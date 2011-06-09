Сегодня будем печь пирог с ревенем – такой пирог пекла еще моя бабушка, каждый год, в начале июня, когда на огороде появлялись крепкие зеленые стебли. Я любила макать их в сахарницу и грызть – хрустящие, кисло-сладкие, брызжущие соком. Для меня этот пирог - символ наступившего лета и школьных каникул.

Понадобится:

Для теста:

Масло сливочное – 125 г

Сахарная пудра или мелкий сахар – 100 г

Яйца (только желтки) – 2 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 2 ст.

Разрыхлитель – 1 ч.л. без горки

Соль – щепотка.

Для начинки:

Ревень – 800 г - 1 кг (8-10 стеблей);

Сахар –3 ст.л.

Крахмал – 2 ст. л.

Корица или лимонная цедра.

Для верха:

Белки – 2 шт.;

Сахар – ½ ст.;

Стакан объемом 240 мл.

1. Масло нужно достать из холодильника заранее и дать ему согреться до комнатной температуры – чем мягче масло, тем легче взбивать его. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки пойдут в тесто, а белки пригодятся для заливки верха пирога.

2. Миксером или венчиком взбейте мягкое масло с сахарной пудрой до пышности, добавьте желтки и продолжайте взбивать до полного растворения кристаллов сахара и образования кремообразной массы.

3. Добавьте сметану, размешайте. Положите муку, смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли и быстро ложкой или лопаткой замесите легкое тесто. Такое тесто нельзя месить долго, оно «затянется» и станет жестким.

4. Руками распределите тесто по форме для выпечки или противню, сделайте бортики. Поставьте форму в холодильник на полчасика, и приготовьте начинку.

5. Для начинки ревень нужно очистить от кожицы, снять грубые волокна – удобно это сделать овощечисткой, и отрезать жесткие концы стеблей. Нарежьте ревень на кусочки. Положите в ковш или сотейник, добавьте сахар и прогрейте минут 10.

6. За это время ревень может развариться, но вкус пирога это не испортит. Сок, который выделяется при тушении, частично выпарится, а небольшое его количество свяжет крахмал. Если же сока слишком много, его можно слить. Теперь ревень остудите, и добавьте крахмал. По желанию, ароматизируйте начинку корицей или тертой лимонной цедрой.

7. Разогрейте духовку до 180-190 градусов. Форму с тестом достаньте из холодильника, наколите вилкой дно пирога – чтоб тесто не вздулось, и пеките 15-20 минут. В это время взбейте до устойчивой пены белки с сахаром. Выньте пирог...

положите ревень...

и покройте взбитым белком, можно посыпать ореховой крошкой.

8. Верните пирог в духовку и пеките до зарумянивания верха, ориентировочно 15 минут.

В горячем виде этот пирог довольно хрупкий, поэтому дайте ему остыть в форме – или пеките в такой, в которой можно подавать на стол.

Приятного аппетита!