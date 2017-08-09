Как защитить детей в Интернете

В современном мире дети учатся пользоваться Интернетом чуть ли не раньше, чем разговаривать. И вполне естественно, что родители хотят ограничить своих детей от просмотра нежелательного контента. Для пользователей сейчас доступны чуть ли не тысячи программ, предлагающих различные ограничения, как для мобильных устройств, так и для стационарных компьютеров. Приложения, антивирусы, защита мобильного оператора и даже специальные детские гаджеты, которые изначально предназначены только для малышей.

Редакция Tlum. Ru попыталась выяснить, какие программы и приложения наиболее действенные и популярные, и от чего именно они смогут защитить вашего ребенка.

Мобильные приложения

Тем родителям, которые решились купить детям айфон (или если ребенок пользуется вашим чаще, чем вы сам), немного проще. В iOS есть изначальная система родительского контроля. Зайдя в настройки, пользователь может довольно гибко поменять ограничения, например, запретить скачку в App Store или съемку фотографий. Однако, все эти функции касаются именно работы самого устройства и приложений в нем, не распространяя свою деятельность на Интернет-браузеры . О том, как настроить безопасный браузер, мы расскажем чуть позже.

Что касается тех родителей, дети которых имеют гаджет на платформе Android, здесь не обойтись без специальных приложений, которые могут регулировать действия ребенка с телефоном. Расскажем о нескольких из них.

«Мир детей» — приложение для создания безопасной детской среды. Дает возможности сделать для ребенка как бы свой «рабочий стол», на котором будет находиться только то, что вы разрешите. А значит, он ничего не изменит в настройках, не скачает и не посмотрит без вашего ведома. Приложение запрещает рекламные видеоролики и переходы по рекламным баннерам. Также в приложение встроен таймер, который вы можете настроить. Телефон запросит пароль после того, как ребенок поиграл выставленное вами количество времени.

«Родительский контроль». Кроме вышеперечисленных функций, данное приложение позволяет отследить местоположение ребенка и поставить запрет на входящие/исходящие звонки или SMS. Таймер можно регулировать довольно гибко, например, постоянный запрет на использование телефона с 9.00 до 14.00 (во время уроков). Существенный минус — почти все перечисленные функции по истечении 7 дней станут платными.

Также в качестве защитника для телефона можно установить антивирус, в большинстве из них есть функция «родительского контроля». Например, существует приложение «Kaspersky Safe Kids». Эта программа также ограничивает доступ к приложениям и неподходящим сайтам, в ней есть таймер и возможность отслеживать местоположение малыша, а главное — информирование родителей о том, какие поисковые запросы были у вашего ребенка и на каких сайтах он находился. Настроек тут очень много, оградить малыша можно почти от всего, однако и цена полной версии соответствующая.

Что предлагают операторы?

Если вам не хочется возиться со скачиванием программ и приложений, настраивать безопасные списки и следить за тем, куда заходил ваш малыш, то можно просто воспользоваться услугами своего сотового оператора. Правда, все они платные, и есть не везде.

«Теле2» не имеет возможности установить на телефон родительский контроль, все, что можно настроить — это услуга «Геопоиск», которая поможет определить местонахождение владельца телефона. Абонентская плата −2 руб./сут

«Билайн» предлагает родителям следить только за расходами детей c помощью сервиса «Родительский контроль». Когда ребенок заказывает платную услугу или хочет скачать платное приложение, родителям приходит SMS со всей информацией об услуге и ее стоимости. И если взрослые не подтверждают покупку, то деньги не списываются. Стоимость такой услуги — 1 руб/сут.

Что касается «Мегафона», то его абонентам доступна функция «Детский Интернет». База нежелательных сайтов содержит до 100 тысяч запрещенных ссылок и постоянно обновляется. Стоимость такой услуги — 2 р/сут.

Такая же услуга есть и у абонентов «МТС», называется она «Родительский контроль». База у нее существенно шире: запрет на 60 миллионов сайтов по всему миру, а не только в русскоязычном Интернете. И список постоянно пополняется. Кроме этого оператор анализирует данные по содержанию (например, картинки для взрослых) и блокирует их в случае необходимости, а также обеспечивает режим безопасного поиска в Интернете. Стоит — 1,5 р/сут.

Базовые настройки

Что касается Интернета на домашнем устройстве — компьютере или ноутбуке — тут все снова зависит от вашей операционной системы. Владельцы ПК на базе ОС Windows могут совершенно бесплатно скачать и установить программу «Семейная безопасность», которая запомнит все введенные вами ограничения. Пользователи могут создать несколько учетных записей — для себя и детей, чтобы каждый видел только то, что ему полагается.

