Ребенок и порядок в доме. Всё сложно?

Как научить малышей и подростков поддерживать порядок и при этом не задушить их творческое начало? Как сделать это без взаимного пережевывания нервов? Обратимся к опыту бывалых родителей и советам психологов.

Польза уборки

Уборка полезна не только для хорошего настроения родителей или простоты поиска нужных вещей. Она еще очень важна для становления личности ребенка, говорят психологи. Это большое дело – научить детку организовывать пространство вокруг себя удобно и упорядоченно. Так мы еще и учим ребенка осваивать и присваивать свое пространство.

Может быть, вы уже замечали, что хорошая уборка оборачивается не только физической усталостью и чувством выполненного долга, но и приливом уверенности в себе? Вот мы перетрясли шкафы, выкинули мусор, вытерли пыль под кроватью – и теперь прекрасно представляем, как обстоят дела в нашем маленьком мире и удостоверились, что всё по-прежнему надежно и все углы дышат здоровьем и свежестью.

А это и есть приятное чувство контроля над своей территорией и вашей жизнью, которая на этой территории разворачивается. И ребенку тоже необходимо чувствовать какое-то пространство своим и наводить в нем порядок – контролировать его. А человечек со своей упорядоченной территорией – это уже заявка на полноправного, уверенного в себе члена общества.

Чтобы уборка стала реальностью

* Чтобы вся детская вселенная пребывала в порядке, нужно каждой группе предметов определить свое место. Без этого ребенок просто не справится со всем своим имуществом, волшебным образом расползающимся по дому. Родителям стоит задуматься о специальных ящичках и шкафчиках для всех детских предметов.

Например, пусть детская одежда лежит в шкафчике или комоде, куклы сидят на полках, мягкие игрушки живут в корзине, железная дорога – в специальной коробке, карандаши с ластиками – в одном ящике стола, пластилин - в другом, и так далее.

* Пока ребенок мал, взрослые будут делать уборку рядом с ним или вместе с ним и показывать-рассказывать, что и куда они складывают. Когда малыш подрастет – родители будут иногда вместе с ним проверять, все ли лежит на своих местах (и, конечно же, отлеплять пластилин от кубиков, а кукол доставать из ящика с носками, чтобы все отправить на место, ибо постоянство – хорошая опора здоровой психики).

Ребенок – творец миров

При всей важности порядка, есть один очень ценный совет от психологов по поводу уборки и детских игр: уважайте его фантазию и его пространство.

Детишки во многом живут и развиваются в игре, они творят целые миры: собирают свои вселенные из подушек и одеял, устраивают заседания важных особ на подоконнике, строят мега-города из пластилина и подручных материалов.

И все это очень важно для детской души. Пока ребенок играет и творит – он дышит этой игрой, он чувствует себя сильным и всемогущим, его творческая жилка пульсирует и расцветает.

Такой ребенок в старшем возрасте будет уверен, что он способен на многое, что окружающие поддержат его начинания, он будет смело воплощать свои идеи, искать решения и пробовать варианты.

Если же после детских мега-игр в комнату входит мама и аккуратненько (пусть даже и без ворчания) раскладывает на места все предметы, которые только что сияли в детской фантазии, то что же чувствует малыш?

Что его игры – никчемная ерунда в глазах взрослых, что сотворенные тобой конструкции в любой момент кто-то может взять и разрушить, что твои идеи и их реализация никому не интересны. Разочарование, досада и скука.

Детские игры – это как раз та сфера, ради которой уборкой можно и пренебречь. Рано или поздно ребенок завершает свою игру, отдаляется от своего очередного проекта, это может произойти через несколько часов или через несколько дней.

Стоит спросить ребенка: «Как ты думаешь, наверное, уже можно сложить все это на место?» - и если ребенок наигрался, он легко согласится.

Привычка – вторая натура

Конечно, проще всего приучать ребенка к уборке с малых лет, когда он не только умеет феерически мусорить, но и яро стремится вам подражать и добиваться похвалы. Но и в старшем возрасте еще не все потеряно.

Да что говорить: многие дети, достигнув совершеннолетия и пройдя через хаос студенческой жизни, постепенно приучают себя к порядку сами, без опоры на родительские понукания (и этот способ многие считают самым надежным). Но верно и другое: образ чистого дома и порядка в нем, впитанный в детстве, аукается во всех старших возрастах и облегчает путь к чистоте.

От 2 до 5 лет

В этом возрасте детей проще всего приучать к порядку и работе по дому. Малыши очень чувствительны к атмосфере в доме: если вы будете поддерживать чистоту и легко, без нажима, нервов и обвинений вовлекать ребенка в домашние дела, - то детка спокойно воспримет ваши научения.

Дайте малышу тряпку для вытирания пыли, научите пользоваться пылесосом, поливать цветы, относить мусор в контейнер. Показывайте ему все интересное и смешное, что может быть связано с уборкой: как легко отжимается специальная швабра, как здорово можно вытирать пыль пушистой щеточкой, сколько пыли скапливается на тряпочке после вытирания подоконника, как можно собрать коструктор совочком.

В этом возрасте детей пугает большой объем работ, поручайте им несложные задания, а масштабные дела штурмуйте вместе и хвалите, хвалите человека. Даже если ребенок просто посидит рядом с вами, пока вы убираете его игрушки, ему будет казаться, что он участвовал в процессе! И это будет шагом к самостоятельной уборке.

