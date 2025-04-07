Играть в волейбол может каждый

Красивые высокие девушки под строгим взгляд прославленного Карполя. Слава уральского волейбола стала частью уральской идентичности. Поэтому на игры «Уралочки» приходит так много болельщиков, а юные волейболистки продолжают усердно тренироваться, чтобы однажды выйти на паркет в форме любимой команды.

Портал U-mama.ru продолжает рассказ о видах спорта, которыми может заниматься ребенок в Екатеринбурге. Сегодня о том, где занимаются будущие волейболистки, что дают им занятия спортом и от чего зависит осуществление мечты юных спортсменок.

В МАОУ ДО спортивная школа по волейболу «Уралочка» сейчас занимается 670 девочек. С ними работает 15 тренеров-преподавателей, которые, помимо профессионального образования, и сами прошли школу этого вида спорта.

В секции волейбола дети могут заниматься с 8 лет. Но уже с семилетнего возраста ребёнка примут в подготовительную группу, где научат основам волейбольной техники.

Чтобы поступить в секцию волейбола, новичку необходимо сдать тесты на общефизическую подготовку, в которые входят: прыжки в высоту и в длину, метание мяча, челночный бег, бег на 30 метров и гибкость.

Прием документов для зачисления в спортивную школу начинается с 1 июня. Отбор, как правило, проходит в августе. Расписание приемных испытаний можно посмотреть на сайте спортшколы

Тренеры-преподаватели обращают внимание на рост ребенка и на его физическую активность. Особых ограничений не делают, но для успеха в волейболе рост все же важен. Даже либеро должны потенциально вырасти до 180 см.

Не менее важно желание ребенка заниматься волейболом. Без него даже рост не приведет к успеху, считает тренер-преподаватель спортшколы «Уралочка» Мария Курило.

«Невысокий спортсмен не станет профессиональным игроком, но грамотно играть в волейбол, получать удовольствие от игры мы его научим», - отмечает она.

В волейбол готовы брать девочек, которые уже успели позаниматься другими видами спорта, но не нашли себя в них. Здесь будут рады видеть бывших легкоатлетов, гимнасток и любителей подвижных игр.

В спортшколе говорят, что учат не только играть в волейбол и развивают физически, но и занимаются воспитательной работой, учат спортивной дисциплине и формируют у детей привычку к здоровому образу жизни. Юный спортсмен всегда ответственно относится не только к тренировкам, но и к учебе, а также нацелен на успех во всем, чем занимается.

Большое внимание во время тренировок тренеры-преподаватели уделяют сплочению команды. «Некомандных» спортсменов не бывает, уверена Мария Курило. Тренеры способны найти подход к каждому. Они владеют методиками формирования команды – не только на игровом уровне, но и на психологическом.

Уже спустя полгода с начала занятий, самые младшие воспитанницы спортивной школы принимают участие в соревнованиях. Результаты, которые показывают девочки, впечатляют. Спустя три года занятий команда 11-летней Леры Лещенко приняла участие в Первенстве Екатеринбурга и Свердловской области, девушки стали призерами Первенства УрФО и Всероссийских соревнований. Сейчас команда готовится к первенству России.

Лера очень увлечена волейболом и, по ее словам, получает от тренировок не только новые эмоции и спортивные навыки, но и удовольствие от общения с подругами по команде. На волейбольной площадке она проводит по 2,5 часа 5 дней в неделю. Занятия спортом не только не мешают учебе, но и помогают добиться успеха в ней благодаря умению грамотно распределять время и работать в команде.

Мама Леры Наталья Лещенко рассказывает, что большинство школьных учителей относятся с понимаем к тренировкам и поездкам на соревнования. В поездах и гостиницах девочки делают уроки и читают учебники. В команде все учатся на 4 и 5. Есть даже отличницы. Но родители мечтают, чтобы в одной из школ города появился «спортивный» класс, где учебный процесс был бы организован в согласовании с тренировочным.

Мама спортсменки отмечает, что волейбол не только помог ее ребенку укрепить скелетные мышцы и сохранить правильную осанку, но и обеспечил быстроту реакции, которая позволяет моментально оценивать обстановку и принимать решение.

Кроме того, у ребенка хорошо развито боковое зрение. «Она быстро читает, охватывая и понимая весь текст целиком. Считаю это результатом спортивных тренировок», - уверена Наталья. Она говорит, что благодаря умению справиться со стрессом, которое ее дочь приобрела в секции, Лера стала более эмоциональной, но уравновешенной.

Тренировки спортшколы проходят как на основной спортивной базе (ул. Техническая, 16а), так и на базах общеобразовательных школ. С локациями здесь обещают определиться к началу лета. Информация о местах занятий появится на сайте школы.

В графике тренировок спортивная школа готова подстраиваться под образовательные учреждения. Здесь найдут возможность занятий и в первую и во вторую смену. Для юных спортсменок могут организовать и индивидуальный график, когда общефизической подготовкой и развитием техники он будет заниматься с одной группой, а набираться игрового опыта со своей командой и тренером-преподавателем.

Что касается расходов на занятия волейболом, то мама юной спортсменки Наталья Лещенко отмечает, что они минимальные. Игровую форму и спортивный инвентарь предоставляет спортивная школа. Для тренировок подойдет самая обычная спортивная форма. Занятия бесплатные. Для спортсменов постарше она рекомендует покупать хорошую спортивную обувь. Но здесь все зависит от желания и возможностей семьи. «Расходным материалом» являются защитные наколенники. Их приходится менять 2-3 раза в год. Девочки любят и разного рода «спортивные фенечки» - красивые бутылочки для воды, например.

Уже в подростковом возрасте и в юности волейболистки могут занять место в команде Студенческой лиги, профессиональных командах Первой лиги, двух Высших лиг или Суперлиги. Этот вид спорта зрелищный, динамичный, его любят зрители, а значит игроки становятся для болельщиков звездами.

В спортивной школе гордятся тем, что ее выпускницы играют в прославленной «Уралочке». Сейчас 3 девушки являются игроками основной команды, еще 9 входят в молодежную. А сам волейбольный клуб оказывает спортивной школе методическую помощь и проводит мастер-классы, на которых отмечает перспективных юных спортсменок.

Волейбол способен стать трамплином и для профессиональных успехов, уверена тренер-преподаватель по волейболу Мария Курило. Она отмечает, что спортсмены имеют преимущество при поступлении в некоторые среднеспециальные и высшие учебные заведения. При этом учебу в них комфортно совмещать с занятием спортом, так как колледжи и вузы имеют собственные волейбольные команды. В Екатеринбурге в этом плане выделяются УрФУ, УрГУПС, а также УрГЭУ, который предоставляет базу для «Уралочки 2».

Волейбольные школы Екатеринбурга:

Спортивная школа «Уралочка» (ул. Техническая, 16 а), тел. (343) 380- 01- 53

Спортивная школа «Локомотив – Изумруд» (ул. Сакко Ванцетти, 38), тел. (343) 333-57-71

Ваш ребенок занимается волейболом? Есть вопросы об этом или другом виде спорта? Напишите в комментариях.