Что нужно знать, отправляя ребенка в летний лагерь

Как сделать летние каникулы незабываемыми для ребенка? Естественно, отправить его в хороший лагерь на берегу моря. Но солнца, воздуха и воды еще мало для детского отдыха. Главный санитарный врач страны Геннадий ОНИЩЕНКО на днях подписал Постановление «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году». «Комсомолка» публикует самые важные пункты этого документа.

В ДОРОГЕ

С детьми всегда должен находиться сопровождающий (один взрослый на группу из восьми малышей 7 - 9 лет). Если ребятам уже исполнилось десять или группа разновозрастная, достаточно и одного воспитателя на 12 человек. За группой обязательно должен присматривать медработник. В поездку допускаются взрослые, имеющие медицинские справки.

Более того, перевозчикам рекомендовано не продавать билеты, если нет документального подтверждения того, что с детьми во время поездки будет находиться медработник;

автомобильный маршрут не должен превышать 4 часов (исключения составляют только случаи, когда до места назначения невозможно добраться другим транспортом);

если поездка длится более суток, организаторы обязаны предусмотреть горячее питание в вагонах-ресторанах, ресторанах пассажирских судов.

В ЛАГЕРЕ

Администрация обязана:

- не позднее чем за 2 недели до открытия провести генеральную уборку на территории и санитарную обработку (на языке врачей это называется «эпизоотологическое обследование и дезинсекционная обработка»);

- иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора - разрешение на работу.

У всех сотрудников лагеря должны быть медицинские справки.

Кормить в лагере должны разнообразно и полноценно.

Что запрещено давать детям:

- мясо водоплавающей птицы,

- кровяную или ливерную колбасу,

- грибы,

- маринованные овощи и фрукты,

- газировку с синтетическими ароматизаторами,

- молоко,

- сметану,

- творог,

- сырковую массу,

- зеленый горошек (если он не прошел тепловую обработку - кипячение),

- напитки и морсы собственного приготовления,

- изделия из мясной обрези,

- отходы колбасных цехов,

- консервы в томатном соусе,

- разрыхлители теста,

- сухие концентраты,

- острые соусы,

- горчицу, хрен, перец, уксус, майонез,

- натуральный кофе,

- макароны по-флотски,

- макароны с рубленым яйцом,

- яичницу-глазунью,

- кондитерские изделия с кремом,

- изделия во фритюре,

- паштеты.

Гигиена:

К влажной уборке (проводится 2 раза в день) разрешено привлекать детей с 10 лет.

В умывальниках, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек, туалетах ежедневно моют полы, стены, дверные ручки горячей водой с моющими средствами. Полы протирают не менее 3 раз в день, унитазы - 2 раза в день.

Банные дни положены не реже 1 раза в неделю.

Постельное белье, полотенца для лица и ног меняют не реже 1 раза в неделю.

ЦИФРЫ

Каждый год закрывается около 3 тысяч лагерей. В прошлом году на лето выезжали около 6 млн. ребят, это почти на полтора миллиона меньше, чем в 2005-м.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дети стали меньше болеть

У родителей, которые отправляют чадо в лагерь, в голове крутится одна мысль: лишь бы ребенок не подхватил простуду или, не дай бог, какую-нибудь кишечную инфекцию. Волноваться действительно есть от чего. Например, в прошлом году в каждом десятом лагере не было централизованного водоснабжения, врачи выявили более 12 тысяч травм и отравлений, около 53 тысяч детей заразились инфекционными и паразитарными заболеваниями. Впрочем, дети в лагерях болеют все реже. По крайней мере об этом говорит статистика Роспотребнадзора: в 2005 году на отдыхе заболели 19 детей из тысячи, в прошлом - уже 17.

В прошлом году из-за санитарных нарушений закрыли 42 лагеря, а 1678 сотрудников учреждений отстранены от работы.

ПЕРВОИСТОЧНИКИ

Есть несколько документов, в которых четко прописаны все правила детского отдыха. Основных два: это «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» и Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 марта 2007 г. № 11 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году».

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Соберите следующие документы:

- справка с места работы;

- медсправка из поликлиники;

- копия страхового полиса;

- справка из СЭС по месту жительства (за 3 дня до отъезда) о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными;

- санаторная карта (если ребенок отправляется в санаторий).

Что положить в рюкзак

Чтобы не бегать за день до отъезда в лагерь, приготовьте все самое необходимое, что понадобится ребенку на отдыхе. Этот список составили опытные вожатые из Всероссийского детского центра «Орленок».

Одежда:

- спортивный костюм и кроссовки;

- купальник или плавки;

- пара комплектов одежды для повседневной носки (шорты и футболка, майка и юбка);

- кепка или панама;

- нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек;

- удобные туфли на каждый день;

- теплые водонепроницаемые ботинки или полусапожки для дождливой, сырой и холодной погоды;

- комнатные тапочки, сланцы для бассейна;

- несколько сменных рубашек, футболок с длинным рукавом;

- 5 - 6 пар носков или гольфов;

- нижнее белье (трусики, маечки и проч.);

- пижама, ночная сорочка;

- ветровка, джинсы для турпоходов;

- теплый свитер или кофта.

Письменные принадлежности:

- 2 ручки, карандаши и линейка;

- пять-шесть тетрадей;

- набор конвертов;

- блокнот или набор бумаги для писем.

Предметы личной гигиены:

- зубная щетка и паста, туалетное мыло (обязательно в мыльнице), хозмыло для стирки;

- мочалка, шампунь, солнцезащитный крем;

- расческа или гребень, ножницы для ногтей;

- большое банное полотенце;

- для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом; гигиенические принадлежности для критических дней.

Что оставить дома:

- аудио- и видеотехнику, за исключением простенького фотоаппарата;

- дорогую одежду, обувь или парфюмерию;

- дорогие ювелирные украшения;

- роликовые коньки.

К сожалению, ни один лагерь не гарантирует, что все эти вещи будут сохранны в детском коллективе.