Первый раз в первый класс…

Действительно, второго раза не будет. Школа станет «вторым домом» для вашего ребенка на ближайшие 10 лет, или не станет. Как начать школьную жизнь, чтобы ребенку не расхотелось учиться? А зависит это во многом от того, насколько дошколенок подготовлен к таким серьезным переменам, как начало школьной жизни.

Мамы и папы будущих первоклассников, вы уже определились в какую школу пойдет ваш ребенок? А может быть, уже приглядели школьную форму и принадлежности? Все готово? А как насчет ребенка?

Современная действительность ставит перед родителями будущих первоклашек ряд очень непростых задач, начинать решать которые приходится еще задолго до радостного первого сентября. Начиная с самого «долгоиграющего» вопроса как выбор учебного заведения и заканчивая проблемой выбора школьных принадлежностей в бескрайнем море предлагаемых сейчас товаров. Кроме того, маленькому человечку предстоят первые уроки на подготовительных курсах и первые экзамены еще до начала обучения в школе и это волнительный момент и для родителей.

Да, безусловно, современным детям процесс адаптации к школьной жизни должен даваться проще. Ведь ребенок посещает подготовительные курсы, занятия на которых построены подобно школьным урокам. Кроме того, дошколенок проходит вступительные испытания, цель которых оценить возможности ребенка с учетом специфики школы и подобрать для него наиболее подходящий по уровню развития коллектив. С будущим школьником занимаются специалисты педагоги и психологи.

Но даже самые квалифицированные и заинтересованные педагоги и психологи не смогут помочь ребенку так, как способны помочь родители. Ведь только вы знаете своего ребенка с момента рождения, только вам известны все его увлечения, только вам он доверяет полностью, вам знакомы все его сильные и слабые стороны и, наконец, только вы заинтересованы в его успехах больше всех.

Я постаралась привести конкретные рекомендации, которые, на мой взгляд, могут быть полезны родителям дошколят. Конечно, они не новы, и воплощать их все нет никакой необходимости, но надеюсь, что вы сможете найти что-то полезное для своего ребенка.

Когда до 1 сентября еще далеко

Начинаем с …себя

Родители будущего первоклассника, как это не странно тоже нуждаются в подготовке «к школе».

Самое очевидное – с переходом вашего дошколенка к школьной жизни значительно изменится и его режим дня. Поэтому родителям желательно обдумать заранее, как это скажется на каждом из членов семьи. Необходимо решить, где и с кем будет находиться ребенок после школы. Возможно, у вас возникнет необходимость научить ребенка пользоваться бытовой техникой, открывать замки, готовить себе нехитрый обед и, наконец, соблюдать «правила техники безопасности». Вам будет гораздо спокойнее, если подготовку к самостоятельному пребыванию первоклассника дома вы закончите еще до 1 сентября. Продумайте все возможные проблемы, с которыми может столкнуться ребенок, и предусмотрите возможности экстренной связи с родителями. А ребенку не придется в сложные первые школьные дни испытывать дополнительный стресс от начала «самостоятельной» жизни дома в течение нескольких часов. Родителям нужно быть готовыми к тому, что у ребенка могут возникнут сложности. Каждый родитель в глубине души надеется, что его ребенок будет успешным учеником, лидером. И первые же неуспехи, которые, к сожалению, бывают у всех детей, очень сильно разочаровывают родителей, и родители не могут скрыть обманутые иллюзии, сильно подрывая самооценку своего чада. С поступлением в первый класс ваш Малыш становится Школьником и приобретает новые права и новые обязанности. И свой новый социальный статус ваш ребенок примется демонстрировать незамедлительно и прежде всего дома вам. Ваше терпеливая и понимающая позиция в этот период очень важна. Кроме того, надо быть готовым к тому, что к вашему ребенку и окружающие будут относиться иначе, более требовательно. И это касается не только кондукторов в общественном транспорте. Не пожалейте времени и проведите домашнее «родительское собрание» БЕЗ участи ребенка. Выскажите все свои опасения и переживания, связанные с предстоящим появлением в вашей семье школьника, поделитесь ожиданиями, выслушайте других членов семьи.

