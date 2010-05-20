Сначала хотела написать, что рецепт идеален на тот случай, когда надо срочно пристроить куда-то пачку творога. Это действительно так, но кексы настолько хороши, что, пожалуй, не стоит ждать этого «случая» - испеките их в ближайший выходной!

Очень мягкие, пышные, лимонные, они сделают ваше семейное субботнее чаепитие немного уютнее. И, возможно, станут одними из ваших любимых кексов, тем более что готовятся они просто, а ингредиенты доступные и почти всегда есть в холодильнике. Мне нравится этот кекс в самом простом варианте, без добавок и наполнителей – а вы можете положить в тесто крупно молотые орехи, горсть изюма или кусочки чернослива и кураги, мак или сушеную вишню – по настроению. Пробуем?

Творожные кексы

Понадобится:

Масло сливочное – 100 гр.;

Сахар – 150 гр. (3/4 стакана объемом 240 мл.);

Яйца – 3 шт.;

Творог – 200 гр.;

Цедра с 1 лимона или апельсина;

Мука – 1,5 стакана объемом 240 мл.

Разрыхлитель – 1 пакетик (10-12 гр.);

Соль – щепотка.

Примечание . Количество кексов зависит от размера формочек. У меня формочки большие, объемом 150 мл., поэтому получается 8 штук.

· Масло комнатной температуры, сахар и щепотку соли взбиваю миксером несколько минут, до того момента, когда сахар начнет растворяться. Добавляю яйца, по одному, продолжая взбивать – получится легкая пышная пена.

· К масляно-яичной смеси добавляю творог, и хорошо размешиваю. Творог нужен мягкий, если у вас оказался творог плотный, с сухими твердыми крупинками – лучше протереть его через сито. Сюда же кладу лимонную или апельсиновую цедру. (Кто не знает, цедра – верхний тонкий желтый слой кожуры лимона, снимается с вымытого плода мелкой теркой).

· Осталось добавить муку, смешанную с разрыхлителем. Муку предварительно стоит просеять, выпечка пышнее будет, так как мука при просеивании разрыхляется и насыщается воздухом. Высыпаю муку в яично-творожную массу и быстро размешиваю – не миксером уже, ложкой или лопаткой – и не старайтесь добиться полной гладкости/однородности, достаточно просто хорошо перемешать, кексовое тесто не любит долгий замес.

Все, раскладываем по формочкам – примерно на 2/3 высоты формочки, иначе «убегут» – и сразу ставим в разогретую духовку.

· Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 190-200 гр. до румяной корочки. После выпечки дайте кексам остыть минут 5-10, после этого они обычно сами из формочек «выскакивают». Готовые кексы можно посыпать сахарной пудрой, или обмакнуть в растопленный с ложкой сливок шоколад, или покрыть глазурью – например, лимонной, как в этом рецепте.