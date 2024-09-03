В поисках рецептов пирогов, где в качестве начинки фигурируют яблоки, мы наткнулись на один необычный рецепт Ольги Шобутинской, где начинки больше чем самого теста. Устроили проверку этого рецепта, поставили твёрдую «пять» и спешим поделиться с вами нашей находкой.

Яблочный пирог с половинками яблок

Понадобится: яблоки 6 шт.;

мука 400 г;

сахар 100 г;

желтки 2 шт.;

сметана 20% жирности 150 г;

сливочное масло 200 г;

разрыхлитель 1 ч.л.;

корица, щепотка соли.

1. Муку смешиваем с разрыхлителем, в эту сухую смесь натираем на тёрке сливочное масло, перемешиваем до состояние крошки.

2. В отдельной миске соединяем сметану, 2 желтка, сахар, щепотку соли, размешиваем, чтобы сахар чуть-чуть растворился.

3. Выливаем эту смесь в масляно-мучную и замешиваем тесто.

4. Делим тесто на 2 неравные части, одна чуть больше 1/3. Заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем на 1 час в холодильник.

5. Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем пополам и убираем сердцевину.

6. Когда тесто отлежалось, меньшую его часть раскатываем прямо на пергаментном листе, тонко.

7. Поверх укладываем половинки яблок и посыпаем корицей. У нас яблоки были очень крупные (8 см в диаметре), поэтому в последний ряд половинки не вошли, пришлось их подрезать. Идеально на такой объем теста брать яблоки 6,5-7 см. Если возьмете меньшего размера, то тогда получится много теста и мало яблок.

8. Второй пласт теста раскатываем и накрываем яблоки. Края защипываем. Верх можно смазать белком.

9. Выпекаем в духовке 40-50 минут при температуре 180 °С. Ориентируйтесь на свою духовку.

Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой и оставляем остывать. В холодном виде с чашечкой кофе он великолепен.

Приятного аппетита!