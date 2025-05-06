Пулевая стрельба: спорт для тренировки мозга и мышц

Олимпийский вид спорта для самодостаточных. Речь о пулевой стрельбе. По словам специалистов, мало кто из горожан знает об этом спорте, еще меньше разбираются в его правилах.

Между тем, в Екатеринбурге есть спортивная школа олимпийского резерва, где преподают настоящие снайперы, а тренируются увлеченные стрелковым спортом дети. Сейчас их 223 человека.

По итогам ведомственного конкурса в 2024 году МАОУ ДО СШОР №1 стала лучшей спортивной школой Свердловской области. Последние несколько лет спортсмены школы всегда в призах на Всероссийских соревнованиях, Кубках России и Первенствах России. Также есть успехи и на международных соревнованиях.

На отделение пулевой стрельбы готовы принимать детей с 9 лет. Но идти в этот вид спорта в раннем возрасте не стоит. Оптимальным для начала занятий специалисты (и родители юных спортсменов) считают возраст 10-11 лет. В этом возрасте дети уже умеют концентрироваться на задаче, что для стрельбы очень важно.

Ребенка могут взять в секцию стрелкового спорта и позже. Здесь будет иметь значение то, занимался ли ребенок ранее спортом и каких результатов достиг.

«К нам приходили девочки 14-15 лет, закончившие заниматься художественной гимнастикой, кандидаты в мастера спорта. Тренеры приняли решение зачислить их в стрелковый спорт», - рассказал тренер-преподаватель высшей категории, тренер сборной команды Свердловской области по стрелковому спорту Виктор Васильев.

Стрелять приходили бывшие пловцы и прыгуны в воду, танцоры и футболисты. Но есть сложно сочетаемые виды спорта, такие как фехтование, настольный и большой теннис. Это связано с биомеханикой, пояснил специалист.

Отбор в спортивную секцию проходит ежегодно в августе. Для поступления нужно сдать несложные тесты на оценку физической формы ребенка. Информацию о них можно найти на сайте школы

Зачисление проводится по рейтингу, но, как правило, берут всех желающих. В этом году план набора пока не утвержден. Он появится на сайте школы в мае 2025 года.

Ограничений для занятий стрелковым спортом практически нет. Конечно, потребуется справка от спортивного врача поликлиники, но плохое зрение, как причину отказа от этого вида спорта, тренеры называют распространённым заблуждением.

«Для того, чтобы заниматься стрелковым спортом достаточно хорошо видеть на расстоянии вытянутой руки. Вся работа происходит на оружии, его прицельных приспособлениях», - говорит Виктор Васильев.

Стрелками могу быть и мальчики, и девочки. Тренируются они все вместе. Соревнования проводятся с разделением по полу, но успех в этом виде спорта от пола стрелка не зависит. Сейчас девочек в спортивной школе примерно треть.

«В какой-то момент с девочками заниматься проще, они раньше взрослеют», - отмечает Виктор Васильев.

Он приводит статистику: на 100 девушек на Первенстве России в 2024 году было 85 юношей, а на первенстве Европы 65 девушек и 95 юношей.

Ника Прокопенко пришла в стрелковый спорт по примеру своего старшего брата. Он занимался полиатлоном, который включает в себя легкую атлетику, лыжный спорт, плавание, силовую гимнастику и стрельбу. Из всех дисциплин этого спорта он в итоге выбрал одну.

Ника занималась танцами, в которых ее перестала устраивать вечная грызня за лидерство. А лидерские позиции не всегда были объективны. Девочке хотелось индивидуального вида спорта, где можно самостоятельно отслеживать свои результаты. За пять лет в стрелковом спорте она выполнила норматив кандидата в мастера спорта, заняла призовые места на всероссийских соревнованиях и вошла в сборную Свердловской области и сборную России по пулевой стрельбе.

У других ребят в сборной свои истории. Савелий Найданов пришел в спорт из двора, где стрелял по банкам из пневматической винтовки. Ему нравился сам процесс, который теперь стал для него спортом.

Игорь Стариков из семьи военных. С детства он выезжал с отцом на полигоны и в какой-то момент решил заняться стрельбой профессионально.

На первом этапе занятия стрелковым спортом проходят три раза в неделю по 2 часа. Если ребенок физически и психологически развит и быстро прогрессирует, то тренеры могут предложить ему заниматься больше в группе с ребятами постарше.

Члены юниорской и юношеской сборной Свердловской области, ребята старше 15 лет, проводят в тире по 3 часа ежедневно кроме воскресенья. Они говорят, что объем тренировок зависит от самого спортсмена, которому необходимо решить конкретную задачу.

На этапе начальной подготовки ребята занимаются 2 года. Тренировочный этап займет 4 года. Этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства сроками не ограничены. Виктор Васильев отметил, что тренироваться в спортивной школе юноши и девушки могут до 21 года.

Занятия начинаются с изучения правил техники безопасного обращения с оружием. Без сдачи зачёта по этому предмету ребёнок не будет допущен к работе с оружием. В дальнейшем теория также занимает важное место в тренировочном процессе. Юные спортсмены изучают устройство оружия и уход за ним, изготовку, технику прицеливания и баллистику. Первые спортивные разряды дети выполняют уже спустя год-полтора.

«В стрелковом спорте на 70% тренируется мозг и только на 30 мышцы», - уверен тренер Виктор Васильев.

Участие стрелка в соревнованиях он называет борьбой с самим собой, с волнением и нервами. Успех зависит от того, насколько удастся сохранить самообладание и технически правильно выполнить свою работу. Эти навыки пригодятся в жизни любому человеку.

Каждый из ребят, с которыми U-mama.ru пообщалась в секции стрелкового спорта, отметил, что этот вид спорта сделал его уверенней в себе. Мама Ники Прокопенко Юлия Рябченкова говорит, что дочь привлекла немногословность стрелков. Благодаря этому спорту девочка стала очень спокойной, самодостаточной и целеустремленной.

«Стрелки обладают внутренней силой», - уверена Юлия.

Виктор Васильев добавляет, что ребенок становится более выносливым и волевым. Помочь в достижении высот в стрелковом спорте может дисциплина и психологическая устойчивость. Ребенок должен слушать тренера и следовать всем правилам спорта и тренировочного процесса.

Юлия Рябченкова сказала, что стрелковый спорт один из немногих, на который практически не приходится тратить средства из семейного бюджета. Форму для выступлений, оружие, боеприпасы предоставляет спортивная школа.

Тренировочной базой спортивной школы является тир спортивного комплекса «Динамо» (ул.Ерёмина, 12), где проходят занятия по стрельбе из малокалиберного оружия? и спортивный комплекс «Изумруд» (ул. Сакко и Ванцетти, 38), где проходят занятия с пневматическим оружием.