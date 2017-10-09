Верховая езда для детей

Сейчас кружков и секций — на любой вкус. Каждый найдёт что-то по душе, были бы время, деньги и желание. Но есть одно место, в котором мечтает оказаться, пожалуй, каждый ребёнок. А если не мечтает, то только потому, что не знает о такой возможности. И это чудо-место — клубы или школы, в которых обучают верховой езде.

Особенный спорт

Конный спорт стоит особняком среди других видов физической активности. Занятия верховой ездой — это не только спорт, но удивительная возможность пообщаться с прекрасным умным животным, с пользой и огромным удовольствием провести время и почувствовать себя на коне во всех смыслах этого выражения.

Кому и зачем?

Что же верховая езда даёт детям, ну, кроме удовольствия от общения с «всамделишными» лошадьми? Специалисты убеждены, что очень многое. Дети буквально меняются на глазах:

• у них развиваются такие нужные и полезные в жизни качества как упорство, настойчивость, ответственность, смелость, решительность и другие,

• одновременно с этим сглаживаются недостатки: грубоватые, неласковые дети становятся нежнее, замкнутые — общительнее, эмоциональные или даже агрессивные — гораздо спокойнее и миролюбивее.

Немало пользы от верховой езды и для физического здоровья. Недаром существует и пользуется большой популярностью иппотерапия — весьма эффективный метод реабилитации при детском церебральном параличе (ДЦП), задержках психического и психоречевого развития (ЗПР и ЗПРР), раннем детском аутизме (РДА), синдроме дефицита внимания как с гиперактивностью, так и без неё (СДВ и СДВГ) и других заболеваниях.

При регулярных занятиях верховой ездой нередко сдают свои позиции, а то и вовсе бесславно капитулируют заболевания дыхательной, нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Наверняка порадует мам и то, что, «катаясь на лошадках», дети незаметно для себя укрепят многие группы мышц. А уж если вспомнить ещё, что в большинстве клубов занятия проходят на свежем воздухе, а не в помещениях, как во многих других секциях и кружках, то становится понятно: для современных городских детей верховая езда чуть ли не панацея от всех болезней, бед и напастей.

Пожалуй, всего вышеперечисленного вполне хватит для того, чтобы убедиться в пользе верховой езды для детей и ринуться срочно записывать любимых чад в конно-спортивный клуб. Но и это ещё не всё. В качестве вишенки на торте, вернее целой россыпи вишенок:

• развитие не только крупной, но и мелкой моторики,

• положительное влияние на настроение, уменьшение нервозности и — наоборот — снятие стресса и повышение стрессоустойчивости,

• улучшение иммунитета,

• развитие межполушарных связей (правильная работа и взаимодействие обоих полушарий мозга просто необходимы для успешной учёбы),

• улучшение концентрации.

Есть ли причины для беспокойства?

Конечно, к совсем безопасным и нетравматичным видам спорта верховую езду не отнесёшь (а есть ли в принципе нетравматичные виды спорта, ну, кроме шахмат, конечно?). Но и преувеличивать опасность не стоит. На первых порах внимательные тренеры и современная защита способны минимизировать возможные риски. Даже если вы не подготовите ребёнка к общению с лошадьми, тренеры обязательно объяснят, что рядом с ним живое существо со своим характером, настроением и желаниями, которые следует учитывать.

В целях безопасности начинать обучать верховой езде юных наездников лучше на пони. Даже если вы мечтаете, чтобы ваш ребёнок профессионально занимался конным спортом, пусть вас это не смущает. Ведь среди спортсменов, достигших уровня международных соревнований и достойно выступающих на них, немало тех, кто когда-то начинал с пони.

Кстати, пони бывают разные. Малышам подберут совсем небольших лошадок, ребятам постарше — «скакунов» погабаритнее. Детям по силам справиться с лошадью, спина которой находится на уровне их плеча, а падение с такой высоты редко заканчивается значительными повреждениями.

Но если ваш ребёнок решит заняться конным спортом всерьёз, то травмы, конечно, возможны. Поэтому в этом случае важно не только приобрести качественную экипировку, но и выбрать конно-спортивный клуб с хорошей репутацией и опытными тренерами.

Что касается характерного «кавалерийского» изгиба ног, который якобы возникает при регулярном длительном пребывании в седле, то варусная деформация нижних конечностей, как называют эту проблему врачи, возникает от других причин, а не от занятий верховой ездой. Поэтому стройности ног юных кавалеристов конный спорт не помеха.

Когда начинать?

Большинство тренеров убеждены, что дети вполне могут начать знакомство с конным спортом в пять лет. Но не поздно привести в конно-спортивный клуб и подростка. Тем более, что благотворное воздействие верховой езды становится особенно актуальным именно в непростой период взросления.

Цена вопроса

По большому счёту минус у занятий верховой ездой один — цена. Увы, это спорт далеко не самый дешёвый. Стоимость занятий в разных городах нашей страны, конечно, не одинакова, но мало где час стоит дешевле, чем 500 — 1000 рублей. А ведь для достижения хороших результатов и оздоровительного эффекта желательно тренироваться хотя бы два раза в неделю по часу.

Да и специальная экипировка, хотя и не обязательна, но всё же желательна. А цены на неё немаленькие:

• Жокейка (шлем для верховой езды) — от 1200 руб. новая, от 500 руб. б/у .

• Краги (накладные жёсткие голенища с застёжками, защищающие ноги) — от 1000 руб. новые, от 300 руб. б/у .

• Жилет защитный или защита для спины — от 2500 руб. новые, от 1500 руб. б/у .

• Хлыст — от 300 руб.

Кроме того, понадобятся бриджи или удобные, не натирающие брюки, тёплый жилет, ботинки или сапоги, перчатки, термобельё и т. д. И хотя они могут быть не специальными, а купленными в обычных магазинах, потратиться всё равно придётся.

Выбираем клуб

Выбрать подходящий конно-спортивный клуб — важная задача. Конечно, хочется, чтобы он был поближе к дому, а цены не кусались. Но при этом важно ознакомиться с отзывами о клубе и тренерах и чётко представлять, что нужно именно вашему ребёнку. Потому что если вас интересует иппотерапия, то необходимо, чтобы в клубе были тренеры, работающие именно по лечебной программе, и специальные лошади (в «доктора» годятся только особенно добрые и покладистые животные). А если вы хотите, чтобы ребёнок занимался конным спортом профессионально, то клуб должен располагать соответствующей базой и специалистами. И в любом случае у тренеров должен быть опыт работы именно с детьми.

Поэтому прежде чем отдать ребёнка «в наездники», обязательно почитайте отзывы и посетите клуб, посмотрите лошадей, денники, территорию. Грязь, неухоженный вид лошадей или тренеров, легкомысленный настрой сотрудников («зачем вам пони, у нас пятилетки на больших лошадях ездят») или плохие отзывы должны насторожить вас. От посещений такого клуба лучше отказаться.

Если же вы сделаете правильный выбор, то ребёнок не только оздоровится или окрепнет, но и будет регулярно получать столько положительных эмоций, что это обязательно поможет ему в нелёгкие трудовые будни.

Фото: www.globallookpress.com