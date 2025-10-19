Осенние каникулы 2025. Чем занять детей в Екатеринбурге

Осенние каникулы в школе в 2025 году пройдут с 25 октября по 4 ноября. Школьники будут отдыхать 11 дней с учетом выходных. Если ваш школьник остается дома, предлагаем несколько идей, чем занять ребенка, чтобы разнообразить его отдых, переключить с гаджетов на полезные развлечения. И обязательно возьмите пару дней отдыха на работе, чтобы провести их вместе с детьми!

Музейный фестиваль «Время открытий»

Сразу 17 музеев объединились и создали путеводители с увлекательными маршрутами для детей и подростков. Участвовать в межмузейном путешествии могут все желающие в возрасте 5 +, с 25 октября по 9 ноября 2025 года. Для старта подойдет любая из площадок проекта.

Механика фестиваля простая. Участники покупают входной билет в музей и получают красочные путеводители с заданиями. В каждой новой локации будут представлены разные карты-путеводители, объединенные общей темой этого года — «горожане».

Дальше, в комфортном для себя темпе исследователи отправятся в выставочные пространства: искать и находить зашифрованные экспонаты, разгадывать загадки, отмечать интересные и неожиданные детали. Скорость выполнения заданий не имеет значения. Важны только позитивный настрой и стремление наполниться новыми знаниями.

Можно выбрать любое количество музеев для посещения. Вход в каждый музей оплачивается по цене входного билета. Список музеев

Научные музейные каникулы

с 28 по 31 октября 2025 года, с 11:00 до 13:00

28 октября — «День экспериментов»

Дом Качки, ул. К. Либкнехта, 26

11:00 Интерактивное занятие «Чувство меры»

12:00 Мастер-класс «Вода и город. Опыты с водой»



Ученым очень важно все правильно и точно измерять. Поэтому сначала мы посмотрим выставку «Чувство меры», где познакомимся с историей измерений и узнаем, можно ли вместе съесть целый пуд соли, чем дорог золотник и встречаются ли на самом деле люди с косой саженью в плечах и семи пядей во лбу. А затем на мастер-классе разберемся с работой воды в городе и с помощью экспериментов узнаем, как работает фонтан, почему важно фильтровать воду и какие иллюзии можно создать с помощью обычной водопроводной воды.

29 октября — «Ботанический день»

Дом Качки, ул. К. Либкнехта, 26

11:00 Занятие «Растения Екатеринбурга»

12:00 Мастер-класс по макраме «Городской лист»



Даже в городе нас окружает природа. Предлагаем в этот день разобраться, какие растения можно встретить в городе, где в Екатеринбурге есть экспериментальные ботанические площадки и зачем они нужны. На память об этом дне каждый участник на мастер-классе сделает городской осенний лист.

30 октября — «Ученый день»

Креативный кластер «Л52», ул. Бажова, 124а

11:00 Квест-экскурсия по выставке «Наука в большом городе»

12:00 Мастер-класс «Научпоп-коллаж»



Выставка рассказывает о научных открытиях, сделанных в Свердловске, и о том, как они повлияли на жизнь людей. Во время экскурсии-квеста ребята в игровой форме ознакомятся с выдающимися учеными нашего города и их изобретениями, а затем прикоснутся к таинству науки через искусство, создав открытки в технике коллаж.

31 октября — «День историков»

Дом Качки, ул. К. Либкнехта, 26

11:00 Квест-экскурсия по музейным экспозициям

12:00 Мастер-класс «Тайнопись»



Последний день музейных каникул мы посвятим истории как науке и поговорим об истории Екатеринбурга на экспозициях музея, посвященных XVIII и XIX веку. А еще узнаем, какие способы ученые (и не только) применяли, чтобы скрыть свои мысли: поговорим о шифрах, симпатических чернилах и иных способах тайного письма.

День открытых дверей в Муниципальном приюте

Собаки приюта всегда с нетерпением ждут возможности пообщаться, пообниматься и погулять с вами! Особенно в День открытых дверей. Как обычно, это шанс посетить приют изнутри, поскольку в обычные дни такие экскурсии не проводятся.

Самая эмоциональная и всеми любимая часть программы – прогулка с собаками. Пообниматься, пообщаться с мохнатыми – счастье и для них, и для вас! На прогулке гости узнают правила грамотного знакомства с собаками и научатся понимать их.

Подопечные Приюта будут благодарны, если вы сможете принести гостинцы, которыми они, поверьте, не избалованы.

ОЧЕНЬ НУЖНЫ:

1. Сухой корм для собак (Мираторг, Педигри для взрослых собак всех пород, Педигри для щенков, Наша марка гипоаллергенный, лосось/рис), Пурина Уан).

2. Поводки брезентовые 3-5 метров, ошейники брезентовые на средних собак.

3. Глистогонные средства для собак.

4. Средства от блох и клещей для взрослых собак и щенков.

5. Витамины для иммунитета и для шерсти (лососёвое масло, рыбий жир, комплексные витамины).

6. Кастрюли от 5 до 10 литров.

7. Ненужные покрывала, одеяла, пледы, полотенца и постельное бельё (для подстилок).

Программа:

14:00 – экскурсия по приюту.

14:45 – викторина с призами для маленьких гостей.

15:00 – прогулка с собаками.

Большая просьба не опаздывать! Одевайтесь по погоде, так как всё время мы будем находиться с вами на улице. Берите с собой детей от 5 лет, друзей и хорошее настроение!

ул. Посадская, 3 (территория «Спецавтобазы»)

Екатеринбургский зоопарк

С 25 октября по 4 ноября зоопарк превращается в сказочную страну, где каждый день – это новое открытие!



