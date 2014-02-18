Сыр – универсальный продукт, и сам по себе хорош, и практически в любом блюде пригодится, сделает вкус богатым и полным, консистенцию нежной, корочку хрустящей. С сыром можно испечь печенье, и подать его к чаю-кофе, или даже к пиву, если в тесто добавить достаточное количество соли, пряных ароматических добавок и/или выбрать острый выдержанный сыр.

По этому рецепту печенье получается хрустящее и слоистое, вкус мягкий, традиционный, если не добавлять соль и пряности, поэтому половину печенья я оставила «как есть», а вторую половину посыпала перед выпечкой тмином, солью и розовым перцем.

Сырное печенье Понадобится: Сыр твердый – 150 гр.; Масло сливочное – 150 гр.; Сметана 10-15% - 150 гр.; Мука – 250 гр.; Разрыхлитель – 1 ч.л.; Соль – 1/2 ч.л. (для соленого печенья, не обязательно).

* Натрите сыр на мелкой терке.

* Соедините муку с разрыхлителем, перемешайте. Добавьте соль, если хотите испечь соленое печенье. Я соль и пряности в тесто не добавляла (по просьбе детей), а просто посыпала часть печенья прямо перед выпечкой.

* Хорошо охлажденное масло (я слегка подмораживаю в морозилке) нарежьте маленькими кубиками или натрите на крупной терке прямо в муку. Перемешайте вилкой, так, чтобы мука покрыла кусочки масла – нужна сыпучая смесь, большие кусочки масла аккуратно разделяйте вилкой. Получилась мука с масляной крошкой. Руками лучше не месить, масло растает, и структура теста изменится – будет более твердым, не будет слоиться.

* Добавьте в муку тертый сыр, перемешайте. Положите сметану и быстро замесите тесто, сначала вилкой/ложкой, затем руками. Как только тесто соберется в шар – больше месить не надо, накройте миску, или заверните тесто в пленку и уберите на 20-30 минут в холодильник.

* Слегка посыпьте мукой стол или доску, на которой будете раскатывать тесто. Отрежьте кусок, остальное уберите снова в холодильник – с холодным тестом и работать легче, и слоится при выпечке оно лучше. Раскатайте лепешку толщиной примерно в 3-5 мм., нарежьте ножом на полоски, ромбики или используйте формочки для печенья.

* Выложите печенье на противень, можно слегка смазать верх – яйцом, молоком, чаем и посыпать кунжутом, порошком сладкой паприки, маком, молотыми орехами или тмином. Я одну часть печенья посыпала тмином, розовым перцем, солью, кунжутом.

Другую испекла просто так, без посыпки, в виде сырных ломтиков, дырки сделали трубочкой для коктейля.

! Вообще это такое тесто: чем меньше мнешь, тем лучше получается печенье, поэтому просто нарезать полосками и испечь – быстрый и правильный вариант.

* Выпекайте при 210-220 градусах примерно 10-12 минут, до зарумянивания.

* Печенье получилось нежное, слоистое, приятно хрустящее, с золотистой корочкой. Вкус сырный, мягкий, потому что я использовала самый простой-обычный сыр, если взять острый, выдержанный, то и вкус печенья будет более пикантный.

Мужу больше понравилось чуть подсоленное, дети выбрали с кунжутом и в виде сырных ломтиков, я - с тмином и солью. Очень вкусно! Попробуйте и вы!

Приятного аппетита!