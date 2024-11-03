Музей Свердловской железной дороги. Отзыв о посещении

Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги – уникальное место, где хранится историческая память о строительстве железных дорог на Урале. Впервые музей встретил своих посетителей 18 марта 1971 года.

В Екатеринбурге в шестой раз (26 октября по 10 ноября 2024 г.) проходит фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий». Фестиваль рассчитан на детей 5-12 лет и их родителей. Дети могут пройти в 23 музеях специальные познавательные маршруты, открыть для себя музеи с новой стороны.

Прочитав на сайте ю-мама отзыв NosA: Мы были в Музее Науки и техники СВЖД - Квест интересный, по одному из вопросов пришлось просмотреть внимательно все таблички к экспонатам, сотрудники приветливы, наклейки выдают в кассе, жаль, что не работают макеты станций...

Мы с детьми решили тоже туда отправиться!

Сегодня музей располагается в здании первого железнодорожного вокзала города Екатеринбурга, построенного по проекту архитектора П.П. Шрейбера в 1878 году (памятник истории и архитектуры XIX века).

Дорожный музей хранит предметы материальной и духовной культуры, связанные с развитием железнодорожной отрасли.

На открытой площадке перед входом в музей посетителей встречают скульптуры, олицетворяющие профессии железнодорожного транспорта: начальник станции, путевые рабочие и мастер, проводница, разносящая пассажирам чай. В центре площади установлена скульптура «Пассажиры», олицетворяющая тех, ради кого и работает железная дорога.

Отправились мы в музей с двумя шестилетками, обожающими технику и интересующимися, как весь этот технический мир устроен. В музее много экспонатов за стеклянными витринами, нужно читать надписи.

Эти экспонаты не вызвали особого интереса, так как дети плохо представляют себе их предназначение. Можно взять экскурсию, но она все-таки подойдет для детей постарше.

Зато разглядывать старинные предметы оказалось очень увлекательно!

Историческая часть включает период от создания первого в России паровоза Е.А. М.Е. Черепановыми до современного периода Свердловской магистрали. Есть даже огромный макет железной дороги!

Здесь можно посмотреть, как были устроены раньше поезда, как были технически оснащены рабочее место машиниста.

Шестилеткам очень понравилось кресло и пульт машиниста с экраном. Было много вопросов про пульт, но хорошо, что все кнопки были подписаны, какая за что отвечает, мама вполне может ответить на все вопросы. Долго не хотели уходить с кресла машиниста, очень понравилось то, что можно нажимать все кнопки.

Здорово, что предметы можно трогать! Забрались и на электропогрузчик. Охрана не прибежала, замечаний никто не сделал!

С него тоже пришлось оттаскивать детей, т.к. порулить «маленькой» машинкой с различными рычагами было очень интересно.

Дорожный музей - отличное место для посещения с мальчиками шести лет! Можно получить представление об истории развития железной дороги и ко всему в буквальном смысле прикоснуться!

Музей расположен по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 14.

Телефон +7 (343) 358-42-22