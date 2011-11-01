Капустный пирог из слоеного теста. С сыром и яйцом. С грибами

Пироги с капустой многие любят, и недаром! Такая выпечка знакома нам с детства, капустные пироги и пирожки пекли мамы и бабушки, и как же это было вкусно - сочные да нежные, с хрустящей аппетитной корочкой. И даже в нелегкие времена такие пироги на столе были, ведь они получаются не только вкусными и полезными, но еще и сытными, и бюджетными.

Разнообразить начинку можно всячески – капуста «уживается» с самыми разными продуктами: можно добавить мясо, бекон или грудинку; положить рис и яйца, сыр или брынзу, а еще вкусно будет с болгарским перцем или грибами. Тесто подойдет дрожжевое, пресное на сметане или слоеное. Я с удовольствием пользуюсь готовым слоеным тестом, потому, что это быстро. Давайте печь!

Капустный пирог из слоеного теста, с сыром и яйцом

Понадобится:

Тесто слоеное бездрожжевое – 1 пачка 0,5 кг.;

Капуста свежая белокочанная – ¼ вилка, (ок. 500-600 гр.);

Лук репчатый – 1 луковица;

Яйца – 2 шт.;

Сыр твердый или брынза – 100 гр.;

Соль - 0,5 ч.л.;

Масло сливочное – 20 гр.;

Растительное масло для жарки.

Примечание:

а). Брынзу можно заменить пресным адыгейским сыром (понадобится больше соли).

б). Можно обойтись без лука в начинке, если лук не любите.

· Слоеное тесто разморозьте по инструкции на упаковке – обычно его нужно достать из упаковки и дать полежать при комнатной температуре полчаса – час.

· Пока тесто размораживается, готовлю начинку. Капусту нужно нашинковать, как вам больше по вкусу – тонкой соломкой или маленькими кусочками-квадратиками. Одна моя приятельница капусту на пирожки в комбайне рубит – хоть и мелко, но вкусно получается.

· Попробуйте капусту – если горчит, нужно её подготовить: залить кипятком на 10-15 минут, потом воду слить и капусту отжать, тогда горечь уйдет, и вкус начинки будет мягче, нежнее.

· Залили капусту? Пока она «мокнет», мелко нарежьте лук. Разогрейте ложку растительного масла в сковороде и потушите лук до прозрачности, можно слегка подрумянить. Добавьте отжатую капусту, и на небольшом огне тушите минут 10.

· Если капуста оказалась без горчинки, и кипятком её не шпарили, то так в сковородку и кладите, сухую – и воды немножко добавьте, четверть-треть стакана примерно. Под крышкой тушите минут 15. Снимите с огня. Если капуста дала много сока – слейте. Положите сливочное масло, размешайте. Дайте капусте немного остыть.

· В теплую капусту положите сыр, натертый на мелкой терке (или брынзу кубиками), разбейте сырые яйца, посолите и перемешайте – начинка готова. Количество соли регулируйте по вкусу – если брынза соленая, то нужно меньше солить, если сыр пресный – то больше.

· Разделите слоеное тесто на две части, немного раскатайте. Противень выстелите бумагой для выпечки, положите тесто. Начинку выкладывайте, не доходя до краев 1,5 – 2 см., накройте вторым пластом теста и хорошо защипайте края. В крышке прорежьте несколько отверстий для выхода пара, иначе пирог может лопнуть по шву. Если вам нравятся румяные и глянцевые пирожки, смажьте верх пирога желтком (размешайте желток с 1,5 ст.л. воды).

· Выпекайте в заранее разогретой до 220 гр. духовке, примерно 20-25 минут.

Капустный пирог из слоеного теста, с грибами

Понадобится:

Тесто слоеное бездрожжевое – 1 пачка 0,5 кг.;

Капуста свежая белокочанная – ¼ вилка, (ок. 500-600 гр.);

Лук репчатый – 1 луковица;

Грибы – 200 гр.;

Соль - 0,5 ч.л.;

Масло сливочное – 20-30 гр.;

Растительное масло для жарки.

· Слоеное тесто разморозьте по инструкции на упаковке – обычно его нужно достать из упаковки и дать полежать прикомнатной температуре полчала – час.

· Пока тесто размораживается, как раз успею приготовить начинку. Капусту нужно тонко нашинковать соломкой или мелко порубить – как больше нравится, так и делайте.

· Если капуста горчит, нужно её залить кипятком на 10-15 минут, потом воду слить и капусту отжать, тогда горечь уйдет, и вкус начинки будет мягче, нежнее.

· Пока капуста «мокнет», мелко нарежьте лук. Очистите и нарежьте грибы. У меня были замороженные, их нужно разморозить. Разогрейте ложку растительного масла в сковороде и обжарьте-потушите лук и грибы минут 5-7. Добавьте капусту, немного воды (треть-четверть стакана) и под крышкой, на небольшом огне тушите минут 10-15.

· Снимите с огня. Обычно вода успевает испариться, и капуста к этому моменту сухая. Если все же много сока – слейте.

· Положите сливочное масло, соль и размешайте. Попробуйте, если надо – досолите. Дайте остыть.

· Разделите слоеное тесто на две части, немного раскатайте. Противень выстелите бумагой для выпечки, положите тесто. Начинку выкладывайте, не доходя до краев 1,5 – 2 см., накройте вторым пластом теста и хорошо защипайте края. В крышке прорежьте несколько отверстий для выхода пара, иначе пирог может лопнуть по шву. Если вам нравятся румяные и глянцевые пирожки, смажьте верх пирога желтком (размешайте желток с 1,5 ст.л. воды).

· Выпекайте в заранее разогретой до 220 гр. духовке, примерно 20 минут.