 180-200 гр. духовке минут 25-30, пока крошка не зарумянится. Дайте немного остыть, и подавайте с мороженым, ванильным соусом или несладкими взбитыми сливками. Или со стаканом холодного молока.

Крамбль грушевый

Понадобится: Груша – 1 кг.;

Сок и цедра небольшого лимона;

Сахар – 2 ст.л.;

Сливочное масло – 1 – 2 ст. л.; Для крошки: Масло сливочное – 70 гр.;

Сахар – 1/3 стакана;

Мука – 2/3 стакана;

Миндаль молотый - 2/3 стакана.

Стакан 240 мл. Примечание: а) Из такого количества продуктов получается два крамбля в формочках размером 15*15 см.

б) Если груши несладкие, добавьте в начинку мед или сахар. Если очень сочные, перемешайте ломтики с чайной ложкой крахмала.

Готовится так же, как «Крамбль сливовый».

Груши чищу, режу ломтиками или крупными кубиками, выкладываю в форму, обильно смазанную сливочным маслом, посыпаю сахаром, цедрой и поливаю лимонным соком.

Запекаю в разогретой до 180-200 гр. духовке минут 25-30, пока крошка не зарумянится.

Крамбль яблочный

Понадобится: Яблоки кисло-сладкие – 1 кг;

Изюм – ½ стакана;

Корица – 1 ч.л.;

Сливочное масло для формочек – 1-2 ст.л. Для крошки: Масло сливочное – 100 гр.;

Сахар – ½ стакана;

Мука – ¾ стакана;

Овсяные хлопья – ½ стакана;

Грецкий орех молотый - ½ стакана.

Стакан 240 мл.

Готовится так же, как «Крамбль сливовый».

К кислым яблокам добавьте сахар или мед. Если яблоки сладкие, полейте их соком лимона или апельсина – будет вкуснее, ароматнее и яблочные дольки не потемнеют. Или добавьте к слишком сладким яблокам кислых ягод – смородину, клюкву.

Очень сочные яблоки присыпьте крахмалом. К сухим добавьте немного жидкости - воды, сока, вина.

В порционных пиалах запекаю в разогретой до 180-200 гр. духовке до зарумянивания крошки. В маленьких формочках печется быстрее минут 12-15.