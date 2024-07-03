Летние каникулы: важен ли режим, домашка и чтение или… отстать от ребёнка?

Летние каникулы – это, конечно, пора отдыха. Но практика показывает, что, если сосредоточиться только на отдыхе и полностью забыть, что ученику 1 сентября снова в школу, многих детям потом сложно включаться в учебу, забываются даже самые простые вещи.

Что же тогда делать? Разбираемся, как и «и рыбку съесть, и косточкой не подавиться».

Режим дня

Нужен или нет? Тут нет четких рекомендаций. Зависит от ситуации, пожеланий самого ребенка и возможностей родителей.

Если детенышу тяжело давались ранние подъему в школу, то можно сместить их летом на 1-3 часа. Ваш школяр жаворонок и без труда встает утром? Тогда ничего и менять не надо – «работает же». Детям, которые тяжело переносят изменения в расписании и долго ко всему привыкают, лучше оставить всё, как есть.

При необходимости некоторым можно совсем отказаться от режима. Но! Ребенок обязательно должен высыпаться (младшекласснику нужно спать около 10 часов). А за месяц до 1 сентября начинать постепенно выравнивать график ближе к «школьному».

Также родителям придется что-то придумывать, чтобы летние каникулы чада не превратились в дни, проведенные за компьютером или телефоном. Так организм школьника точно не отдохнет, а вот испортить осанку и зрение, получить зависимость от видеоигр и интернета – запросто.

Идеальное лето то, в котором есть все: и новые впечатления, и физическая активность, и занятия для ума, и что-то для души. Именно такое лето вспоминается ребенком впоследствии «как маленькая жизнь».

Незабываемое лето! 19 шикарных идей, как провести время вместе с детьми Читать далее

Повторение пройденного

Летом отдых у ребятни должен быть в приоритете. Однако, чем младше детвора, тем больше школьного материала забывает за три месяца. Долговременная память развита пока недостаточно. Конечно, в начале учебного года какое-то время занимаются повтором, но этого часто недостаточно для тех, кто забыл почти все. Нужно не только вовремя вспомнить прошлогоднее, но и быстро усваивать уже новые темы. Значит, увеличится нагрузка и стресс ребенка.

Как предотвратить подобное? Можно пару-тройку раз в неделю в течение лета возвращаться к школьной программе. Занятия должны быть короткими (не более 30-45 минут в день). В помощь родителям продаются красочные рабочие тетради «Занимаемся на каникулах» сразу по нескольким предметам для младшеклассников, учебные онлайн-платформы (учи.ру, умназия, логикЛайк и др).

Договоритесь с детушкой заранее, что нужно будет периодически делать небольшие упражнения. Выделяйте на это время и подключайте положительную мотивацию (получение чего-то хорошего после выполнения). Например, просмотр мультика, компьютерная игра или пускай ребенок копит некое количество баллов или звезд, после чего получает определенный подарок и т.д.

И нужно понимать, что несколько заданий в неделю – ок, а вот каждый день заставлять сидеть за уроками – перебор. Перегруз учебой в летние каникулы хуже, чем недогруз. Дитё не отдохнет, от учебы его начнет «тошнить» – сделаете только хуже.

Конечно, когда речь идет о старшеклассниках, там будут свои график и время на повторение и, возможно, изучение нового. Лето перед 11 классом – вообще отдельная песня, когда нужно как следует отдохнуть в последний раз, а еще составить план подготовки к ЕГЭ и иногда даже начать уже что-то делать по нему.

Чтение

Ох уж эти списки книг для чтения на лето. На самом деле, если не воспринимать их как обязаловку, (а они носят рекомендательный характер), то ничего страшного и нет. Хотите – читаете эти книги, не хотите – читаете другие. Тут важно понимать, как ваши действия или бездействие отразятся в будущем.

Для учеников младших классов важно привить навык самостоятельного чтения, полюбить читать. Это здорово пригодится в дальнейшем. Младшеклассники ничего не потеряют, не читая книжки по списку (но читать что-то «свое» очень даже желательно!). Они все равно успеют прочесть обязательную литературу за учебный год (объемы пока небольшие).

Иное дело старшеклассники. За год им нужно пройти немало больших произведений, и чтение хотя бы некоторых из них летом сэкономит время и силы впоследствии.

Если ваша цель именно «список» (например, для поступления нужна литература или важен высокий общий балл, и вы бьетесь за пятерки), то придется приложить усилия.

Только «не закручивайте гайки», не пережимайте, а то добьетесь обратного эффекта!

Что можно сделать:

– чтение по графику (25-50 страниц в день или час перед сном);

– если чтение определенного произведения никак «не идет» (особенно в самом начале), найдите аудиокнигу. Ребенок рисует, прибирает, печет кексики, валяется на диване и параллельно слушает. После нескольких глав может появиться интерес;

– трудную для ребенка книгу читать вместе. Главу – вы, главу – детеныш, что непонятно – вместе обсуждаете;

– заинтригуйте, сделайте книгу актуальной, проведите аналогии с реальной жизнью;

– если в списке есть любимые книга или автор кого-то из родственников, пусть они презентуют ее/его. Увлеченный читатель может зажечь интерес другого;

– в крайнем случае пусть ребенок найдет и прочтет краткое изложение произведения. Это лучше, чем ничего.

Если не получается вдохновить на чтение «по программе» – выдохните. Значит, чадо будет читать во время учебного года. Тоже вариант.