На что стоит обратить внимание:

Физическое состояние ребенка

Если ваш ребенок имеет хронические заболевания или проблемы со здоровьем, то заняться их устранением и профилактикой здоровья будущего первоклассника лучше заранее. С началом учебного года физическая и психологическая нагрузка на ребенка возрастет и это может неблагоприятно отразиться на его самочувствии. Специалисты рекомендуют помимо обязательного обследования ребенка для сбора данных в медицинскую карту первоклассника посетить окулиста, если у ребенка есть наследственная предрасположенность к развитию заболеваний глаз или у него уже наблюдается снижение зрения. Посещение хирурга очень желательно тем дошколятам, у которых есть проблемы с осанкой и предрасположенность к развитию сколиоза. Также родителям стоит обратить внимание не млекую моторику ребенка и ее развитие. Да, да ту самую мелкую моторику, про которую упрямо твердят все специалисты по развитию малышей, начиная чуть ли не с самого рождения. Для школьника уровень развитие мелкой моторики тоже имеет значение. С началом учебы ребенку придется овладевать навыками письма, а это потребует от ребенка значительных усилий, и чем более развита моторика руки, тем этот навык будет даваться проще.

Рисование, лепка, вышивание, пришивание пуговиц, нанизывание бусин, вырезание и составлние аппликаций – все эти занятия будут очень полезны для развития ручек вашего дошколенка. Взрослым, кстати, совместные занятия тоже не повредят, тем более, что 6 летнего ребенка, в отличие от малыша не так-то просто увлечь.

Ребенку (да и родителям тоже) перед началом учебного года не помешает отдых, смена обстановки. Очень хорошо, если семье удастся организовать себе каникулы, которые закончатся за недельку до 1 сентября.

Режим дня

Если ваш ребенок посещал детский сад, то режим подъема и отхода ко сну для не будет новым, если же нет, то родителям стоит позаботиться заранее о том, чтобы ранний подъем не послужил для ребенка дополнительным стрессогенным фактором.

За несколько месяцев до начала учебы начинайте укладывать ребенка спать в определенное время. Конечно, будить ребенка летом каждый день в 7 утра без необходимости слишком жестокое испытание, но проследить за тем, во сколько ваш ребенок просыпается, и постараться приблизить это время к 8 - 9 часам утра возможно. Это значительно облегчит жизнь с началом учебного года.

Режим дня ребенка изменится и во второй половине дня. Ребенку необходимо будет выделить время для домашних занятий. В первом классе официально не задают домашних заданий, но учитель, как правило, старается постепенно приучить ребят к этому.

Если родители смогут организовать небольшое 20-25 минут время для занятий за несколько месяцев до начала учебы и регулярно посвящать этим занятиям время, то выполнение домашних заданий станет уже привычным делом для школьника. Это время можно посвящать занятиям на развитие памяти и внимания, мелкой моторики, чтению, счету. Получите двойную пользу.

Уверенность в себе

Немаловажно, чтобы ребенок не испытывал чувства неуверенности в незнакомой обстановке.

Удостоверьтесь, что ваш ребенок наизусть твердо знает свои фамилию имя и отчество, дату рождения, адрес.

Давайте будущему школьнику возможность самому сделать заказ в кафе или совершить мелкую покупку. Этот опыт общения с незнакомыми взрослыми будет ему полезен.

Мотивация

На вопрос «Хочешь ли ты в школу?» большинство дошколят ответят «Да!». Но, к сожалению, уже после недели обучения у значительной части первоклассников ответ на тот же вопрос меняется на «Нет!».

Почему же это происходит? Чаще всего из-за того, что школа не оправдывает ожиданий детей.

Для вашего дошколенка школа представляется как некий идеальный образ, сложившийся на основе собственных впечатлений от занятий на подготовительных курсах, просмотра кинофильмов и мультфильмов, рассказов взрослых и даже мечтаний.

Как же узнать чего ребенок ждет от учебы в школе? Как сделать так, чтобы его не ждало разочарование?

Единственный способ выяснить это – говорить со своим ребенком.

Расскажите о своей школьной жизни и о своем первом классе поделитесь с ребенком собственными впечатлениями и воспоминаниями. Расскажите смешные истории из своего школьного прошлого, расскажите про своих друзей - одноклассников. Устройте семейный вечер воспоминаний с просмотром фотографий вашей школьной поры. Удовольствие и пользу получит не только ваш будущий первоклассник, но и вы сами. Это, к тому же, повод побольше узнать о детстве близких людей.

