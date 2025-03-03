Художественная гимнастика. Красивая осанка и железный характер

Ю-мама продолжает рассказ о видах спорта, которыми могут заняться дети в Екатеринбурге. Сегодня поговорим о художественной гимнастике.

Спортивная школа олимпийского резерва №1, где занимаются с девочками художественной гимнастикой, была первой спортивной школой города Свердловска. Она открылась в 1946 году благодаря энтузиазму тренеров Геннадия Григорьевича Лавренева и Елизаветы Алексеевна Облыгиной, воспитавшей целую плеяду прославленных гимнасток. Сейчас на отделении художественной гимнастики занимается 332 юных спортсменки.

Выпускницы школы — мастера спорта России и мастера спорта международного класса, члены сборных команд, победительницы международных соревнований, чемпионки мира и Европы, олимпийские чемпионки.

Программа занятий художественной гимнастикой рассчитана на девочек с 6 лет. Отбор начинается с июня по середину августа и проходит в строгом соответствии с критериями, которые в конце весны размещаются на сайте спортивной школы. Здесь подробно описаны тесты и правила их выполнения, а также баллы за каждый норматив, которые складываются в итоговую оценку. Там же можно узнать о датах и времени отборочных испытаний.

Но приходят в этот вид спорта значительно раньше. Для будущих спортсменок открыты платные подготовительные группы. Здесь занимаются общефизической подготовкой, растяжкой и развитием музыкальности. Занятия проходят 2 раза в неделю по 1,5 часа.

«Я как тренер рекомендую начинать занятия художественной гимнастикой с 4-х лет, именно в этом возрасте дети лучше всего осваивают базовые навыки: координацию, гибкость, ритм и уже более дисциплинированны, умеют слушать и понимать тренера», - говорит тренер Марина Катнова.

Для первых занятий в 3-5 лет не требуется особая подготовка. Специалисты оценивают природные данные ребенка и потенциал развития гибкости и подвижности суставов, выносливости и эмоциональную готовность к серьезным нагрузкам и регулярным занятиям.

Тренеры советуют обратить внимание на следующие особенности будущей спортсменки:

легко тянется в шпагат, мостик или просто любит двигаться;

ребенок слушает музыку и двигается в ритме, любит танцевать;

готова повторять движения, старается сделать лучше;

обладает хорошей осанкой, пластикой, чувствует свое тело.

На первом этапе набирают много девочек и «дают шанс» ребенку даже с минимальными способностями. При этом тренеры просят с пониманием отнестись к том, что художественная гимнастика – спорт не для всех. Определить, будет ли девочка выступать с сольной программой, в групповых упражнениях или в новом направлении, дуэтах и тройках, может только тренер.

«В процессе работы со спортсменками мы видим их характер, который, конечно же, невозможно оценить в самом юном возрасте. Оценить волевые качества, стабильность, мотивацию и работоспособность можно чуть позже, но они важны не меньше физических данных», - уверена Марина Катнова.

Занятия художественной гимнастикой на начальном этапе не требуют очень больших вложений. Сами занятия бесплатны. Для тренировок потребуется недорогой купальник, носочки, шорты и футболка, полутапочки, наколенники и предметы - мяч, булавы, скакалка.

В последствии необходимо будет приобрести или заказать индивидуально купальник для соревнований. Сами соревнования бесплатны, включая выезды на региональные и федеральные турниры.

Тренировки у младшей группы проходят 3-4 раза в неделю по 2 часа. Но тренеры признаются, что проводят с девочками в зале гораздо больше времени, отрабатывая каждое движение до автоматизма. Дальше нагрузка возрастает. К 12-13 годам тренировка проходят 6 раз в неделю по 3 часа. Девочки тренируются два раза в день.

Занятия проходят в ФОК «Соболь» (ул. Академика Постовского,11) и ФОК «Факел» (Красноармейская 27). Платные группы для самых маленьких занимаются также в СК «Изумруд» (Сакко и Ванцетти, 38) и во Дворце спорта (Большакова, 90). Расписание занятий формируется с учетом нагрузки тренеров и расписанием школьных занятий.

Специалисты рассказывают, что художественная гимнастика по статистике наименее травмоопасный спорт. Избежать последствий значительных нагрузок на мышцы и суставы помогают специальные комплексы упражнений, которым обучают девочек, и контроль техники исполнения движений со стороны тренеров.

«Художественная гимнастика – это искусство, выраженное в движении. Она воспитывает в девочке гибкость и пластику для красоты движения, силу, выносливость и силуэт благодаря хорошей «проработке» мышц и трудолюбие. Девочки, занимавшиеся художественной гимнастикой всего несколько лет, навсегда сохраняют красивую осанку и уверенность в себе», - считает тренер Марина Катнова.

Выдающимися гимнастками станут единицы, но бывшие гимнастки весьма успешны в синхронном плавании, фигурном катании, танцах, цирковом искусстве, в театре и на телевидении. Для них этот вид спорта становится прекрасной базой личностных достижений.

Юная звездочка спортивной школы Алиса Вихарева в свои 13 лет уже является членом сборной Свердловской области по художественной гимнастике. В спорте она 9 лет. За годы тренировок художественная гимнастика превратилась для неё из хобби в смысл жизни. Девочка перешла на домашнее обучение и практически весь день посвящает тренировкам.

«Сначала Алиса пришла на свои первые занятия с волнением. Но уже на первой тренировке поняла, что гимнастика это нечто особенное. Она дисциплинирует и учит собранности. Каждый раз, когда она выходит на ковер, понимает, что нужно сосредоточиться и полностью отдаться своим тренировкам. Дочка оттачивает каждый поворот и каждое движение, старается достигнуть идеала», - рассказала мама Алисы Яна Григорьевна.

Однако тренеры уверены, что можно достичь успеха и совмещая очное обучение в школе со спортом. Здесь все индивидуально, а выбор зависит только от ребенка и поддержки родителей.

«Насыщенный день, плотный график занятий воспитывают в ребенке дисциплину. Это важный навык, который пригодится в жизни. Мы поощряем хорошую учебу, широкий круг интересов. Это помогает стать хорошим спортсменом», - отмечает директор спортивной школы Ирина Малахова.

Список спортивных школ по художественной гимнастике в Екатеринбурге:

Спортивная школа олимпийского резерва № 1 (ул. Энгельса, 27) +7 (343) 350-45-45

Спортивная школа № 19 «Детский стадион» (ул. Шефская, 64 А, ул. Краснофлотцев, 48) +7 (343) 298-02-39

Спортивная школа «Виктория» (пр. Ленина, 68Г) +7 (343) 375-79-72

Спортивная школа Верх-Исетского района (ул. Фролова, 54а) +7 (343) 380-80-87

Спортивная школа «Росток» (ул. Большакова, 11) +7 (343) 261-39-75