Еще о том, как научить малышей прибираться, читайте в нашей статье Как привить ребенку любовь к порядку

От 6-ти до 9-ти

Ребятки постарше отлично понимают, что веселого в уборке мало. Поэтому многие дети начинают увиливать от самых простых обязанностей.

Его в этом возрасте придется уже не увлекать и хвалить, как малыша, а объяснять ему простые вещи как разумному человеку. Не нужно давить на него и угрожать, лучше расскажите, что когда ребенок маленький – то за него все делают родители, а когда он подрастает – то все больше дел начинает делать сам. И вот так постепенно ребенок научается делать сам вообще все. Сам учится, сам ездит на трамвае, сам зарабатывает деньги. Закон природы.

Обсудите с ребенком, какие дела сейчас ему по силам? Что он уже готов делать сам? Следить за порядком в своем шкафу, убирать лоток за кошкой, выносить мусор, поливать цветы, пылесосить в своей комнате?

Чтобы ребенок не паниковал от навалившихся дел, предложите ему в день делать только одно важное дело по уборке. Иногда можно меняться с ним ролями: «Давай ты после ужина помоешь посуду, а я протру пол в твоей комнате?» В этом возрасте детям еще нужно напоминать о необходимых делах – но дружелюбно, без обвинений.

Еще много полезных советов здесь: Воспитание школьника. Как приучить ребенка к самостоятельности?

От 10 до 14

Если ребенку постоянно напоминать о каком-то деле, то кому это дело нужно в глазах ребенка? – правильно, родителям! Важно проговаривать подростку, что поддержание порядка важно для него самого, что порядок поможет ему лучше себя чувствовать, легче находить вещи, избежать потери и ломки вещей.

В этом возрасте нужно постепенно передать ребенку ответственность за порядок на его территории. И крепко держать себя в руках при каждом порыве зайти в его комнату с тряпкой и мусорным мешком на 200 литров и «все убрать».

Еще надо помнить, что в силу возрастных особенностей подростки не видят беспорядка, настолько они увлечены своими чувствами, делами и желаниями. Навык организованности сформируется у многих годам к 18-20-ти, а то и позже, так что пока тинейджеры искренне не понимают, какого еще «порядка» занудно требуют родители?

Так что стоит ясно и четко формулировать ваши просьбы: «Грязной посуды в раковине быть не должно», «Обувь нужно ставить на место», «Комнату нужно пылесосить хотя бы раз в неделю» и т.п. Поручите ребенку более сложные обязанности, чем в раннем возрасте и научите всему этому.

Не стоит говорить подростку «Пока ты живешь в моё доме...» и прочее. Нужно чётко обозначить свою позицию, что вам нужно работать, чтобы были деньги на всё необходимое, и если потом не получать помощи по хозяйству в доме, в котором живет вся семья, то сил в конечном счете не останется ни на что. Поэтому пора разделить с ним обязанности.

И напоследок – несколько простых хитростей на тему порядка

* Наберитесь терпения и повторяйте себе, что с первого (даже третьего и десятого) раза ребенок не научится убирать за собой как заправская горничная. Это наша родительская работа – спокойно и мирно учить детку наводить чистоту.

* Заведите с ребенком правило, что приглашать друзей можно только тогда, когда в его комнате наведен хотя бы относительный порядок.

* Никогда не отказывайте ребенку, если он просит позволить ему налить блинчик на сковородку, включить стиральную машину, полить цветы. Да, это займет больше вашего времени и сил, зато как мотивирует детку!

* Время от времени придумывайте совместные дела по хозяйству, в которые вовлекутся дети. Приготовление разных блюд (с последующим мытьем посуды), разбор детской одежды в шкафу на предмет что-то отдать, что-то починить, пересаживание цветов.

* Замечайте сделанные ребенком дела и благодарите или хвалите его. Как выразить свою оценку – зависит от характера детки, вам виднее.

* Не критикуйте сына или дочь за недостаточно хорошо сделанное дело (жирные тарелки, разводы после мытья пола). Прежде всего похвалите и только потом (а то и в следующий раз) покажите, как можно сделать лучше.

* Никогда не наказывайте ребенка уборкой: «А теперь ты пойдешь и будешь наводить порядок в своей комнате, а потом сразу ляжешь спать! Без мультиков!!»

* Не ругайте детей за невыполненные обязанности и не причитайте, так вы только расшатаете ваши отношения и повысите детскую тревожность. Напоминайте о забытых делах спокойно – капля по капле камень точит.

* Приучение к домашнему труду должно стать постоянным процессом. Если вы о чем-то договорились с ребенком и что-то ему поручили – не идите на попятную, помогите ему ввести новое дело в привычку.

* Не награждайте ребенка за домашний труд подарками, работа по дому – это данность. Но можно показать приятную сторону своевременно сделанных дел: «Если ты быстро закончишь уборку, мы успеем вместе посмотреть кино, погулять, сыграть в игру».

* Не пытайтесь втягивать ребенка в работу по хозяйству, если в этот момент он по-настоящему увлечен своим делом. Лучше отложить домашние обязанности, чтобы избежать негативизма.

* Придерживайтесь меры: большой объем работ отпугивает детей. Иногда они оттягивают уборку, только потому что им кажется, что этому придется посвятить вечность. Один день – одно важное дело по уборке – это хорошее правило.

* И напоследок повторим то, что все и так знают: любовь и уважение к маленькому человеку, к его территории, склонностям и увлечениям – уж точно важнее любого порядка! С таких позиций договориться с ребенком можно всегда. Успехов вам!