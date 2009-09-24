Плетенка яблочная слоеная

Борьба с урожаем яблок дело, в конечном счете, приятное – ведь получаются всякие вкусности: компот или яблочное варенье, пастила или мармелад, яблоки сушеные, сок, яблочные оладьи, суфле, яблоки в кляре и самое главное, конечно - душистая яблочная выпечка.

В числе прочих любимых мною яблочных пирогов - плетенка из слоеного теста с яблоками и изюмом. Много начинки, хрустящая корочка, очень симпатично выглядит, да и с тестом возиться не надо. Если вы любите яблочные слоёнки – давайте будем печь!

Напомню, что в копилочке ю-мамской уже есть яблочные пироги: шарлотка, творожный пирог с яблочной начинкой, яблочный пирог из «сухого» теста, крамбль с яблоками, «цветаевский» пирог и яблочный торт от belle с шапочкой из взбитых белков.

Понадобится: Тесто готовое слоеное дрожжевое – 1упаковка (500 гр.);

Апельсин – 1 шт. (понадобится сок и 2 ч. ложки цедры);

Изюм – полстакана;

Миндаль - полстакана;

Крахмал – 2 ст. ложки без горки;

Яблоки – 4-5 штук;

Сахар – по вкусу.

Примечание. Тесто можно взять и бездрожжевое слоеное, получится более хрустящий пирожок. Мне нравится с дрожжевым слоеным.

1. Тесто нужно достать заранее, и дать ему разморозиться при комнатной температуре.

2. С апельсина снимем теркой цедру, а потом выжмем сок. Сок нужен для того, чтобы замочить изюм – он впитает сок и станет мягким-нежным-ароматным. Можете, кстати, замочить его и в коньяке или роме, если есть в наличии такой алкоголь, получится замечательно. Ах да, изюм предварительно вымойте.

3. Миндаль нарубите.

4. Яблоки лучше очистить от кожуры, особенно если она жесткая. Режем кубиками.

Начинка: изюм обсушить, добавить полторы-две чайных ложки цедры апельсина, яблоки, миндаль, и две столовых ложки крахмала. Сахар кладите по вкусу, в зависимости от сладости яблок. Если осталась лишняя цедра, её можно высушить или перемешать с сахаром и сохранить – используете в следующий раз.

5. Тесто делим пополам, и каждую половинку слегка раскатываем – так, чтобы увеличилась примерно на треть. Теперь надо его «раскроить» - как на фото.

6. Выкладываем на середину половину начинки, и заворачиваем верхний и нижний край – так сок «не убежит». Закрываем пирожок, заворачивая поочередно полосочки теста – одну справа, одну слева и так далее.

7. Печем в разогретой до 190- 200 градусах духовке примерно 20 минут.

8. Готовую плетенку можно посыпать сахарной пудрой, и подать с мороженым или взбитыми сливками.