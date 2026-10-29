«Ищите не вид спорта, а тренера»

30 октября в России отмечается неофициальный праздник День тренера. В преддверии этого события мы поговорили с заслуженным тренером по лыжным гонкам, президентом Федерации триатлона Свердловской области Владимиром Вениаминовичем Алыповым о работе тренера.

Владимир Вениаминович Алыпов родился 10 октября 1956 года в Кировской области. Вскоре после его рождения семья переехала в Пермский край (на тот момент это была Пермская область). По его словам, лыжами он занимался всю свою жизнь. Первые его серьёзные соревнования – Первенство Пермской области. Владимир выиграл их в 10 классе.

Первое высшее образование он получил в Екатеринбурге, закончив в 1984 году сельхозинститут. Выбрал он этот ВУЗ ещё и потому, что в нём на тот момент было одно из самых сильных спортивных обществ в Свердловске. Тогда он думал, что нужно образование, на которое можно опереться, и даже поработал директором совхоза, но сейчас Владимир Вениаминович уверен, что если спорт у вас был и есть, у вас всегда будет работа.

Вся его жизнь неразрывно связана с наставничеством. Где бы он ни учился, где бы ни работал, он и сам занимался спортом, и помогал другим спортсменам, даже когда официально не был трудоустроен как тренер.

Только когда его сын Иван (Иван Алыпов – заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр Олимпиады 2006 в Турине в командном спринте) стал заниматься лыжами, только тогда Владимир Вениаминович стал тренером.

На фото Владимир Вениаминович с сыновьями (справа - Иван, слева - Андрей).

– Успехи спортсмена зависят от тренера?

– На успех влияет всё – навыки, специалисты, школа, тренер, в том числе. Родителям всегда говорю, вы ищете не вид спорта, а тренера. Тренера найдете, он найдет путь. Именно тренера.

– А вы строгий тренер?

- Наверное, да.

– Прямо кричите?

– Ну кричу-то я всё время. Вопрос ведь – как кричать (улыбается). Попробуйте со сборной поработать, там ведь не простые ребята, а я обязан 3 раза в день заставить их делать грязную, тяжёлую работу.

– Матом ругаетесь?

– Это очень редко. Это вообще не очень хорошо.

– Кого проще тренировать? Мальчиков или девочек?

– Девочки обязательнее, но у них больше капризов. Парни - как солдаты, встали и пошли. Девочек ещё и жалко.

– Есть любимчики в команде?

– Что касается тренировок, то ко всем одинаковое отношение. По-человечески - к кому-то теплее относишься. И среди них кто-то ко мне тоже больше тянется. Обычные человеческие отношения.

– Кого из своих воспитанников Вы считаете самым талантливым, самым трудолюбивым?

Если из паралимпийцев – это Дима Шевченко (золотая медаль в зимнем паратриатлоне на Чемпионате мира в Италии в 2013 году). Уникальный парень, с тяжёлым детством, не потерявший ни на йоту азарта и любви к жизни. Он был чемпионом России по лыжным гонкам, даже неоднократным.

– Тренировать собственных детей тяжело?

- Тяжелее всего. Он тебя знает как облупленного, видит тебя 24 часа в сутки. Ещё он твой, его жалко.

– То есть если бы Ваню отдали другому тренеру, его результаты были бы лучше?

– Невозможно ответить на этот вопрос, но Иван – единственный обладатель олимпийской медали по лыжным гонкам за более чем 100-летнюю историю гонок Свердловской области.

Младшего сына Андрея тренировал только до 12 лет, так как я был всё время со сборными и не мог его уже контролировать, но он стал чемпионом России по триатлону в 2019 году.

– Кроме спорта у ваших воспитанников в жизни есть ещё что-то? Они получают образование?

– В последнее время всё сильно изменилось. Они стараются именно получить образование, а не диплом для галочки. Чаще идут на спортивные факультеты, но я знаю ребят, которые учатся в серьёзных институтах, например, в медицинском.

– Спорт помогает в жизни?

– Я считаю, что это необходимость. Он дисциплинирует. Что такое человек без движения? В генном коде записано, что ты должен двигаться, это физиологическая необходимость.

– Спортсмены, которые завершили карьеру, звонят, приезжают?

– Меня не просто застать, поэтому мы созваниваемся. Иногда даже устраиваем совместные покатушки на велосипедах с Антоном Шипулиным, Сашей Легковым.

– Ваша работа, кроме материальной составляющей, приносит вам моральное удовлетворение?

- Больше расстройств, конечно (улыбается). Но когда получается…

– Какие школы вы бы рекомендовали в Екатеринбурге для занятий лыжным спортом?

– Для детей лыжные секции – это 19 СДЮШОР.

А ещё мы поговорили с Владимиром Вениаминовичем о Мише Асташове, уникальном паратлете без рук и ног, интервью с которым мы опубликовали ещё в далёком 2019 году.

Тогда, в 2019 году Миша готовился к отбору на Паралимпиаду-2020 в Токио в дисциплине триатлон. Но так получилось, что его класс убрали, поэтому решили попробовать заявиться на велоспорт.

Велосипед на тот момент был самым его слабым видом. Владимир Вениаминович перенёс объём тренировок на велосипед, и за год Миша добавил так, что мечта попасть на Паралимпиаду стала реальной.

Тянулось всё до последних недель, Миши не было в списках. За несколько дней до заседания по утверждению списка сборной команды на Паралимпийские игры Владимир Вениаминович отправил в Москву аналитическое письмо с показателями спортивных результатов Миши, и тогда глава Паралимпийского комитета Павел Рожков принял решение, что Миша поедет. Хотя всё было против Миши.

Токио 2020. Первая гонка – 3 км на треке. В справке Владимир Вениаминович указал, что Миша едет на уровне мирового лидера. Вся верхушка Паралимпийской делегации приехала в этот день на соревнования на трек. Миша выиграл.

Во время награждения вместо гимна России, на тот момент это был Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского, включили гимн Международного олимпийского комитета. Наградили. После этого Павел Рожков пошёл и объяснил, что мы не согласны, будьте добры, исполните наш гимн. Пришлось всех призёров вызывать, и японцы были вынуждены провести второе награждение.

Пока Мише не дают нейтральный статус, но его результаты на треке улучшаются, что даёт надежду на участие в Паралимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Кстати, у Миши совсем недавно родился сын, с чем мы его и поздравляем от всей души!

Когда мы заговорили о том, когда Владимир Вениаминович был счастлив как тренер, он упомянул два случая – когда Миша выиграл Чемпионат России по триатлону в этом году без всякой подготовки, при этом с большим преимуществом, и когда Миша обыграл в настольный теннис на сборах членов волейбольной команды.

Сейчас Владимир Вениаминович возглавляет Федерацию триатлона Свердловской области. Считает нашу Федерацию одной из самых сильных. А ещё он считает, что триатлон – это база для любого вида спорта.

И да, 30,31 декабря и 1 января он всегда катается на лыжах и считает, что снег – это золотой запас России.

За время тренерской работы Владимира Вениаминовича Алыпова его воспитанники завоевали:

бронзовая медаль Олимпийских игр;

6 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых медали Паралимпийских игр.

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