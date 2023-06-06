Интервью с директором МБОУ ДО СШОР «Юность» Евдокимовым Александром Владимировичем

«Юность» - один из старейших спортивных комплексов Екатеринбурга. В настоящее время только на бюджетной основе в СШОР «Юность» 2330 юных спортсменов занимаются лёгкой атлетикой, спортивной гимнастикой, плаванием, прыжками в воду, хоккеем, фигурным катанием и футболом.

Чем живёт сегодня «Юность», как выбрать спортивную секцию для ребенка, каких звёзд подготовила школа - обо всём этом мы поговорили с директором МБОУ ДО СШОР «Юность» Евдокимовым Александром Владимировичем.

- Александр Владимирович, вы возглавляете спортивное учреждение, а сами спортом занимаетесь?

- Да, стараюсь ежедневно заниматься какими-либо активностями. А в свободное время, на выходных или во время отпуска, катаюсь на горных лыжах, занимаюсь виндсерфингом, играю в большой теннис, иногда - в хоккей.

- Вы на посту уже 16 лет. Не скучно?

- Нет. Меня пригласили «из строительства» для того, чтобы в школе появлялись новые спортивные объекты, а действующие получали бы современное развитие. К примеру, в последнее время на стадионе были построены четыре стандартные площадки для мини-футбола с искусственной травой общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Появился 400-метровый роллеродром. Рядом с футбольными полями расположился современный хоккейный корт. На внешнем овале роллеродрома постелено новое, отвечающее всем современным стандартам легкоатлетическое покрытие.

Недавно в бассейне закончен капитальный ремонт. Теперь плавать можно будет круглый год, а не только в отопительный сезон.

Из новых сооружений в 2016 году введена в эксплуатацию Дацюк Арена. Надеюсь, что и на этом мы не остановимся. На месте старых трибун будет возведен новый ледовый комплекс площадью более 8000 кв.м.

- Кто финансирует строительство новых объектов?

- Источники финансирования разные. Дацюк Арена (её стоимость составила 265 млн рублей) построена за счёт гранта Президента России (100 млн рублей выиграла команда Екатеринбурга в Ночной Хоккейной Лиге), а также городского и областного бюджета.

Ремонт и поддержание наших объектов в рабочем состоянии производятся, в том числе, и за счёт средств, заработанных «Юностью» на дополнительных платных услугах.

- Про материальную базу понятно, она есть. А есть ли возможность заниматься в спортивной школе «Юность» бесплатно? Или нужно за что-то доплачивать?

- У нас 2331 ребенок занимается бесплатно. Но чтобы попасть на бюджет требуется пройти конкурсный отбор. И потом, на протяжении всего обучения, чтобы продолжать тренироваться в школе за счёт бюджетных средств, юные спортсмены сдают контрольные нормативы, участвуют в соревнованиях, получают разряды. Если спортсмен не справляется, не выполняет следующий разряд, его отчисляют, а бюджетное место занимает другой ребёнок, прошедший на конкурсной основе дополнительный отбор.

Спортивные снаряды, футбольные поля, лёд, работа тренера, соревнования городского и областного уровня – это всё бесплатно. Однако многие и родители, и сами дети хотят совершенствовать спортивное мастерство сверх установленной программы. В этом случае дополнительные занятия на тренажерах, участие в коммерческих турнирах уже платные.

- А кто экипирует ребят, занимающихся на бюджете?

- Источники разные: это и городской, и областной бюджет, и доходы школы. Необходимый минимум спортивной экипировки для занятий мы предоставляем. А дальше по желанию родителей и детей. Индустрия спортивной экипировки не стоит на месте, постоянно обновляется, выпускается все более современный, модный, комфортный спортивный инвентарь, одежда, аксессуары, и, конечно, часть этих затрат ложится на плечи родителей.

- Какие секции «Юности» самые недорогие для родительского кошелька?

- Конькобежный спорт, футбол, лёгкая атлетика, спортивная гимнастика, плавание, прыжки в воду. А вот фигурное катание и хоккей более дорогие виды спорта. Это связано с высокой конкуренцией среди спортсменов. Для того, чтобы, например, играть в основном составе, хоккеисты берут дополнительные занятия по физической или технической подготовке. Также и фигуристы. Основного льда достаточно, если ты хочешь выполнить разряд, но чтобы «сделать карьеру», этого мало.

- Когда начинается набор в секции?

- С 19 июня начинается приём документов. Все подробности можно узнать на нашем сайте или в нашей группе ВКонтакте

- Какие секции сейчас популярны?

- Стабильно высокий спрос – плавание и фигурное катание. А хоккей просто зашкаливает.

- Как попасть в хоккейную команду «Юности»?

- Зачисляют на бюджет в хоккее с 8-летнего возраста.

Платно мы набираем детей с 4-х лет. Берём всех. Они постепенно привыкают ко льду, учатся не бояться падать, затем привыкают к клюшке. У них много общей физической подготовки. Затем их делят на «пятёрки», идёт разбивка на первый/второй состав, начинаются игры. И только после 4 лет тренировок идёт тестирование и зачисление в хоккейную команду.

Мы набираем 2 команды по 30 человек, которые дальше занимаются бесплатно. Остальные, не попавшие, переходят в другие хоккейные команды. Кто-то вообще перестаёт заниматься. Может это была не мечта ребёнка, а мечта его родителей?

