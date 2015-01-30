Помните, у Льва Кузьмина в «Капитан Ко-Ко и Зеленое Стеклышко» герой уезжает в Страну Моего Детства, где живет его бабушка — самая добрая волшебница, которая все на свете умеет и печет невероятно вкусные ватрушки?

Целый день там,

С утра до заката,

Самых лучших гостей полно.

В избу солнечные зайчата

Так и прыгают

Через окно!

И не зря…

Та старушка

Ватрушки

Печь умеет на зависть всем:

Глянешь раз —

Откусить захочешь!

А откусишь —

Язык проглотишь! Понарошку,

Не насовсем.

Мы тоже захотели таких ватрушек, и спекли их по бабушкиному рецепту. Обязательно попробуйте! Ватрушки просто волшебные!

Ватрушки со сметаной

Понадобится: Тесто: Мука – 700 – 750 гр. (ок. 5 полных стаканов); Сахар – ½ стакана; Соль – 1 неполная чайная ложка; Дрожжи быстрые (инстант)– 1 пакетик (7 гр.); Молоко – 300 мл.; Яйца – 1 целое яйцо и 3-4 желтка; Масло сливочное – 100-110 гр.; Начинка: Сметана 20% - 400 гр.; Желток – 3-4 шт.; Мука – 3 ст. л.; Сахар – 2-3 чайные ложки (не обязательно); Сливочное масло (для смазывания готовых ватрушек) – по желанию. ! Стакан 250 мл.

* Тесто по этому рецепту получается сдобным и сладким. «Сдобное» (от слова «сдабривать») - значит, содержит много сахара, масла, яиц, и похоже на тесто для плюшек-булочек-куличей. Замесить такое тесто не сложно, разве что времени для расстойки, для подъема ему нужно больше.

* Масло надо достать заранее, чтобы оно согрелось до текучего состояния, как сметана, ну, или можно будет просто растопить его.

* Муку очень советую просеять: при этом она разрыхляется, насыщается воздухом, тесто легче поднимается и выпеченное изделие будет более пышным. Примерно стакан муки отставьте в сторону, будем понемногу подсыпать в конце замеса. К остальной муке добавьте соль, сахар и дрожжи, и хорошо размешайте.

* Влейте подогретое молоко и яйца: одно целое яйцо и 3-4 желтка (белки в этом рецепте не понадобятся), и начинайте замешивать тесто. Когда вся (или почти вся) мука и молоко соединятся, добавляйте масло и месите дальше, понемногу подсыпая муку (из того стакана, что оставили, помните?), до однородности. Сначала тесто немного липкое, но в процессе замеса полностью перестает прилипать к рукам, поэтому не торопитесь сыпать много муки.

Как месить тесто?

Можно руками (дрожжевое тесто это любит), в просторной миске или прямо на столе, чуть подсыпая муку. Месите складывающими движениями, пальцами заворачивая дальнюю (верхнюю) часть колобка на себя и внутрь, и, затем, прижимая его ладонью, и каждый раз слегка поворачивайте колобок по кругу. Попробуйте, месить тесто руками легко и очень приятно! Также вы можете воспользоваться кухонным комбайном (насадкой «крюки») или хлебопечкой (режим «тесто»).

* Положите тесто в миску, слегка припылите мукой и накройте, чтобы не подсыхало. Поставьте в теплое место без сквозняков, и оставьте в покое на час-полтора. Я ставлю тесто в слегка подогретую (40-50 градусов) и выключенную духовку.

* За это время тесто увеличится в объеме, тогда обомните его, чтобы вышел углекислый газ, снова накройте и оставьте еще на час для второго подъема. Если тесто не обмять, выпечка станет крупнопористой, хуже поднимется и будет пахнуть кислым.

* Время ориентировочное, тесто подойдет быстрее или будет бродить дольше в зависимости от температуры воздуха, активности дрожжей, свойств муки и др. Смотрите сами: когда стало пышным, легким, воздушным – можно стряпать.

* Пока тесто поднимается, для начинки-намазки смешайте сметану с желтками и мукой, можно немного сахара добавить.

* Выкладываю тесто на стол или на доску. Расправляю слегка в плоскую лепешку и стаканом вырезаю-отделяю порции теста - будущие ватрушки. Мне так удобно, ватрушки получаются небольшие и одинаковые, примерно 10-12 см. в диаметре. Можно испечь ватрушки бОльшего размера, и даже одну большую во весь противень, а потом резать её на кусочки, если хотите.

* Раскатываю-разминаю каждый кусок теста в лепешку и густо мажу сметаной, оставляю на противне в теплом месте на 15-20 минут для расстойки перед выпечкой, и – в духовку, на 15 минут при температуре 200-210 градусов.

* Все! Волшебные пышные ватрушки, нежнейшие, с румяным бочком, с хрустящим донышком готовы. Можно маслом смазать с краев и снизу, но сил нет ждать!

По стакану молока, и за стол – пробу снимать. Присоединяйтесь!

Приятного аппетита!