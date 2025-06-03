Пирог из ревеня с нежной заливкой

Обычно используют стебли ревеня. Старые листья не пригодны - в них много щавелевой кислоты. А вот из молодых можно приготовить суп или добавить в салат. А мы сделаем потрясающий пирог из ревеня с заливкой-суфле, он будет играть вкусами: кислым, сладким, сливочным, а еще - текстурами: песочной и суфле с кусочками ревеня.

В нашей копилке рецептов есть ещё один классный пирог из ревеня с меренгой, обязательно приготовьте!

Пирог из ревеня с заливкой-суфле

Пирог получается очень нежный! Рассыпчатое песочное тесто в основе, нежное и сладкое сливочное суфле, немного похожее на чизкейк, а немного - на шарлотку, кисленькие кусочки ревеня... Потрясающе!

Ингредиенты - ревень очищенный - 250 г;

- мука - 2 ст.;

- сахар - 1 ст.;

- масло сливочное - 180 г;

- яйцо - 2 шт.;

- ванильный сахар - 1 пакетик;

- крахмал — 3 ст.л.;

- сметана - 200 г;

Приготовление:

1. Стебли ревеня нарезать кусочками по 1 см. Засыпать сахаром (1/4 часть), перемешать и оставить на 30 минут, чтобы ревень дал сок.

2. Масло заранее достаньте из холодильника. Мягкое масло соедините с 1 стаканом муки, разомните вилкой. Когда масса станет однородной, нужно добавить 1 столовую ложку сметаны, половину пакетика ванильного сахара и второй стакан муки, перемешать, но не вымешивать долго, иначе тесто станет жестким.

3. Распределите тесто по форме для выпечки, подняв на бортики (как раз на форму диаметром 20 см) и уберите в холодильник на 20-30 минут.

4. Часто наколите тесто вилкой и поставьте в заранее разогретую духовку на 10 минут.

5. Сделаем заливку. Яйца взбиваем с оставшимся сахаром до полного его растворения и появления кремообразной консистенции. Добавляем ванильный сахар, крахмал, сок ревеня и перемешиваем, кладем сметану. Ещё раз хорошо перемешиваем.

6. Дольки ревеня нужно выложить в форму поверх теста и залить пирог заливкой. Выпекать пирог будем в духовке на 180 градусах 40-45 минут.

7. Верх пирога подрумянится, внутри он будет казаться жидковатым. Когда остынет, суфле стабилизируется.

Можно посыпать сахарной пудрой, а можно подать и так!

Приятного аппетита!