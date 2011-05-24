Влюбленный и безумно любимый

Когда сыну исполнилось три, я конечно уже ощущала себя мамой. Но никогда в свои 26 лет я не представляла себя в образе свекрови – эта перспектива была от меня ой как далека. Приблизил ее собственный сын. Вернувшись как-то раз из садика, Ваня сообщил мне, что у него появилась невеста и очень скоро они собираются пожениться. Мою трехлетнюю невестку звали Лиза.

Я улыбнулась и попробовала сообщить сыну, что дети в три года не могут стать мужем и женой, они должны подрасти, пойти работать и зарабатывать, чтобы как мы с папой обеспечивать себя и своих детей. Все аргументы Ваня выслушал, но решение было твердым и наверняка давно продуманным с Лизой – женимся и точка. Дальше события развивались как в самом лучшем женском романе. Ваня изо всех сил ухаживал за Лизой, защищал ее от мальчиков, они вместе строили из детсадовской мебели дом, населяли его куклами-детьми и по-детски были счастливы. Этот роман обсуждали все – воспитатели, родители, каждый пугал меня своими высказываниями: ну какой он у вас любвеобильный, все за девочками, все рядом с ними.

Ваш ребенок влюбился, проявил первые симпатии к противоположному полу? Не нужно этого бояться! Это – нормально. Испытано на себе, как говорится. Я проконсультировалась с с психологом, узнала, что первые устойчивые симпатии у детей могут проявиться в 5-6 летнем возрасте, когда у ребенка формируется половая идентификация, когда он начинает видеть различия между девочкой и мальчиком, когда он воспринимает свою половую принадлежность. Влюбленность или чувство симпатии – естественно и часто случается даже у дошкольников. Позже это чувство может проявиться в любом возрасте, но особенно активно, конечно же, у подростков в 12-15 лет. В это время всем известно у детей переходный возраст и наступает половое созревание.

Мне же, признаюсь, было нелегко. Во время каждого похода в магазин Ваня сообщал, что Лизе нужно что-то купить. Это были детские помада, духи, заколки, ему нравилось сражать ее своим вниманием, и, как я поняла, вообще нравилось дарить подарки и ухаживать. Потом то ли запросы Лизы стали расти, то ли Ваня ей просто перестал нравиться, но Лиза стала требовать более существенные подарки. И уже в подготовительной группе, после четырехлетнего романа, Ваня как-то сказал: Я не люблю Лизу, она только подарки просит, а дружить не хочет, теперь я люблю Полину.

Если вы заметили, что ребенок замкнулся в себе, забывает про учебу, часто говорит по телефону или же если ваш ребенок доверительно рассказывает вам о своем первом чувстве, важно всегда выслушать и поддержать сына или дочь. Как говорят психологи, родители воспринимают влюбленность детей по-разному: кто-то спокойно, кто-то начинает переживать, часто мамы и папы переносят на ребенка свой опыт или заранее ожидают, что первые чувства принесут только неприятности.

Последний вариант – неверный. Важно, как уже было сказано, поддержать ребенка, отнестись к его чувствам с уважением, доверительно поговорить с ним. Даже, если любовь наступила в 3-4 года. Ни в коем случае нельзя заострять на этом внимание, нужно воспринять все случившееся как здоровый интерес ребенка к противоположному полу. Нужно помнить, что ребенок во всем копирует взрослых. И если в семье между папой и мамой хорошие взаимоотношения, то ребенок старается подражать родителям и переносит увиденное в игру. Если это мальчик, то он как папа ухаживает и заботиться о девочке, дарит ей подарки. Если это девочка – она, подражая взрослым, может капризничать, но в то же время по-женски старается проявить заботу, вносит в игру элемент создания семьи. В это время важно не говорить ребенку: «Тебе нельзя влюбляться, еще рано», потому что тогда у ребенка возникнет психологическая фиксация, что он что-то делает не так, что он ненормальный. Что важно для родителей? В каком бы возрасте не проявились детские чувства, мама и папа не должны смеяться над ребенком. А еще лучше, если уже с детского сада ребенок, чувствуя вашу поддержку, сможет рассказать о своих переживаниях.

Дальше чувство влюбленности просто захлестнуло моего сына. Мы пошли в первый класс и здесь, видя столько новых красивых девочек, Иван решил, что его внимание просто необходимо каждой из одноклассниц. Наша любовь менялась с частотой примерно раз в неделю, сначала это была Ксюша, потом Лиза, со временем у каждой находились недостатки, и сын находил новый объект. Близкие, зная об увлечениях Вани, выносили приговор – ну…растет настоящий бабник, эх девчонки вздрогнут! Я старалась гасить в себе чувство беспокойства. И пыталась объяснить сыну, что нельзя так часто влюбляться, нужно искать в девочке что-то хорошее, быть верным, наконец! Понятно, что такая ситуация не редкость и для тех родителей, у которых ребенок уже в старшем классе. Многим приходится наблюдать, как мальчики меняют подруг, а девочки ищут новые объекты для воздыхания.

