Музей кукол и детской книги Страна чудес. Заглянем в детство?

Мало кто из взрослых откажется от возможности ненадолго вернуться в детство, рассмотреть детские книжки и открытки, прикоснуться к старым игрушкам. Для этого в Екатеринбурге нужно пойти в Музей кукол и детской книги Страна чудес со своими с детьми, чтобы удивляться вместе с ними: вот такая же швейная машинка была у меня в детстве, а кукла, похожая на эту, хранится у бабушки...

Хранители музея называют его «Самый трогательный музей для детей и взрослых»! Здесь можно прикасаться к интересным предметам, играть с машинками и куклами из детства ваших бабушек, кататься по музею на трёхколёсном велосипеде папы и читать настоящие бумажные книги, бережно собранные несколькими поколениями взрослых, которые были когда-то детьми.

В Екатеринбурге в шестой раз (26 октября по 10 ноября 2024 г.) проходит фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий». Фестиваль рассчитан на детей 5-12 лет и их родителей. Дети могут пройти в 23 музеях специальные познавательные маршруты, открыть для себя музеи с новой стороны.

В музее кукол и детской книги «Страна чудес» для участников Фестиваля подготовили путеводитель, согласно которому ребята выполнят игровые и творческие задания, ответят на вопросы по истории, искусству и краеведению. В музее можно, например, отправиться в путешествие в писательское детство: разгадывая загадки, узнать, что любил маленький Саша Пушкин, как в семье звали маленького Корнея Чуковского и как развлекался в Сысерти Паша Бажов.

Отправляемся в музей с двумя юными исследователями шести лет. Конечно, музей привлек детей тем, что все экспонаты можно было потрогать и поиграть, увидеть, как незнакомые ранее игрушки оживают: машинки, самолеты, велосипед, качель-качалка, и многое другое.

В зале «Мурзилка» дети обнаружили на подоконнике планшет, который показывает советский мультик. Конечно такие мультики они видели, но посмотреть его в музее, среди старых игрушек на знакомой технике было увлекательно!

Работник музея показал нам игру «Морской бой», в которую дети с удовольствием поиграли.

Дети бурно отреагировали на деревянную качель в музее кукол, не хотели уходить, качались «до последнего».

Также надолго привлек внимание детей Стереоскоп - устройство для просмотра цветных мультяшных картинок. С таким ранее они не сталкивались.

В музее кукол дети впервые увидели игрушечную швейную машинку, разглядывали и играли ей долго, задавали вопросы про то, как она устроена и как работает.

Заинтересовал старинный клаксон, он очень громко издавал звуки и удивил ребят - зачем такие были нужны?

Сама атмосфера в доме необычная, старинная, с историей: музей разместился в 200-летнем доме, где с 1880 по 1883 годы жила семья Д. Н. Мамина-Сибиряка. Хозяйка дома, жена горного инженера Березовского рудника X. И. Черепанова, сдавала комнаты постояльцам. В этом доме Дмитрий Наркисович написал один из первых вариантов своего романа «Приваловские миллионы»!

Музей знакомит гостей с историей детства разных эпох, здесь действительно интересно и детям, и взрослым!

Также музей приглашает поучаствовать в его сохранении: здесь с радостью примут для экспонирования и игр с детьми игрушки, книги и предметы быта детского мира прошлого.

* В последнюю среду месяца посещение музея бесплатно для детей до 18 лет, многодетных семей и пенсионеров

Рядом с музеем отреставрировали Парк Литературного квартала.

г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 16

Телефон: (343) 371-37-86; +7 (912) 668-24-38