Настраивайте ребенка на успех в учебе, не пугайте неудачами.

Старайтесь не употреблять фраз типа «Как же ты будешь учиться, если даже этого не можешь», «Ты так двойку получишь» и т.п.

Приводите положительные примеры и хвалите ребенка.

Расскажите о собственных школьных успехах, но не перегибайте палку. Не сообщайте ребенку что его мама (папа) были круглыми отличниками (особенно если это не совсем правда). Расскажите и о сложностях, которые у вас возникали в школе и о том, как вы их успешно преодолели.

Не забудьте донести до ребенка мысль, что главная цель походов в школу вовсе не использование новых красивых школьных принадлежностей, не поиск новых друзей и не избавление от детского сада, а учеба, приобретение знаний. И это его работа на ближайшее будущее. Работа увлекательная и очень нужная. Ведь без учебы невозможно стать профессионалом ни в одной области, а ведь ваш малыш так желает стать космонавтом (банкиром, программистом, врачам, актрисой).

Приведите пример о том, как много интересного можно узнать на уроках в школе. Но не приукрашивайте, поскольку в первом классе ребенку, безусловно не раскроют все тайны вселенной.

Расскажите о чем-то, что вы узнали на уроках, и что вас сильно поразило в свое время. Или покажите научный «фокус». У пап обычно имеется целый запас таких физических и химических «фокусов» со школьных времен.

Можно продемонстрировать следующее: Попросите ребенка внимательно наблюдать за вашим зрачком, а второй глаз закрывайте и открывайте ладонью. Диаметр зрачка будет значительно изменяться. В вкратце объясните механизм этого явления. И конечно, не забудьте подчеркнуть, что узнали об этом в школе на уроках биологии.

Внимание и память

Успехи и неудачи в учебе во многом зависят от развития памяти и внимания ребенка. К счастью, и память и внимание поддаются тренировке. Когда речь идет о старших дошкольниках, то наилучший способ развития их памяти и совершенствования внимания – игра. Конечно, специально организованная взрослым игра. Сам ребенок заниматься своим развитием в этом возрасте еще не в состоянии.

Ведущий тип памяти дошколенка – непроизвольная память, т.е. ребенок запоминает без особых усилий то и только то, что для него интересно или произвело впечатление. То, что заучивается без усилий путем многократных повторений (так дети учат стихи).

Объем внимания очень невелик – ребенок в состоянии удерживать внимание одновременно на 2-3 объектах (у взрослого от 4 до 7).

Для развития памяти и внимания разработано множество игр и упражнений, которыми родители могут пользоваться, занимаясь со своим ребенком. Но существуют полезные игры, применять которые можно без специальной подготовки и в которых дети с удовольствием принимают участие.

Например, дети с большим интересом играют на прогулке в такие игры:

Считаем иномарки (если ваш ребенок в состоянии отличить иномарку от отечественного авто). Запоминаем номер автомобиля (игра сводится к тому, что ребенок и родитель (родители) запоминают номер оговоренного авто, через 10 минут производится контроль и определяется победитель. Время от начала игры до конца постепенно увеличивается). Считаем машины (нужно считать автомобили, объединенные общим признаком (цифрой или буквой в номере, цветом…) Точно по такому же принципу можно считать или запоминать что угодно: количество женщин и мужчин среди прохожих, количество людей к одежде определенного цвета, цифры телефонных номеров из рекламных объявлений.

Поход в магазин – хороший повод потренироваться. Назовите ребенку список из 3-4 предметов, которые необходимо купить и предоставьте возможность собрать их в корзину, постепенно увеличивайте сложность задачи.

Очень хороший способ тренировать память – заучивание стихов. Самостоятельно заучивать стихи и тем более делать это регулярно 6-7 летний ребенок не в состоянии. Но способен с помощью и при непосредственном участии родителей. Приз в соревнование кто быстрее запомнит и утром точнее воспроизведет между родителем и ребенком – хороший стимул. Не забывайте иногда проигрывать своему чаду.

