Помните, у Льва Кузьмина в «Капитан Ко-Ко и Зеленое Стеклышко» герой уезжает в Страну Моего Детства, где живет его бабушка — самая добрая волшебница, которая все на свете умеет и печет невероятно вкусные ватрушки?
Целый день там,
С утра до заката,
Самых лучших гостей полно.
В избу солнечные зайчата
Так и прыгают
Через окно!
И не зря…
Та старушка
Ватрушки
Печь умеет на зависть всем:
Глянешь раз —
Откусить захочешь!
А откусишь —
Язык проглотишь! Понарошку,
Не насовсем.
Мы тоже захотели таких ватрушек, и спекли их по бабушкиному рецепту. Обязательно попробуйте! Ватрушки просто волшебные!
Ватрушки со сметаной
Понадобится:
Тесто:
Мука – 700 – 750 гр. (ок. 5 полных стаканов);
Сахар – ½ стакана;
Соль – 1 неполная чайная ложка;
Дрожжи быстрые (инстант)– 1 пакетик (7 гр.);
Молоко – 300 мл.;
Яйца – 1 целое яйцо и 3-4 желтка;
Масло сливочное – 100-110 гр.;
Начинка:
Сметана 20% - 400 гр.;
Желток – 3-4 шт.;
Мука – 3 ст. л.;
Сахар – 2-3 чайные ложки (не обязательно);
Сливочное масло (для смазывания готовых ватрушек) – по желанию.
! Стакан 250 мл.
* Тесто по этому рецепту получается сдобным и сладким. «Сдобное» (от слова «сдабривать») - значит, содержит много сахара, масла, яиц, и похоже на тесто для плюшек-булочек-куличей. Замесить такое тесто не сложно, разве что времени для расстойки, для подъема ему нужно больше.
* Масло надо достать заранее, чтобы оно согрелось до текучего состояния, как сметана, ну, или можно будет просто растопить его.
* Муку очень советую просеять: при этом она разрыхляется, насыщается воздухом, тесто легче поднимается и выпеченное изделие будет более пышным. Примерно стакан муки отставьте в сторону, будем понемногу подсыпать в конце замеса. К остальной муке добавьте соль, сахар и дрожжи, и хорошо размешайте.
* Влейте подогретое молоко и яйца: одно целое яйцо и 3-4 желтка (белки в этом рецепте не понадобятся), и начинайте замешивать тесто. Когда вся (или почти вся) мука и молоко соединятся, добавляйте масло и месите дальше, понемногу подсыпая муку (из того стакана, что оставили, помните?), до однородности. Сначала тесто немного липкое, но в процессе замеса полностью перестает прилипать к рукам, поэтому не торопитесь сыпать много муки.
Как месить тесто?
Можно руками (дрожжевое тесто это любит), в просторной миске или прямо на столе, чуть подсыпая муку. Месите складывающими движениями, пальцами заворачивая дальнюю (верхнюю) часть колобка на себя и внутрь, и, затем, прижимая его ладонью, и каждый раз слегка поворачивайте колобок по кругу. Попробуйте, месить тесто руками легко и очень приятно! Также вы можете воспользоваться кухонным комбайном (насадкой «крюки») или хлебопечкой (режим «тесто»).
* Положите тесто в миску, слегка припылите мукой и накройте, чтобы не подсыхало. Поставьте в теплое место без сквозняков, и оставьте в покое на час-полтора. Я ставлю тесто в слегка подогретую (40-50 градусов) и выключенную духовку.
* За это время тесто увеличится в объеме, тогда обомните его, чтобы вышел углекислый газ, снова накройте и оставьте еще на час для второго подъема. Если тесто не обмять, выпечка станет крупнопористой, хуже поднимется и будет пахнуть кислым.
* Время ориентировочное, тесто подойдет быстрее или будет бродить дольше в зависимости от температуры воздуха, активности дрожжей, свойств муки и др. Смотрите сами: когда стало пышным, легким, воздушным – можно стряпать.
* Пока тесто поднимается, для начинки-намазки смешайте сметану с желтками и мукой, можно немного сахара добавить.
* Выкладываю тесто на стол или на доску. Расправляю слегка в плоскую лепешку и стаканом вырезаю-отделяю порции теста - будущие ватрушки. Мне так удобно, ватрушки получаются небольшие и одинаковые, примерно 10-12 см. в диаметре. Можно испечь ватрушки бОльшего размера, и даже одну большую во весь противень, а потом резать её на кусочки, если хотите.
* Раскатываю-разминаю каждый кусок теста в лепешку и густо мажу сметаной, оставляю на противне в теплом месте на 15-20 минут для расстойки перед выпечкой, и – в духовку, на 15 минут при температуре 200-210 градусов.
* Все! Волшебные пышные ватрушки, нежнейшие, с румяным бочком, с хрустящим донышком готовы. Можно маслом смазать с краев и снизу, но сил нет ждать!
По стакану молока, и за стол – пробу снимать. Присоединяйтесь!
Приятного аппетита!