Плетенка яблочная слоеная
Борьба с урожаем яблок дело, в конечном счете, приятное – ведь получаются всякие вкусности: компот или яблочное варенье, пастила или мармелад, яблоки сушеные, сок, яблочные оладьи, суфле, яблоки в кляре и самое главное, конечно - душистая яблочная выпечка.
В числе прочих любимых мною яблочных пирогов - плетенка из слоеного теста с яблоками и изюмом. Много начинки, хрустящая корочка, очень симпатично выглядит, да и с тестом возиться не надо. Если вы любите яблочные слоёнки – давайте будем печь!
Напомню, что в копилочке ю-мамской уже есть яблочные пироги: шарлотка, творожный пирог с яблочной начинкой, яблочный пирог из «сухого» теста, крамбль с яблоками, «цветаевский» пирог и яблочный торт от belle с шапочкой из взбитых белков.
|
Понадобится:
Примечание. Тесто можно взять и бездрожжевое слоеное, получится более хрустящий пирожок. Мне нравится с дрожжевым слоеным.
1. Тесто нужно достать заранее, и дать ему разморозиться при комнатной температуре.
2. С апельсина снимем теркой цедру, а потом выжмем сок. Сок нужен для того, чтобы замочить изюм – он впитает сок и станет мягким-нежным-ароматным. Можете, кстати, замочить его и в коньяке или роме, если есть в наличии такой алкоголь, получится замечательно. Ах да, изюм предварительно вымойте.
3. Миндаль нарубите.
4. Яблоки лучше очистить от кожуры, особенно если она жесткая. Режем кубиками.
Начинка: изюм обсушить, добавить полторы-две чайных ложки цедры апельсина, яблоки, миндаль, и две столовых ложки крахмала. Сахар кладите по вкусу, в зависимости от сладости яблок. Если осталась лишняя цедра, её можно высушить или перемешать с сахаром и сохранить – используете в следующий раз.
5. Тесто делим пополам, и каждую половинку слегка раскатываем – так, чтобы увеличилась примерно на треть. Теперь надо его «раскроить» - как на фото.
6. Выкладываем на середину половину начинки, и заворачиваем верхний и нижний край – так сок «не убежит». Закрываем пирожок, заворачивая поочередно полосочки теста – одну справа, одну слева и так далее.
7. Печем в разогретой до 190- 200 градусах духовке примерно 20 минут.
8. Готовую плетенку можно посыпать сахарной пудрой, и подать с мороженым или взбитыми сливками.
Приятного аппетита!