В домашних условиях очень полезны для развития памяти и внимания могут быть следующие игры:

«Найди парные картинки» – цель игры – собрать все пары за минимальное количество оборотов. Картинки кладутся рубашкой вверх. Каждый играющий имеет право за один ход открыть 2 картинки, если они не составляют пару, то картинки переворачиваются, ход переходит к следующему игроку, игра продолжается. Перевернувший картинки, составляющие пару продолжает игру до тех пор, пока не ошибется. Набор карточек к подобной игре можно приобрести в магазине. «Чего не хватает?». Водящий раскладывает 10 предметов и дает участнику посмотреть на них в течение минуты, затем из 10 предметов 1 прячется. Задача игрока назвать исчезнувший предмет. По мере увеличения успешности количество предметов увеличивается. Начинать можно и с меньшего количества, в зависимости от успешности ребенка. Пазлы и головоломки, предназначенные для детей возраста 6-7 лет. Любые настольные игры, подобранные соответственно возрасту ребенка.

Родителям важно помнить, что ребенок будет с интересом играть во все эти игры только в случае, если будет чувствовать себя равноправным участником процесса. Не поддавайтесь все время, но и не будьте непобедимым игроком.

Покупки:

Одежда для будущего первоклассника.

Если школа не имеет единой формы, то выбор костюма для школьника – задача родителей. Желательно, чтобы ваш ребенок принимал непосредственное участие в выборе тех вещей, в которых ему предстоит учиться. Родителям, безусловно, стоит учесть помимо вкуса отпрыска и собственных предпочтений несколько моментов: одежда должна быть «деловой», насколько это применимо к детской одежде, ребенок должен быть в состоянии сам снять и одеть костюм, не затрачивая много времени и усилий (переодевания на физкультуру предстоят первокласснику как минимум дважды в неделю). Учителя, как правило, советуют родителям своих будущих учеников учесть при выборе следующее: одежда должна быть не маркой, не сильно мнущейся, многовариантной (то есть под один костюм позволяет одеть несколько вариантов блузок, рубашек в зависимости от температуры воздуха, торжественности момента т.д.), не очень яркой и не богатой деталями (поскольку такая одежда может служить отвлекающим моментом не только для обладателя, но и для всех его соседей).

Ну и самый важный момент – одежда должна и обувь должны быть удобными, не стеснять движений ребенка.

Ранец или портфель.

Выбор ранца или портфеля можно доверить ребенку (под контролем родителей, разумеется). Именно ранец, чаще всего, служит для дошколенка символом начинающейся школьной жизни, поэтому к выбору сего предмета дети относятся особенно трепетно. Важно учитывать только один момент – для учеников начальной школы медики рекомендуют приобретать портфель с лямками, предназначенный для ношения за плечами, а не через одно плечо.

Школьные принадлежности.

Если учитель не сформулировала требования к тетрадками, альбомам и дневнику, то выбор у родителей неограничен. Прилавки магазинов пестрят яркими обложками с изображением симпатичных животных и любимых детьми персонажей, пеналами, ручками всех мыслимых цветов. НО выбирая тетрадки и ручки, которыми ваш ребенок будет пользоваться в школе постарайтесь остановиться на наиболее спокойных вариантах, без лишних деталей. Ребенку и так будет достаточно сложно сосредоточенно отсидеть 40 минут, а при наличии такого «отвлекающего фактора» на парте, как яркая обложка тетрадки или ручка с игрушкой, сосредоточиться будет практически невозможно. В компенсацию можно купить ребенку яркий альбом для уроков рисования и тетрадки и ручки на его выбор для занятий дома (но не для выполнения домашнего задания).

Подарок первокласснику (необязательная часть)

Этот пункт, конечно, полностью на усмотрение родителей.

Как правило, родственники стремятся сделать своему первокласснику памятный подарок, чтобы подчеркнуть значимость его новой социальной роли (о чем уже говорилось), придать ребенку дополнительную мотивацию, и просто сделать ему приятное.

Часто в качестве таких подарков современные родители выбирают часы – отлично подчеркнут наступившую «взрослость» и «занятость» ребенка или сотовый телефон – этот подарок помимо очевидных плюсов (возможность связаться с ребенком и проконтролировать его передвижения) очевидные минусы (мощнейший отвлекающий фактор на занятых, сомнительная безопасность, привлекательность для кражи).

Надеюсь, что вы нашли для себя что-то интересное и полезное.

Желаю вам и вашему ребенку успешного начала обучения и прекрасного незабываемого 1 сентября, когда ваш Малыш пойдет первый раз в первый класс и станет Школьником.