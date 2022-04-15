Форум
Алиса Мамаева
Выпечка

Пирог из картофельного теста на сковородке

Может, конечно, это и не совсем пирог в традиционном понимании. В рецепте нет муки, мы не будем его печь в духовке, но это отличный вариант для тех, кто очень хочет приготовить пирог, но не любит возиться с тестом. Попробуйте, вам обязательно понравится! 

Ингредиенты:
- крупный картофель 5-6 шт.;
- лук 1 шт.;
- яйца 5 шт.;
- сыр 100-150 г;
- несколько ломтиков ветчины;
- приправы на ваш вкус.

Приготовление:

1. Очищенную картошку и лук нарезаем мелкими кубиками. 

2. Обжариваем их на сковороде (на среднем огне) с маслом, пока картошка не станет мягкой.  Не забудьте немного подсолить.

3. Снимаем сковороду с огня и разминаем картофель с луком толкушкой, но не совсем в пюре, пусть небольшие кусочки остаются.

4. В отдельной миске взбиваем яйца до однородной консистенции. Вливаем яичную смесь в картошку. Добавляем любимые приправы и перемешиваем. 

5. На раскаленную сковороду выливаем половину теста. Выкладываем сыр, ветчину и снова сыр. Выливаем остаток теста сверху и разравниваем, чтобы тесто полностью покрыло начинку. 

6. Убавьте огонь до минимума и накройте сковороду крышкой.

7. Готовьте пирог с одной стороны до момента, когда тесто сверху «схватится». Это может занять примерно 10 минут. Затем нужно пирог перевернуть. Накройте его тарелкой, переворачивайте сначала на тарелку, а затем – снова в сковороду. Так будет легче и пирог останется целым.

Ешьте горячим, пока сыр расплавлен и тянется!

Все готово, приятного аппетита!

