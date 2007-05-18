Карманные деньги: когда и сколько?

http://www.detochka.ru/

Ни для кого не секрет, что родителям сегодня приходится выдавать деньги ребенку на карманные расходы. Это требование, которое предъявляет жизнь. Выдавая деньги, родители учат детей умению обращаться с деньгами и используют карманные деньги как средство обучения, при помощи которых ребенок учится принимать решение о покупке, делать выбор, сберегать какие-то суммы , знать цену деньгам.

Однако многих родителей волнует вопрос, сколько выдавать ребенку, чтобы учесть его интересы, но в то же время не слишком баловать.

Американские психологи считают, что надо привязывать размер карманных расходов к возрасту ребенка, т.е., если 6 лет – 6 долларов в неделю, 10 лет – 10 долларов и т.д.

В Германии размер карманных расходов закреплен законодательно. Ребенок в возрасте до шести лет должен получать 50 центов в неделю, 7-летний ребенок – 1,5-2 евро, 10-летний – 10-12 евро, а с 13 лет – уже 20 евро, 15-летний подросток – 25-30 евро в неделю. За невыплату родителям угрожает штраф.

В России нет регулирования выдачи карманных денег детям, поэтому судить о размере карманных денег, достаточно сложно. Официальной статистики нет. И рекомендованных размеров тоже нет. Однако, как показывает практика, размер выдаваемых денег зависит от разных факторов: финансовых возможностей родителей, размера выдаваемых денег другим детям, зрелости ребенка, его возраста, а также здравого смысла и пр.

1. Финансовое положение родителей

Для состоятельных родителей проблема заключается в том, чтобы не давать слишком много. Для малообеспеченных – находить хоть что-то дать на карманные расходы, не развивая в ребенке комплекс неполноценности и открывая возможности заработать на свои нужды. Хотя практика показывает, что часто состоятельные люди не дают детям много денег. Так Рокфеллер выделял своим детям очень ограниченную сумму, что принуждало детей постоянно подрабатывать на свои нужды. Большие суммы получают обычно отпрыски родителей, принадлежащих к среднему классу по уровню своего дохода.

Что же касается людей со скромными доходами, то не стоит лезть из кожи вон, чтобы дотянуть своего сына или дочь до каких-то норм. Вы даете столько, сколько можете, но обязательно даете! И постоянно подбадриваете ребенка, что он сам, несмотря ни на что, может добиться в жизни очень многого.

2. Размер карманных денег зависит от зрелости ребенка

Зрелость ребенка в отношении к деньгам проявляется обычно в том, что все деньги, которые попадают ему в руки, не растрачиваются зря: на них покупается что-то полезное, какая-то часть сберегается, что-то вкладывается с целью приумножения.

Так одна моя знакомая, сын которой уже пару лет живет с бабушкой по семейным обстоятельствам, дает своему сыну энную сумму, которая включает оплату преподавателей, покупку одежды, учебников и совсем немного сверху на удовольствия. Но когда бы она не спросила, есть ли у него деньги, сын всегда говорит, что есть, причем все расчеты со своими преподавателями он производит сам, отслеживает даты платежей и никогда не тратит деньги зря.

3. На размер выдаваемых денег оказывает влияние размер сумм, получаемых сверстниками.

Дети всегда знают, сколько получают от своих родителей их сверстники, и хотят иметь столько же. Если сумма не дотягивает до размеров, выдаваемых сверстникам, надо не бояться объяснять ребенку сложности финансового положения семьи, непременно подчеркнув, что это никак не отражается на возможности ребенка построить финансово обеспеченную жизнь, когда он станет взрослым. Есть масса примеров в истории, когда миллионерами становились люди, у которых было не слишком обеспеченное детство.

4. Здравый смысл в определении размера карманных денег никому еще не помешал.

Так, если сегодня мы будем ориентироваться на рекомендации американских специалистов и привязывать сумму, выраженную в нашей национальной валюте, к возрасту ребенка, то здравого смысла здесь будет мало, потому что 10 рублей, которые следовало бы выдать 10-летнему ребенку, конечно, слишком мало, потому что на эти деньги ребенок не сможет себе купить ничего, кроме жевательной резинки, а накапливать неделями на игрушку, самая простая из которых стоит больше 100 рублей, ребенок просто не сможет. Поэтому разумным можно считать выдачу, например, 30 рублей в неделю, а если нужно больше – предложить заработать.

5. Семейные проблемы.

В неполных семьях или семьях, где родители слишком заняты своей работой, бизнесом, карьерой и проводят мало времени с детьми, суммы получаемых детьми денег бывают очень значительными. Таким образом, родители пытаются загладить свою вину перед детьми. Но это неправильный подход. Ребенку нужно родительское внимание и любовь, а не подарки и деньги, которыми родители пытаются это заменить.

Надо отметить, что размер карманных должен увеличиваться с возрастом и покрывать какой-то минимум удовольствий в соответствии с возрастными запросами.

Таким образом, сколько давать ребенку на карманные расходы, родители должны определять сами, исходя из собственной жизненной ситуации. Но главное, надо помнить, что деньги, выдаваемые ребенку, это средство обучения, при помощи которого родители помогают ребенку освоить все финансовые навыки, которые потребуется ему во взрослой жизни.

