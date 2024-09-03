Яблочный пирог с половинками яблок
В поисках рецептов пирогов, где в качестве начинки фигурируют яблоки, мы наткнулись на один необычный рецепт Ольги Шобутинской, где начинки больше чем самого теста. Устроили проверку этого рецепта, поставили твёрдую «пять» и спешим поделиться с вами нашей находкой.
Понадобится:
- яблоки 6 шт.;
- мука 400 г;
- сахар 100 г;
- желтки 2 шт.;
- сметана 20% жирности 150 г;
- сливочное масло 200 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.;
- корица, щепотка соли.
1. Муку смешиваем с разрыхлителем, в эту сухую смесь натираем на тёрке сливочное масло, перемешиваем до состояние крошки.
2. В отдельной миске соединяем сметану, 2 желтка, сахар, щепотку соли, размешиваем, чтобы сахар чуть-чуть растворился.
3. Выливаем эту смесь в масляно-мучную и замешиваем тесто.
4. Делим тесто на 2 неравные части, одна чуть больше 1/3. Заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем на 1 час в холодильник.
5. Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем пополам и убираем сердцевину.
6. Когда тесто отлежалось, меньшую его часть раскатываем прямо на пергаментном листе, тонко.
7. Поверх укладываем половинки яблок и посыпаем корицей. У нас яблоки были очень крупные (8 см в диаметре), поэтому в последний ряд половинки не вошли, пришлось их подрезать. Идеально на такой объем теста брать яблоки 6,5-7 см. Если возьмете меньшего размера, то тогда получится много теста и мало яблок.
8. Второй пласт теста раскатываем и накрываем яблоки. Края защипываем. Верх можно смазать белком.
9. Выпекаем в духовке 40-50 минут при температуре 180 °С. Ориентируйтесь на свою духовку.
Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой и оставляем остывать. В холодном виде с чашечкой кофе он великолепен.
Приятного аппетита!