В общем, не стала я терзать себя мыслями, а вновь спросила знакомых педагогов-психологов, ну нормально ли это, все ли хорошо с моим малолетним ухажером? В ответ получила успокоительный набор аргументов. Часто меняются партнеры? Ничего особенного. Естественная ситуация для детей. Они учатся общаться, они самоутверждаются, а потому чаще выбирают новых подруг или друзей. Это тем более естественно для дошкольников или младших школьников. Вспомните, мамы и папы, как ребенок не раз произносил фразу: «Я дружу с Мишей, потому что он мне машинку дал поиграть» или «Вика хорошая девочка, она мне сегодня показала новые наклейки». То, что для нас взрослых кажется абсурдным, для детей естественно. Они учатся выбирать, строить отношения. В такие моменты опять же важно общение с ребенком. Поговорите с сыном или дочерью и попросите объяснить, почему ему или ей понравился кто-то из противоположного пола. Ребенок должен уметь объяснить, описать свои эмоции и переживания. Так он учится анализировать ситуацию, развивает чувство мышления. Общение с ребенком - первое лекарство от всех болезней. Может быть, именно из-за нехватки общения ваше дитя и кидается от одной влюбленности к другой. И не нужно забывать, как уже говорилось о самоутверждении, о развитии. Общаясь с каждым новым человеком, ребенок учиться выстраивать мысли, развивается его личность, интеллектуальные способности.

Прошло время и Ваня сообщил мне, что он теперь влюбился по-настоящему. В школе, в соседнем «А» классе есть Маша, она не похожа на других, она очень красивая. Любопытство взяло вверх и на следующий день я попросила Ваню показать мне его новую любовь. Долго ждать мне не пришлось, я сама поняла, что Маша где-то рядом. Спокойно переодеваясь, Ваня вдруг покраснел, опустил глаза, стал нервно дергать меня и говорить пойдем, пойдем отсюда, там Маша. Я поняла, что сын вырос, у него появилось чувство стеснения, он хочет, но не может выразить свои эмоции. Он хочет познакомиться, но не знает как, хочет оказать внимание, но боится получить отпор.

Я поняла – нужна поддержка, иначе самооценка опустится ниже уровня. Стали беседовать, смотрю, вроде приободрился. Я поняла, в таких случаях ребенка нужно научить общению, важно подчеркнуть его достоинства, укрепить в нем чувство уверенности в себе. Рассказать, что знакомство – это не страшно, даже если девочка тебе откажет. А девочке, напротив, рассказать, как обратить на себя внимание. Но если вы не можете выйти на контакт с ребенком, если у вас не получается доверительного разговора – обратитесь к специалистам, они помогут ребенку выразить себя. Ведь очень часто первые чувства заканчиваются душевными переживаниями, из-за неудачной первой любви у детей возникают различные комплексы. Психологи над этой проблемой работают и в группах, где дети учатся выражать себя, говорить про себя, избавляются от комплексов. После таких занятий у детей возникает чувство уверенности и тогда в отношениях с противоположным полом наступает гармония.

Через некоторое время меня вновь назвали свекровью. Отдыхали в Турции, Ванька выбрал себе несколько объектов обожания. С теми, что помладше, бегал, играл, дарил полевые цветы. Но были две девушки, которым на взгляд можно дать не меньше 16-17 лет. Так вот за этими дамами Иван ухаживал по-взрослому: днем - комплименты, по вечерам - коктейли из бара. Девушки конечно сначала были ошарашены, а потом вошли во вкус. «Это ваш мальчик? Такой обходительный! Вы знаете, что вы теперь моя свекровь?» Такой фразой в один день меня встретила одна из взрослых красавиц. «Теперь знаю», - ответила я. «Что вы в нем нашли»,- спрашиваю, «ему ведь всего 7 лет?» «Ой, что вы, с ним так интересно, он общается как взрослый!»

Вот тут я поняла, что мои беседы по поводу первых комплексов и стеснения не прошли даром: уверенности не то что прибавилось, она полилась через край. Ну, да назад не повернуть, будем значит сдерживать, подумала я, а то ведь точно лет в 40 стану свекровью… Конечно, мы очень много разговаривали и раньше, но после поступления в школу в разговоре я старалась уже не просто узнать как дела, а помочь решить вопросы общения, старалась объяснить как корректно вести себя с девчонками.

Утро, Иван встал раньше обычного, погладил вещи, то есть собрался на удивление быстро. Потом подошел ко мне и попросил сто рублей, чтобы купить розу для Леры. Я дала. У Леры День рождения, объяснил Иван. Чуть позже встретилась с классным руководителем, а Ванька уже в 4-м. Она рассказала, как происходил процесс дарения цветка. Иван всю перемену мялся у двери соседнего класса, пока его не заметил учитель и не выяснил в чем дело. Вместе с педагогом Иван зашел в класс (так конечно не так страшно) и вручил цветок Лере. Классный руководитель была в восторге: надо же, в таком возрасте и такая галантность.

Ну да, этого у нас не отнимешь. Я поняла, что большое желание влюбляться и оказывать девочкам внимание у нас не прошло и не пройдет уже. Природа, ничего не попишешь. Сейчас стараюсь научить ухаживать, не запрещаю дарить цветы, считаю, пусть мальчик с детства научится этому. И да, не удивляйтесь, приходится мне, потому что с папой ребенок не сильно близок. Ваня давно поборол стеснение и сейчас уже у него есть свои поклонницы. Успокаивает одно: объекты воздыхания меняются у нас не часто и я знаю, если возникнет какая «любовная» проблема, мы ее вместе обязательно преодолеем.