Те пользователи, которые владеют техникой Apple с системой MacOS, снова могут пользоваться уже встроенными средствами родительского контроля, они есть в настройках. У пользователей есть возможность выбрать разрешенные и запрещенные сайты, запретить отдельных получателей электронных писем или мессенджера, контролировать работу приложений. В обеих операционных системах можно устанавливать таймер на время пользования и запрещать пользоваться отдельными устройствами (например, принтером).

Если у вас дома установлен роутер, то в нем также можно настроить функцию фильтрации контента. Все ведущие производители поддерживают эту услугу. Родительский компьютер будет идентифицироваться вашим роутером по его MAC-адресу . Подделать его можно, но если ваш малыш не юный хакер, то бояться нечего. После того как в память роутера будет введен ваш адрес, изменения можно будет производить только с этого компьютера. Все остальные устройства, подключенные к роутеру, например через Wi-Fi , будут иметь те же настройки безопасности.

Настройка поисковиков и популярных сайтов

Как на телефоне, так и на стационарном компьютере, можно установить безопасный режим в своем браузере. Он оградит ваше чадо от не подходящего по возрасту материала. Функции подобного контроля есть почти у всех стандартных поисковых систем. Либо можно скачать специальный плагин-дополнение .

У поисковика «Яндекс» есть функция «семейный поиск», а у Google — «строгая фильтрация» и «безопасный поиск». Эти настройки помогут отфильтровать непристойные кадры и сомнительные ресурсы в выданных на безобидный запрос ответах. Однако, подобные меры не панацея. Ребенок может зайти на сайт по прямой ссылке, а не через поисковик, или воспользоваться другим поисковиком, вместо безопасного.

Многие сайты, как и их одноименные приложения, тоже имеют встроенную защиту. Один из самых популярных по посещаемости детских ресурсов — YouTube — имеет довольно хороший режим безопасности. Чтобы его включить необходимо на главной странице выбрать в меню графу «Безопасность». 100% гарантии того, что все взрослые видео будут скрыты нет, однако в большинстве своем они будут отсеяны самим YouTube.

В некоторых приложениях, которые скачивает ваш ребенок для обучения, игр или просмотра мультфильмов, также есть встроенные функции безопасности. Например, в приложении «МУЛЬТ» есть функция таймера, чтобы ребенок не смотрел мультики целыми днями.

Приложения для браузеров

Если вы хотите пользоваться не каким-то конкретным браузером, а всеми сразу, и вам нужно сделать компьютер или планшет безопасным для ребенка, то можно скачать одну из сотни программ, которые будут содержать перечень разрешенных для посещения детьми сайтов.

Одна из самых популярных программ — «KinderGate». В ее базе сотни миллионов ресурсов, разрешенных и запрещенных для посещения. Эта программа рассчитана как на массовое использование (школы, библиотеки, компьютерные клубы), так и на единичное. С помощью нее родители могут смотреть статистику просмотров своего ребенка, контролировать время, проведенное в соцсетях и даже читать написанные вашим ребенком сообщения (но мы это делать не советуем).

Один из самых популярных проектов по детской безопасности — это детский браузер «Гогуль», дополнительное расширение к браузеру Mozilla Firefox. В нем есть перечень сайтов, рекомендованных для детей, есть возможность запрета на посещение каких-то сайтов полностью или по времени, даже по дням. У приложения очень удобный интерфейс, его единственный минус — вы должны пользоваться именно браузером Mozilla. К этой же программе можно скачать дополнение Angry Duck, которое запретит вашему малышу использовать другие браузер в обход защиты.

Также в лидерах по количеству скачиваний находится программа «Кибер-папа» . Этот ресурс больше подходит для детей помладше, так как список разрешенных сайтов в нем, в основном, придется вбивать вручную. Все, что не в списке автоматически считается запрещенным.

Если вы не хотите запрещать своему ребенку заходить на различные сайты, но хотите знать, где же он просидел четыре часа подряд, вам подойдут программы удаленного доступа к рабочему столу. То есть вы садитесь за другой компьютер, запускаете программу и видите все действия вашего малыша за домашним устройством. Среди подобных программ можно выделить «Ammyy Admin», «TeamViewer», «AeroAdmin», «LiteManager», «AnyDesk» и другие.

