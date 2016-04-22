Пасхальный кулич. Печем сами

Печем куличи к Пасхе! Домашняя выпечка всегда вкуснее, и удовольствия от неё куда больше, чем от покупной. Тем более, что мы выбрали очень простой рецепт – кулич из теста холодного замеса. Не нужно караулить опару и «подбивать» тесто каждый час – с вечера замесили, в холодильник поставили, а утром уже можно печь. Отличные вышли куличи, пышные и вкусные!

Кулич из теста холодного замеса

Понадобится: Мука – 500-550 гр.; Дрожжи свежие – 25 гр. (или сухие инстант, пакетик 11 гр.); Молоко – 250 мл.; Яйца – 3 шт.; Сахар – 120 гр.; Масло сливочное – 160 гр.; Соль – ½ чайной ложки; Ванильный сахар – 1 пакетик; (или лимонная цедра, или молотый кардамон, или смесь для пряников - по вкусу) Изюм без косточек – 150 гр.; Для глазури: 1 яичный белок, сахарная пудра (150-200 гр.), ванильный сахар.

* Заранее подготовьте изюм, за несколько часов до готовки. Промойте его и замочите в роме, бренди, коньяке или ликере. Это делается для аромата и тонкого вкуса кулича, и, конечно, не обязательно, можно вообще не замачивать, только вымыть и обсушить. Обсушить изюм после мытья/замачивания нужно обязательно, так он равномерно в тесте распределится.

* В большую миску налейте теплое молоко (полстакана), растворите в нем дрожжи. Всыпьте треть муки, хорошо перемешайте, добавьте остальное молоко и яйца. Хорошо перемешайте.

* Добавьте соль, сахар, ванильный сахар или другой ароматизатор, оставшуюся муку и растопленное сливочное масло.

* Замешивайте тесто лопаткой или руками, месите минут 5–7. За это время масло полностью вмешается, а тесто станет более эластичным, но негустым, текучим. Муки не добавляйте, так и надо, тесто за ночь станет более густым и плотным.

* Обсушенный изюм и ложку муки перемешайте, чтобы все изюминки покрылись мукой. Добавьте в тесто и аккуратно перемешайте.

* Накройте тесто плотно и уберите в холодильник на ночь (на 8-12 часов, можно больше).

* Тесто в холодильнике поднимется раза в полтора-два, и будет плотным, твердым (в нем много масла, масло застыло). Достаньте миску с тестом и оставьте на полчаса при комнатной температуре, оно станет помягче и легко разделится на порции.

* Разделите на части, сделайте круглые шарики и уложите в формы. Из этого объема получается 3 кулича (на формы высотой 8 см и диаметром 11 см)

* Наполняйте формы на треть, наполовину, но не выше – тесто поднимется при расстойке и еще поднимется в духовке.

* Я ставлю формы для расстойки в слабо нагретую духовку (до 40 градусов) на полчаса – час. Решетку или противень установите на нижний уровень духовки.

* Не вынимая куличи, увеличиваю температуру до 150 градусов. Духовку не открывайте, дверцей не хлопайте – тесто может осесть. Большие куличи пекутся 45-50 минут, маленькие 20–30. Если кулич сильно румянится сверху, прикройте фольгой или бумагой для выпечки.

* Готовые куличи аккуратно достаньте, они очень нежные и легко мнутся и ломаются. Положите их на бок или оставьте на решетке и дайте полностью остыть. Остывший кулич можно украшать.

* Глазурь для кулича может быть любой, какую хотите. Я сделала простую белковую.

Глазурь белковая

* Яйцо хорошо вымойте и отделите белок. В миске вилкой (лопаткой или взбивалкой) слегка разболтайте белок, потом понемногу добавляйте сахарную пудру и размешивайте-растирайте, сильно взбивать не надо.

* В зависимости от размера яйца понадобится больше или меньше сахарной пудры. Чем больше сахарной пудры в глазури, тем она тверже будет при застывании. Готовая глазурь белая, глянцевая, густая, но текучая. Застывает такая глазурь быстро.

Приятного аппетита!