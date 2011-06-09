Пирог с ревенем
Сегодня будем печь пирог с ревенем – такой пирог пекла еще моя бабушка, каждый год, в начале июня, когда на огороде появлялись крепкие зеленые стебли. Я любила макать их в сахарницу и грызть – хрустящие, кисло-сладкие, брызжущие соком. Для меня этот пирог - символ наступившего лета и школьных каникул.
Понадобится:
Для теста:
- Масло сливочное – 125 г
- Сахарная пудра или мелкий сахар – 100 г
- Яйца (только желтки) – 2 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Мука – 2 ст.
- Разрыхлитель – 1 ч.л. без горки
- Соль – щепотка.
Для начинки:
- Ревень – 800 г - 1 кг (8-10 стеблей);
- Сахар –3 ст.л.
- Крахмал – 2 ст. л.
- Корица или лимонная цедра.
Для верха:
- Белки – 2 шт.;
- Сахар – ½ ст.;
Стакан объемом 240 мл.
1. Масло нужно достать из холодильника заранее и дать ему согреться до комнатной температуры – чем мягче масло, тем легче взбивать его. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки пойдут в тесто, а белки пригодятся для заливки верха пирога.
2. Миксером или венчиком взбейте мягкое масло с сахарной пудрой до пышности, добавьте желтки и продолжайте взбивать до полного растворения кристаллов сахара и образования кремообразной массы.
3. Добавьте сметану, размешайте. Положите муку, смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли и быстро ложкой или лопаткой замесите легкое тесто. Такое тесто нельзя месить долго, оно «затянется» и станет жестким.
4. Руками распределите тесто по форме для выпечки или противню, сделайте бортики. Поставьте форму в холодильник на полчасика, и приготовьте начинку.
5. Для начинки ревень нужно очистить от кожицы, снять грубые волокна – удобно это сделать овощечисткой, и отрезать жесткие концы стеблей. Нарежьте ревень на кусочки. Положите в ковш или сотейник, добавьте сахар и прогрейте минут 10.
6. За это время ревень может развариться, но вкус пирога это не испортит. Сок, который выделяется при тушении, частично выпарится, а небольшое его количество свяжет крахмал. Если же сока слишком много, его можно слить. Теперь ревень остудите, и добавьте крахмал. По желанию, ароматизируйте начинку корицей или тертой лимонной цедрой.
7. Разогрейте духовку до 180-190 градусов. Форму с тестом достаньте из холодильника, наколите вилкой дно пирога – чтоб тесто не вздулось, и пеките 15-20 минут. В это время взбейте до устойчивой пены белки с сахаром. Выньте пирог...
положите ревень...
и покройте взбитым белком, можно посыпать ореховой крошкой.
8. Верните пирог в духовку и пеките до зарумянивания верха, ориентировочно 15 минут.
В горячем виде этот пирог довольно хрупкий, поэтому дайте ему остыть в форме – или пеките в такой, в которой можно подавать на стол.
Приятного аппетита!