Что мы подготовили для вас в осенние каникулы?

Экскурсии, где вы узнаете самое интересное о наших обитателях;

Кормление животных – трубкозубов, азиатских бескоготных выдр, попугаев и даже крокодила;

Встречи с питомцами из отдела прирученных животных;

Мастер-класс «Полезная игрушка». Сделаем крутые игрушки своими руками специально для наших пернатых соседей – попугаев.

Приходите за яркими эмоциями и массой новых открытий!

25 октября (суббота)

14:00 — показательное кормление ленивцев (павильон «Западный»)

15:30 — Викторина «Хочу все знать» (павильон «Южный», 2-й этаж)

27 октября (понедельник)

13:00 — Экскурсия юннатов Екатеринбургского зоопарка

14:00 – «Час открытых зверей» (павильон «Южный», 2-й этаж)

15:00 – показательное кормление морских аквариумов (павильон «Южный», 1-й этаж)

28 октября (вторник)

13:00 — Экскурсия от юннатов Екатеринбургского зоопарка

14:00 – «Час открытых зверей» (павильон «Южный», 2-й этаж)

29 октября (среда)

13:00 — Экскурсия от юннатов Екатеринбургского зоопарка

14:00 – «Час открытых зверей» (павильон «Южный», 2-й этаж)

15:00 — Показательное кормление крокодила (павильон «Южный», 1-й этаж)

30 октября (четверг)

13:00 — Экскурсия от юннатов Екатеринбургского зоопарка

14:00 – «Час открытых зверей» (павильон «Южный», 2-й этаж)

31 октября (пятница)

13:00 — Экскурсия от юннатов Екатеринбургского зоопарка

14:00 – «Час открытых зверей» (павильон «Южный», 2-й этаж)

15:00 — Мастер-класс «полезная игрушка»

15:30 — Показательное кормление попугаев (павильон «Центральный», 2-й этаж)

1 ноября (суббота)

14:30 – показательное кормление азиатских бескоготных выдр (павильон «Южный», 1-й этаж)

15:00 – показательное кормление трубкозубов (павильон «Центральный», 2-й этаж)

3 ноября (понедельник)

14:00 – экскурсия «Удивительные животные» (старт от комплекса вольеров «белые медведи»)

4 ноября (вторник)

14:00 — экскурсия «Животный мир России» (старт от комплекса вольеров «белые медведи»)

Робопарк в ТРЦ «Гринвич»

Робопарк – выставка роботов для всей семьи, которая объехала почти всю Европу, СНГ и даже США, в обновленном виде едет в Екатеринбург! Многие роботы впервые в России!

На выставке будут крутые шоу для любого возраста, большие роботы, робот собака, которую вы видели в интернете, огромные проекции, робот официант, 3д фотографии, виртуальная реальность и многое другое. Это интересно, весело и познавательно.

Дети смогут пройти выставку в формате квеста. А в конце получат сертификат изобретателя.

Мастер-классы для детей и взрослых – рисование 3Д-ручкой, слаймы, космос в пробирке, мыловарение, бомбочки для ванн.

https://robo-park.com/ru/ekaterinburg/

С 26 октября 2025 г., вт-вс 10:00-21:00, пн - выходной, кроме 27 октября и 3 ноября.

ТРЦ Гринвич, уровень 2

Страшный лекторий «Кошмар на улице сказок»

24 и 31 октября приглашаем на уникальный и жуткий интерактивный лекторий в стиле тру-крайм подкаста «Кошмар на улице сказок».





После закрытия в самом детском музее Литературного квартала рассказываем совсем недетские истории - про сказочные кошмары и их реальные истоки. Чтобы гостям было не так страшно, скатерть-самобранка угощает волшебными яствами и магическими напитками.

24, 31 октября 19:00 | 1000 ₽ | 18+

ул. Пролетарская, 16, Музей кукол и детской книги, тел. (343) 371-37-86

Осенние каникулы в Литературном квартале

С 25 по 30 октября Литературный квартал приглашает школьников в музеи!

Мультиутренник «Лукоморье» (6+) 25 октября | 12:00

Утренник с мультфильмами и переодеваниями на основе сказок А. С. Пушкина.

500 руб.

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века», ул. Царская, 7, тел. 371-22-81

«Издательство «Страна чудес» (4+) 25 октября |15:00

Мастер-класс по созданию авторского коллажа.

400 руб.

Музей кукол и детской книги, ул. Пролетарская, 16, тел. 371-37-86

«Сказочная глина» (6+) 25 октября, 1 ноября | 12:30, 31 октября | 16:00

Занятие по творческой лепке из глины по мотивам занменитых сказок.

500 руб.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века», ул. Пролетарская, 10, тел. 371-05-91

«Pro-книги» (6+) 28 октября | 11:00

Увлекательная история бумаги, первых книг и букв.

400 руб.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века», ул. Пролетарская, 10, тел. 371-05-91

Квест «Потерянный ключ» (7+) 29, 31 октября | 12:00

Путешествие по музею с загадками и ребусами.

300-400 руб.

Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, ул. Пушкина, 27, тел. 371-35-76

«Невиртуальная реальность» (6+) 29 октября | 10:00

Интерактивная программа по книгам и биографии Владислава Крапивина.

400 руб.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века», ул. Пролетарская, 10, тел. 371-05-91

«Литературные мультики» (7+) 30 октября | 10:30

Мастер-класс по созданию и озвучиванию мультфильма.

500 руб.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века», ул. Пролетарская, 10, тел. 371-05-91

Программа будет дополняться.