- Есть ли у вас в секциях «сын полка»? Одарённый ребёнок, родители которого ограничены в финансах?

- Да, практически во всех видах спорта есть такие дети. Мы им помогаем.

- Мы (болельщики) видим, что иногда в сборные команды страны по игровым видам спорта попадают весьма посредственные спортсмены. Их туда берут «по блату»?

- Не могу ответить на ваш вопрос. Но, замечу, что в «Юности» тренеры заинтересованы в том, чтобы команда побеждала. Если ты не умеешь играть, например, в хоккей, то не попадешь в команду. В итоге сегодня у нас 5 команд, играющих в группе сильнейших - они все или победители, или призеры. Такие результаты «по блату» не показать.

- Когда мы были на показательных выступлениях команды по синхронному катанию на льду, вместе с девочками на поклон выходил пожилой мужчина. Это тренер?

- Да, это заслуженный тренер России, хореограф Михаил Данилович Павлюченко. Ему 87 лет. Он работает и работает так, что наши девочки с программами, которые он поставил, стали 20-кратными чемпионами России и 3-х кратными чемпионами мира.

Интервью с этим удивительным человеком, который танцевал в Театре музкомедии, а потом стал хореографом в «Юности» можно почитать здесь

- А много таких преданных профессии тренеров в «Юности»?

- Много. Например, в отделении конькобежного спорта детей тренируют Юрий Иванович Деркач - ему 78 лет, или Лефтаев Петр Иванович – ему 74 года.

В плавании есть заслуженные работники. Например, Раиса Ивановна Уразова. Опытный мастер, сейчас она также работает в паре с Евгением Сергеевичем Наделяевым. В итоге, молодой тренер в мае вернулся из Санкт-Петербурга с всероссийских соревнований «Весёлый дельфин». Его дети привезли 5 медалей - давно у наших юных пловцов не было таких результатов.

- С какими спортивными школами конкурируете в Екатеринбурге?

- В хоккее со «Спартаковцем», школой при ХК «Автомобилист». В плавании - это и СДЮШОР № 19, и «Виктория». В конькобежном спорте тоже с СДЮШОР № 19.

В фигурном катании – с «Локомотивом». С ними же мы соперничаем по спортивной гимнастике, однако, у них больше развита мужская гимнастика, у нас – женская.

По прыжкам в воду конкурируем с Дворцом Молодёжи.

- Каких известных спортсменов подготовила «Юность» за всё время существования?

- Павел Дацюк. Он занимался на «Снежинке» (ледовый дворец на «Юности»). Даже когда он стал двухкратным победителем Кубка Стенли и олимпийским чемпионом, по-прежнему приезжал к нам играть в футбол. А сейчас на месте, где Павел играл в футбол, появилась ледовая арена, названная в его честь.

Илья Бякин. Ещё один наш знаменитый хоккеист - олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы.

В легкой атлетике - это олимпийский чемпион и неоднократный рекордсмен мира по прыжкам в высоту Иван Ухов. Сначала он занимался в нашей школе у тренера Малкова метанием. Позже Ивана уговорили заняться прыжками в высоту.

Прим. ред. Мы провели своё небольшое расследование по Ивану Ухову и обнаружили, что, во-первых, этот красавец почти копия Хита Леджера, а, во-вторых, он прославился своей выходкой на отборочном турнире, что не помешало ему стать чемпионом.

Ольга Котлярова. Бегунья, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр.

В водных видах спорта - это прыгунья в воду Ирина Лашко, призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.

Юрий Прилуков – многократный чемпион мира по плаванию на «короткой воде» (так называют бассейны длиной 25 метров), 14-кратный чемпион Европы (6 раз в 50-метровых бассейнах и 8 — в 25-метровых), Никита Лобинцев – чемпион Европы по плаванию на короткой воде, так же победитель и призёр чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр в эстафетах.

В фигурном катании это олимпийская чемпионка Марина Климова, выступавшая в спортивных танцах в паре Сергеем Пономаренко.

Сегодня среди звёзд фигурного катания Александр Галлямов, который начинал на «Юности» как одиночник, а потом переехал в Санкт-Петербург и занялся парным катанием. В его копилке - олимпийская победа, «золото» чемпионатов мира, России и Европы.

Команда юниоров «Юности» по синхронному катанию на коньках - 20-кратный победитель первенства России и 3-х кратный победитель первенства мира.

Екатерина Кошелева и Владимир Семирунний. Несмотря на то, что на «Юности» конькобежцам нет возможности заниматься круглогодично, поскольку лед для них открытый и проведение тренировок зависит от погодных условий, тем не менее, воспитанники школы, стали победителями чемпионата России 2022 года, чего не было в нашем городе с 1996 года. Сейчас они являются членами сборной команды страны.

И это ещё не все наши «звёзды».

- Какие планы на лето?

- У нас заработала новая газовая котельная, благодаря которой бассейн становится круглогодичным, – будем все лето тестировать ее. В июле обновим плитку в «Юнге». В «Снежинке» - проведем работы по обработке металлических ферм перекрытий, будем ремонтировать вентиляцию. Ну и, как и каждое лето, проведем набор детей в нашу школу на новый учебный сезон.

Фото - Дмитрий Часовитин, МБОУ ДО СШОР «Юность».

