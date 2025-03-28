Где ребенка научат плаванию, бегу, футболу и поставят на лыжи одновременно…

«Лыжник — это «универсальный солдат»! Вид спорта охватывает максимально большое количество направлений (игровые, легкая атлетика, плавание, велоподготовка, гребля, лыжи, силовая подготовка и многое, многое другое). Самое главное преимущество - все занятия проходят на открытом воздухе. Это здорово для закалки организма», - рассказывает о занятиях на отделении лыжных гонок спортивной школы № 19 «Детский стадион» мама двух юных спортсменов Надежда Бурхацкая.

Её дети занимаются в секции уже 4 года. Как и десятки других новичков они пришли в секцию в девятилетнем возрасте и уже достигли серьезных успехов - стали неоднократными победителями и призерами Первенства Екатеринбурга и Первенства Свердловской области. Сейчас ребята готовятся к Первенству России, которое состоится в Ижевске.

В ходе ежегодного отбора специалисты, работающие с детьми, обращают внимание прежде всего на физическую форму будущих спортсменов и проводят ряд тестов.

Критерии отбора включают в себя:

бег на короткую (60 м) и длинную (1 км) дистанции;

прыжок в длину с места толчком двумя ногами;

отжимания из упора лежа на полу;

поднимание туловища из положения лежа на спине.

Для того что бы пройти отбор, родителям необходимо заранее подать документы в спортивную школу в период с 1 июня по 10 августа (в зависимости от рабочего периода приемной комиссии) и подойти на процедуру отбора. Как правило, отбор проводится в последние числа августа. Информация о дате, времени и месте проведения отбора сообщается родителям при подаче документов.

В секции готовы брать детей, успевших уже позаниматься другими видами спорта. Предпочтения отдадут легкоатлетам, конькобежцам, полиатлонистам и спортсменам из других циклических видов спорта.

Тренеры обращают внимание на то, что в любое врем года занятия в секции проходят на свежем воздухе.

«Ребята тренируются в окружении природы, в лесном массиве, что способствует снижению уровня стресса и повышению настроения. Ребёнок наконец может отвлечься от гаджетов и провести время с пользой для своего организма на свежем воздухе!» – отмечает детский тренер, мастер спорта СССР Галина Васильевна Хомутова.

В летний период тренерско-преподавательский состав уделяет большое внимание развитию общей физической подготовки спортсменов, что включает в себя: посещение бассейна, проведение тренировок в командно-игровой форме (волейбол, баскетбол, футбол), езду на велосипеде и туристические походы.

Такой регламент требует, как психологической готовности к порой непростым погодным условием, так и соответствующей экипировки. Для занятий ребенку необходимо приобрести комплекты одежды для занятий на свежем воздухе в разное время года: термобелье, тёплый зимний костюм, кроссовки для бега, шапка, бафф, перчатки на холодное время года. Для начальных занятий подойдет совсем простая экипировка, не требующая вложений. Лыжным инвентарем на первое время обеспечит спортивная школа.

Тренировки проходят на бесплатной основе. На начальном этапе тренироваться необходимо по 2 часа 3 раза в неделю. Затем нагрузки увеличиваются и к 12-13 годам тренироваться нужно по 2 часа 6 раз в неделю.

На начальном этапе дети освоят лыжные ходы «коньком» и «классикой», технику поворотов, торможения, будут уверенно преодолевать спуски и подъемы. Навыки лыжного спорта останутся у ребенка навсегда и позволят поддерживать здоровый образ жизни и во взрослом возрасте.

«Лыжный спорт наименее травмопасный, дает очень гармоничное физическое развитие на все группы мышц, развивает выносливость, закаляет. Даже во взрослом возрасте я вообще никогда не болею. Максимум сопли и кашель», - отметил призер олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России, заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Иван Алыпов.

В спортивной школе № 19 «Детский стадион» занятия проходят на двух лыжных базах: ул. Краснофлотцев, 48 (лыжная база МАУ СОК «Калининец») и ул. Бакинских комиссаров, 13 (лыжная база МБОУ ДО СШ № 19 «Детский стадион»). В обязательном порядке необходимо иммунизация против клещевого энцефалита, а также использование специальных аэрозолей в весенне-летний период времени.

Как рассказали специалисты, чтобы достичь успеха в лыжных гонках и, что самое главное, получать от них удовольствие, ребенку необходимо развить ряд качеств и навыков. Важны выносливость и силовые показатели, так как лыжные гонки требуют усилий при каждом рывке и продвижении вперёд. Имеют значение координация и баланс, так как лыжные гонки требуют от спортсмена умения контролировать своё тело, особенно на поворотах и спусках. Развитая координация движений помогает поддерживать высокую скорость и маневренность на трассе, что особенно важно при соревнованиях.

Кроме того, лыжный спорт развивает психоэмоциональные качества, которые помогают детям адаптироваться к разным условиям. Ребенок научится работать над собой, не бояться трудностей и уметь переносить стрессовые ситуации, такие как соревнования и давление со стороны соперников. Устойчивость к неудачам и способность учиться на ошибках также будут способствовать его развитию. Все эти качества и помогают развить профессиональные тренеры-преподаватели.

С точки зрения социального аспекта важно, чтобы ребенок умел работать в команде, научился взаимодействовать с тренером и партнерами. Развивая у ребенка эти качества, мы можем помочь ему стать не только хорошим спортсменом, но и довольным, гармонично развивающимся человеком.

«Регулярные тренировки формируют у детей привычку к ответственности и серьезному отношению к занятиям, а подготовка к соревнованиям воспитывает соревновательный дух, настойчивость и целеустремленность. Это очень полезные качества, которые пригодятся детям и в дальнейшей жизни. Занятия помогают не только улучшить физическую форму, но и укрепить иммунитет! У нас очень сплоченный детско-родительский коллектив. Большая спортивная лыжная семья, в которой каждый готов прийти на помощь. Вместе с детьми начинают заниматься и даже выступать на соревнованиях и родители. Приходите к нам в лыжные гонки – скучно не будет!» – говорит Галина Васильевна Хомутова.

Спортивные школы по лыжным гонкам в Екатеринбурге: