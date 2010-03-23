Когда-то очень давно (года три назад не меньше) я нашла на просторах Интернета рецепт, который показался мне интересным. В связи с этим я его сохранила… и благополучно забыла. А сейчас, разбирая старые записи, нашла. И решила, что пора уже использовать его на практике.

Ну что могу сказать, - этот рецепт я теперь смело записываю в свои фирменные – кекс получается просто сказочным! Очень сочный и очень шоколадный, с необычным вкусом. Мягкий, пышный. Такой долго не залежится!

Шоколадный кекс на пиве

Нам понадобится:

Яйцо – 2 шт.;

Маргарин комнатной температуры – 110 гр.;

Сахар – 250 гр.;

Какао – 50 гр.;

Мука – 200 гр.;

Пиво – 200 мл.;

Разрыхлитель – один пакетик;

Шоколад – опционально.

Взбиваем маргарин, яйца и сахар (я для этих целей использовала блендер). В другой посуде медленно вливаем пиво в какао, смешиваем так, чтобы не было комочков.

Далее смешиваем обе смеси и добавляем муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться как густая сметана (если жидковато, добавьте чуть муки).

Шоколад мелко рубим и добавляем в тесто.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Тесто выливаем в форму, выложенную промасленной бумагой для выпечки, либо разрезанным рукавом для запекания. Если форма силиконовая, ничем прокладывать не нужно.

Отправляем кекс в разогретую духовку. Большой печется 40 минут (+/- 10 минут), маленькие, соответственно в 2 раза меньше. Ну и, естественно, время варьируется в зависимости от духовки.

Готовый кекс должны остыть в форме, после чего его аккуратно оттуда извлекаем. Для сокрытия трещин сверху можно посыпать сахарной пудрой или полить любым соусом (я не стала).

Этот нежнейший горьковато-сладкий вкус будет прекрасно сочетаться с мороженым или взбитыми сливками.