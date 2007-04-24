Что нужно знать, отправляя ребенка в летний лагерь
Как сделать летние каникулы незабываемыми для ребенка? Естественно, отправить его в хороший лагерь на берегу моря. Но солнца, воздуха и воды еще мало для детского отдыха. Главный санитарный врач страны Геннадий ОНИЩЕНКО на днях подписал Постановление «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году». «Комсомолка» публикует самые важные пункты этого документа.
В ДОРОГЕ
С детьми всегда должен находиться сопровождающий (один взрослый на группу из восьми малышей 7 - 9 лет). Если ребятам уже исполнилось десять или группа разновозрастная, достаточно и одного воспитателя на 12 человек. За группой обязательно должен присматривать медработник. В поездку допускаются взрослые, имеющие медицинские справки.
Более того, перевозчикам рекомендовано не продавать билеты, если нет документального подтверждения того, что с детьми во время поездки будет находиться медработник;
автомобильный маршрут не должен превышать 4 часов (исключения составляют только случаи, когда до места назначения невозможно добраться другим транспортом);
если поездка длится более суток, организаторы обязаны предусмотреть горячее питание в вагонах-ресторанах, ресторанах пассажирских судов.
В ЛАГЕРЕ
Администрация обязана:
- не позднее чем за 2 недели до открытия провести генеральную уборку на территории и санитарную обработку (на языке врачей это называется «эпизоотологическое обследование и дезинсекционная обработка»);
- иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора - разрешение на работу.
У всех сотрудников лагеря должны быть медицинские справки.
Кормить в лагере должны разнообразно и полноценно.
Что запрещено давать детям:
- мясо водоплавающей птицы,
- кровяную или ливерную колбасу,
- грибы,
- маринованные овощи и фрукты,
- газировку с синтетическими ароматизаторами,
- молоко,
- сметану,
- творог,
- сырковую массу,
- зеленый горошек (если он не прошел тепловую обработку - кипячение),
- напитки и морсы собственного приготовления,
- изделия из мясной обрези,
- отходы колбасных цехов,
- консервы в томатном соусе,
- разрыхлители теста,
- сухие концентраты,
- острые соусы,
- горчицу, хрен, перец, уксус, майонез,
- натуральный кофе,
- макароны по-флотски,
- макароны с рубленым яйцом,
- яичницу-глазунью,
- кондитерские изделия с кремом,
- изделия во фритюре,
- паштеты.
Гигиена:
К влажной уборке (проводится 2 раза в день) разрешено привлекать детей с 10 лет.
В умывальниках, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек, туалетах ежедневно моют полы, стены, дверные ручки горячей водой с моющими средствами. Полы протирают не менее 3 раз в день, унитазы - 2 раза в день.
Банные дни положены не реже 1 раза в неделю.
Постельное белье, полотенца для лица и ног меняют не реже 1 раза в неделю.
ЦИФРЫ
Каждый год закрывается около 3 тысяч лагерей. В прошлом году на лето выезжали около 6 млн. ребят, это почти на полтора миллиона меньше, чем в 2005-м.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Дети стали меньше болеть
У родителей, которые отправляют чадо в лагерь, в голове крутится одна мысль: лишь бы ребенок не подхватил простуду или, не дай бог, какую-нибудь кишечную инфекцию. Волноваться действительно есть от чего. Например, в прошлом году в каждом десятом лагере не было централизованного водоснабжения, врачи выявили более 12 тысяч травм и отравлений, около 53 тысяч детей заразились инфекционными и паразитарными заболеваниями. Впрочем, дети в лагерях болеют все реже. По крайней мере об этом говорит статистика Роспотребнадзора: в 2005 году на отдыхе заболели 19 детей из тысячи, в прошлом - уже 17.
В прошлом году из-за санитарных нарушений закрыли 42 лагеря, а 1678 сотрудников учреждений отстранены от работы.
ПЕРВОИСТОЧНИКИ
Есть несколько документов, в которых четко прописаны все правила детского отдыха. Основных два: это «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» и Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 марта 2007 г. № 11 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2007 году».
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Соберите следующие документы:
- справка с места работы;
- медсправка из поликлиники;
- копия страхового полиса;
- справка из СЭС по месту жительства (за 3 дня до отъезда) о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными;
- санаторная карта (если ребенок отправляется в санаторий).
Что положить в рюкзак
Чтобы не бегать за день до отъезда в лагерь, приготовьте все самое необходимое, что понадобится ребенку на отдыхе. Этот список составили опытные вожатые из Всероссийского детского центра «Орленок».
Одежда:
- спортивный костюм и кроссовки;
- купальник или плавки;
- пара комплектов одежды для повседневной носки (шорты и футболка, майка и юбка);
- кепка или панама;
- нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек;
- удобные туфли на каждый день;
- теплые водонепроницаемые ботинки или полусапожки для дождливой, сырой и холодной погоды;
- комнатные тапочки, сланцы для бассейна;
- несколько сменных рубашек, футболок с длинным рукавом;
- 5 - 6 пар носков или гольфов;
- нижнее белье (трусики, маечки и проч.);
- пижама, ночная сорочка;
- ветровка, джинсы для турпоходов;
- теплый свитер или кофта.
Письменные принадлежности:
- 2 ручки, карандаши и линейка;
- пять-шесть тетрадей;
- набор конвертов;
- блокнот или набор бумаги для писем.
Предметы личной гигиены:
- зубная щетка и паста, туалетное мыло (обязательно в мыльнице), хозмыло для стирки;
- мочалка, шампунь, солнцезащитный крем;
- расческа или гребень, ножницы для ногтей;
- большое банное полотенце;
- для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом; гигиенические принадлежности для критических дней.
Что оставить дома:
- аудио- и видеотехнику, за исключением простенького фотоаппарата;
- дорогую одежду, обувь или парфюмерию;
- дорогие ювелирные украшения;
- роликовые коньки.
К сожалению, ни один лагерь не гарантирует, что все эти вещи будут сохранны в детском коллективе.
Приятного отдыха Вам и Вашим детям!