Знакомое чувство – хочется чего-то вкусненького? И желательно, чтобы быстро и без похода в магазин за каким-нибудь недостающим продуктом? Вот именно это чувство накрыло меня с головой в минувшее воскресенье. Слабо посопротивлявшись (типа, худеть пора, возиться неохота и тому подобное), я пошла скрести по сусекам. Немного муки, яйцо, масло, молоко… Что ли «вкусненькое» выльется в тортик? Но после обнаружения в холодильнике двух кусков сыру, в общей сложности граммов на 350, и 7 штук сосисок «вкусненькое» приобрело явные средиземноморские очертания – пицца, конечно. Ведь пицца, как известно, – еда итальянских бедняков. Делается она из тех остатков, до которых случайно не дошли руки и рты вчера или позавчера. Единственные постоянные ингредиенты – сыр, мука, оливковое масло. И они у меня были. Помимо сосисок и сыру инспекция холодильника дала мне недопитый пакет кефиру, половинку болгарского перца, пару помидор, одну луковицу и банку кукурузы.

Что еще хорошего в пицце – так это скорость приготовления. Мне понадобилось 35 минут на то, чтобы удовлетворить свое хотение.

Продукты для теста:

Кефир Мука Яйцо Соль Оливковое масло







Начинается все с просеивания муки. Двух стаканов вполне хватит на противень для стандартной плиты 50 см шириной. В просеянную муку вылить постепенно теплую смесь из 1 стакан кефира, 1 яйца, соли, пары ложек оливкового масла (думаю, любое другое растительное тоже пойдет). Вымесить тесто так, чтобы отлипало от рук, завернуть в полотенце или в целлофан и положить в теплое место (я пристроила на батарею).

Пока тесто подходит, натереть сыр, нарезать перец, помидоры, лук, сосиски[1]. Раскатать тесто (оно получается очень эластичным), положить на смазанный противень и поставить минут на семь в нагретую до 180ºС духовку.

Сделать соус – я смешиваю кетчуп (если нет, то томатную пасту, если пасты нет, то помидоры в собственном соку, если и их нет – то обычные помидоры, только без кожицы[2]), ткемали, немного соевого соуса, ложку оливкового масла, давлю в смесь 2-3 зубчика чеснока, добавляю разные приправки. Тесто достать, смазать соусом, поставить в духовку еще минут на 5-7.

Снова вынуть из духовки и уже сделать тесто пиццей! Для этого посыпать лепешку половиной натертого сыра (сыр расплавится, и на него приклеится остальная начинка), положить помидоры, лук, сосиски, перец, кукурузу[3]. Более-менее равномерно засыпать все это дело оставшимся сыром. Подержать в духовке на 200ºС до тех пор, пока сыр не расплавится (это минут 5 от силы).

Ну а дальше достать из закромов бутылочку кьянти и наслаждаться .

Buon appetito!