Пасхальная плетеная корзина из дрожжевого теста

Предлагаем вам к Пасхе испечь корзину из теста. Такая съедобная корзинка может стать приятным и необычным подарком для бабушки. Наполните ее крашеными яйцами и сладостями.

Приготовить тесто можно самостоятельно. Но мы с дочкой решили ускорить процесс, тем более тесто сама я готовить не умею. Купили тесто и принялись за исполнение идеи, которую нашли накануне в интернете.

Пасхальная корзина из теста

Вам понадобится: дрожжевое тесто 500 гр., скалка, пиццерезка (или нож), жаропрочная форма для корзины, фольга, пергамент и желток яйца.

В качестве формы мы взяли металлический шар от подарочного чая. Он небольшой (диаметр 13 см) и состоит из двух частей. Для небольшой корзины идеально. Для корзины большего размера соответственно берите чашу побольше. В итоге с такой корзиной работать после выпечки легче – проще переплетать полоски из теста, прикреплять ободок и ручку.

Оберните чашу фольгой и на противень положите пергаментный лист. Это защитит корзину от прилипания и подгорания. Если печь без пергамента, то может подгореть край корзины.

Тесто раскатываем максимально по длине, так как полоски нужные длинные. Нарезку полосок можно доверить ребенку - процесс интересный и тренирует зрительный глазомер))

Начинайте формировать симметричные переплетения на чаше. Чередуйте полоски вверх и вниз, как показано на фото. Если полоска закончилась (не хватило теста), то соединение лучше сделать под полоской, чтобы стыка не было видно. Важно - когда все переплетения готовы, прижмите кружкой донышко корзинки, чтобы после выпечки она была устойчивая! Если забудете этот важный момент - корзина будет качаться, как неваляшка))

Когда корзина сформирована, смажьте ее желтком, чтобы в готовом виде она приобрела золотистый привлекательный цвет. Не ставьте сразу же ее в духовку, дайте корзине немного расстояться (минут 10-15).

Отправляем в духовку нашу совместную «поделку» минут на 20-25. Вы увидите сами, когда корзина испеклась, цвет станет золотистый.

Готовую корзину извлеките и накройте полотенцем на некоторое время. Пока корзина остывает, испечем ободок и ручку.

Нарежьте точно такие же полоски: можно из трех полос сплести косичку, можно из двух, как это сделали мы. Ребенок с этой задачей прекасно справился самостоятельно! Используем те же формы для выпечки, чтоб соблюсти размер. Ободком огибаем форму вокруг и смазываем желтком. Ручку для корзины укладываем поверх и тоже смазываем желтком. Печем минут 20, извлекаем из духовки и накрываем полотенцем.

Когда все части остыли, начинаем их соединять при помощи зубочисток. Каждую из трех зубочисток ломаю пополам и соединяю сначала ободок с корзиной. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не сломать ободок! Далее двумя частями зубочистки крепим ручку, максимально аккуратно, чтобы не отсоединился ободок и не сломалась ручка! Этот момент лучше сделайте вы, а не ребенок)

Все, корзина наша готова! Кладем в нее все, что мы хотим подарить бабушке, по желанию можно украсить ленточками.

Важно! Не забудьте предупредить одаряемого о том, что в изделии использованы зубочистки! Вдруг бабушка решит съесть корзиночку и "сюрприз" от "Красной Шапочки" в Пасху ей обеспечен.

Выпечка такой корзины из покупного теста не займет у вас много времени и по себестоимости она получается недорогой (около 50 рублей). По времени с дочкой мы потратили не более 3 часов. Процесс показался интересным. Заодно потренировали мелкую моторику.

Всем добра и вкусной светлой Пасхи!